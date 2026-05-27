Hoja
Aktivno življenje

Koliko korakov dnevno potrebujete za ohranjanje vitke postave

N.R.A.
27. 05. 2026 03.46
0

Analiza gibalnih navad je pokazala, da lahko že s 7.000 do 8.000 koraki bistveno izboljšate zdravje srca in ožilja ter zmanjšate tveganje za kronične bolezni.

Mnogi se na pot hujšanja in zdravega življenja podajo s ciljem, da vsak dan prehodijo magičnih 10.000 korakov, piše net.hr. Gre za obliko vadbe, ki je enostavna in primerna za vse generacije, ne glede na predznanje ali opremo. Toda ali ste vedeli, da je ta famozna številka dejansko mit?

Zakaj je hoja vaša rešitev za znižanje stresa

Hujšate? Nova študija razkriva, koliko korakov dejansko potrebujete
Preprosta navada, ki ščiti pred kroničnimi boleznimi

Koliko korakov dnevno je dejansko dovolj za zdravje?

Različne raziskave so poskušale določiti natančno število korakov, ki so ključni za daljše življenje. Ugotovili so, da je za večino prebivalstva optimalen razpon med 7.000 in 10.000 koraki dnevno. Poudariti velja, da je skupno število korakov bolj pomembno od same intenzivnosti hoje. Ljudje, ki prehodijo okoli 8.000 korakov, imajo precej manjše tveganje za razvoj resnih bolezni, kot so bolezni srca, sladkorna bolezen, nekatere oblike raka ter celo demenca in depresija. Študije kažejo, da se po prehodenih 8.000 korakih učinki na zmanjšanje splošne umrljivosti začnejo umirjati.

HojaFOTO: AdobeStock

Približno 80 odstotkov ljudi po dieti ponovno pridobi izgubljene kilograme, zato je preprečevanje jojo učinka ključnega pomena za zdravje.

8.500 korakov: Rešitev za ohranjanje teže po hujšanju

Hujšanje je zapleten proces, ki zahteva kalorijski primanjkljaj, vendar je najtežji del ohraniti rezultate po končani dieti. Nova raziskava, o kateri piše Science Daily, je razkrila natančno številko: 8.500 korakov. To je številka, ki ljudem pomaga preprečiti, da bi se kilogrami vrnili. Študija je primerjala osebe, ki so bile vključene v programe spreminjanja navad, z tistimi, ki so hujšali sami. Tisti, ki so vsak dan opravili povprečno 8.454 korakov, so bili tisti, ki so uspešno ohranili svojo novo težo. Profesor El Ghoch poudarja, da je to dostopna strategija, ki jo lahko izvede vsak.

Vir: net.hr

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
