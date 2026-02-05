Majhne spremembe življenjskih navad lahko pomembno podaljšajo življenje

Vpliv vsakodnevnih navad na dolgoživost

Kot poroča NBC News, nove raziskave kažejo, da za boljše zdravje ni potrebna popolna preobrazba življenjskega sloga. Raziskovalci Univerze v Sydneyju so analizirali podatke več kot 59.000 starejših odraslih in ugotovili, da lahko že minimalne spremembe v spanju, prehrani in telesni dejavnosti pomembno vplivajo na pričakovano življenjsko dobo. Udeleženci so teden dni nosili zapestne naprave, ki so beležile trajanje spanja in stopnjo telesne aktivnosti, hkrati pa so poročali o svojih prehranskih navadah, na podlagi katerih so prejeli oceno kakovosti prehrane.

icon-expand Dolgoživost FOTO: AdobeStock

Kako majhni premiki ustvarijo velike učinke

Raziskava je pokazala, da so imeli največ koristi posamezniki z najslabšimi izhodiščnimi navadami. Ti so v povprečju spali 5,5 ure na noč, opravili 7,3 minute zmerne do intenzivne telesne dejavnosti na dan in dosegli prehranski indeks 36,9. Že zelo majhne spremembe so lahko prinesle dodatno leto življenja, če so hkrati: - spali 5 minut dlje na noč, - opravili 1,9 minute več telesne vadbe na dan, - izboljšali prehransko oceno za 5 točk, kar ustreza na primer polovičnemu dodatnemu obroku zelenjave ali približno eni in pol porciji polnozrnatih žit. Če izboljšave niso bile izvedene na vseh treh področjih, je bilo dodatno leto življenja mogoče doseči tudi z eno samo večjo spremembo, na primer s 25 minutami dodatnega spanja na noč ali 2,3 minutama dodatne vadbe na dan.

icon-expand Dolgoživost FOTO: AdobeStock

Podaljšanje obdobja življenja brez bolezni

Raziskovalci so spremljali zdravstveno stanje udeležencev več kot osem let in beležili pojav bolezni, kot so rak, demenca, srčno-žilne bolezni in sladkorna bolezen tipa 2. Ugotovili so, da lahko osebe z najslabšimi navadami podaljšajo obdobje življenja brez teh bolezni za štiri leta, če so hkrati: - spijo 24 minut dlje na noč, - opravijo 3,7 minute več telesne vadbe na dan, - izboljšajo prehransko oceno za 23 točk, kar pomeni približno skodelico dodatne zelenjave na dan, en obrok polnozrnatih žit in dva obroka rib tedensko. Kot navaja NBC News, je bilo dodatnih deset let življenja mogoče doseči le s kombinacijo večjih sprememb, med drugim s tremi dodatnimi urami spanja na noč, skoraj 25 minutami dodatne vadbe na dan in 35-točkovnim izboljšanjem prehranske ocene.

icon-expand Dolgoživost FOTO: AdobeStock

Pomen spanja, gibanja in prehrane v vsakdanjem življenju

Strokovnjaki opozarjajo, da pomanjkanje spanja pomembno vpliva na duševno in telesno zdravje. Dolgotrajno spanje pod priporočeno mejo sedmih ur je povezano s povečanim tveganjem za depresijo, srčno-žilne bolezni in debelost. Zdravniki poudarjajo, da se učinki pomanjkanja spanja seštevajo, zato lahko že majhno, a dosledno podaljšanje nočnega počitka prinese dolgoročne koristi. Na področju telesne dejavnosti raziskave potrjujejo, da največ koristi prinese prehod iz popolne neaktivnosti v kratko vsakodnevno gibanje. Učinki se s povečevanjem količine vadbe postopoma zmanjšujejo, največ koristi pa je bilo zaznanih pri približno 50 minutah zmerne do intenzivne aktivnosti na dan.

icon-expand Dolgoživost FOTO: AdobeStock

Pri prehrani strokovnjaki opozarjajo, da so podatki, ki temeljijo na samooceni, lahko manj natančni, vendar je kljub temu jasno, da tudi majhne prehranske izboljšave prispevajo k boljšemu zdravju. Poudarjajo, da je spremembe najlažje uvajati postopoma, saj so tako dolgoročno vzdržnejše. Raziskave potrjujejo, da je ključ do boljšega zdravja v majhnih, a vztrajnih korakih. Ni nujno, da popolnoma spremenite svoj življenjski slog – dovolj je, da vsak dan naredite nekaj malega. Dodatnih nekaj minut spanja, kratek sprehod ali ena porcija zelenjave več lahko sčasoma ustvarijo pomembne koristi za zdravje in dolgoživost.