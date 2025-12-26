Koliko korakov potrebujemo, da pokurimo praznične dobrote?

Po podatkih, ki jih je objavil Daily Mail, so strokovnjaki analizirali tipične praznične jedi in pijače ter izračunali, koliko korakov oziroma minut hoje povprečen odrasel potrebuje, da izniči njihov kalorični vnos. Rezultati so presenetljivo spodbudni – še posebej za ljubitelje penečih pijač.

Koliko korakov zahtevajo praznične pijače?

Najlažje je 'pokuriti' peneče vino. Med prazničnimi pijačami je šampanjec tisti, ki zahteva najmanj hoje. En kozarec vsebuje približno 90 kalorij, kar pomeni 1.692 korakov oziroma 17 minut hoje. Za vino je potrebnih 2.256 korakov oziroma približno 23 minut hoje. Mimosa in koktajli potrebujejo nekoliko več, a še vedno zmerno. Kozarec mimose vsebuje približno 140 kalorij, da ga pokurimo, pa potrebujemo približno 2.632 korakov ali 26 minut hoje. Kozarec espresso martinija ima 160 kalorij, zahteva pa 3.000 korakov ali 30 minut hoje. Tudi najbolj kalorične pijače ne zahtevajo več kot 40 minut hoje.

icon-expand Penina FOTO: iStockphoto

Koliko korakov zahtevajo praznične jedi?

Praznične jedi so pogosto simbol bogastva in obilja, a za nekatere izmed njih je potrebna tudi pomembna količina telesne aktivnosti, da bi pokrili njihov energijski vnos. Poglejmo si nekaj primerov: Pečen krompir, pogosto neobhodna spremljevalka številnih prazničnih kosil in večerij, je lahko presenetljivo kalorična priloga. Za njegovo porabo je potrebnih približno 190 kalorij, kar pa pomeni, da bi za to energijo morali prehoditi kar 3.572 korakov. To pa bi v praksi pomenilo približno 36 minut neprekinjene hoje, kar zahteva tako čas kot tudi energijo. Če ste mislili, da je glavni vir prazničnih kalorij nadev iz kruha, začimb in drugih dodatkov, ste imeli prav. S 356 kalorijami na porcijo je nadev resnično kralj praznične pojedine po kaloričnosti. Pot za njegovo uravnoteženje je še bolj naporna: potrebno je kar 6.693 korakov. To pa v času hoje pomeni kar 67 minut aktivnega gibanja. Pravzaprav je to več kot dvakrat toliko, kot bi potrebovali za porabo energije, ki jo pridobimo iz enake količine pečenih puranjih prsi, ki je sicer pogosto glavna jed praznične mize. Zaradi svoje bogate sestave in pogosto tudi zaradi večjih porcij, nadev predstavlja pomemben kalorični zalogaj, ki zahteva dolgotrajnejše ukvarjanje s telesno aktivnostjo za ohranjanje energetske bilance.

icon-expand Božična pojedina FOTO: AdobeStock

Poleg že omenjenih jedi, praznična miza pogosto vključuje tudi druge, prav tako kalorične dobrote, kot so različne sladice, pečene jedi z veliko maščob (na primer svinjska pečenka) in alkoholne pijače. Vsaka izmed teh sestavin ima svoj specifičen kalorični delež in s tem povezano število korakov, ki so potrebni za njihovo porabo. Na primer, klasična čokoladna torta lahko vsebuje med 300 in 500 kalorij na kos, kar bi zahtevalo med 5.600 in 9.400 korakov (56-94 minut hoje). Pečena svinjska rebra, ki so priljubljena zaradi svoje sočnosti in okusa, prav tako predstavljajo znaten vir energije. V povprečju ena porcija svinjskih reber lahko vsebuje okoli 400 kalorij, kar bi za njeno porabo zahtevalo približno 7.500 korakov oziroma 75 minut hoje.

icon-expand Božična pojedina FOTO: AdobeStock

Tudi sladke pijače, kot so sladkani sokovi ali gazirane pijače, dodajo k skupnemu energijskemu vnosu, čeprav pogosto tega ne zaznamo tako kot pri trdnih živilih. Majhen kozarec sladkane pijače lahko prispeva kar 100-150 kalorij, kar pomeni dodatnih 1.800-2.800 korakov (18-28 minut hoje) za njeno pokritje. Zato je pri prazničnem prehranjevanju ključnega pomena zavedanje o vnosu kalorij in premišljeno uživanje, da lahko v praznikih uživamo brez obžalovanja, ob tem pa poskrbimo tudi za svoje telo s primerno telesno aktivnostjo. Aktivno gibanje, kot je sprehod, tek, kolesarjenje ali katerakoli druga telesna aktivnost, ne pomaga le pri porabi kalorij, temveč tudi pozitivno vpliva na naše splošno počutje, srčno-žilno zdravje in metabolizem.

Kaj pravijo strokovnjaki o hoji?

Hoja je eden najbolj dostopnih načinov za izboljšanje zdravja. Čeprav se pogosto omenja cilj 10.000 korakov na dan, novejše raziskave kažejo, da lahko že 15 minut zmerne hoje dnevno pomembno zmanjša tveganje za bolezni srca in prezgodnjo smrt – tudi do 85 % v primerjavi s tistimi, ki hodijo le v kratkih, petminutnih intervalih. Praznični užitki ne zahtevajo pretiranega napora, da jih izravnamo, že kratek sprehod lahko učinkovito pokuri kalorije iz najpogostejših jedi in pijač. Hkrati pa redna, zmerna hoja prinaša pomembne koristi za zdravje, ne glede na letni čas.