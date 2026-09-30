Vizita.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Nastavitve Odjava
Svetli način
Domov
NovicePrehranaKožaRakave bolezni Aktivno življenjeAlternativa
Zdravje
Prehrana Aktivno življenjeImunski sistemVitamini in mineraliPrebavaZdravi zobje
Bolezni
Srčno-žilne bolezniRakave bolezniBolezni živčevja in možganovOkužbe in zastrupitveBolezni od A-Ž
Žensko zdravje
GinekologijaMenopavza
Zlata leta
Starostne bolezniPreventivaDolgoživost
Duševno zdravje
Osebna rastOdnosi in spolnostDuševne motnjeDuševno zdravje otrok
Estetika
Estetska medicinaKoža
Življenjske zgodbe
TujeDomače
Hoja
Aktivno življenje

Manj korakov, hitrejši tempo: nova dognanja o zdravi hoji

N.R.A.
30. 09. 2026 03.42
0

Nove raziskave razkrivajo, da lahko s hitrejšim tempom hoje dosežete enake zdravstvene koristi kot z večjim številom počasnih korakov.

Izberite Vizita.si za svoj prednostni vir na Google.

Mnogi se počutijo poražene, ko ob koncu dneva na svojih pametnih urah ne vidijo številke 10.000, vendar nove informacije kažejo na optimističen zasuk. Strokovnjaki poudarjajo, da ni pomembno le to, kolikšno razdaljo premagate, temveč predvsem, s kakšno hitrostjo se premikate. Študije v Veliki Britaniji so namreč ugotovile, da je hitra hoja močno povezana z daljšo življenjsko dobo in boljšim zdravjem srca. Če povečate intenzivnost svojega koraka, lahko dosežete podobne učinke kot nekdo, ki hodi bistveno dlje časa v počasnejšem tempu.

Hoja po stopnicah ali po ravnem? Razlika za srce je lahko večja, kot si mislite
Preberi še
Hoja po stopnicah ali po ravnem? Razlika za srce je lahko večja, kot si mislite

Hitrejši tempo je ključen predvsem za tiste, ki hodijo manj

Hitrejši tempo je še posebej pomemben, če vam čez dan ne uspe opraviti veliko korakov. Raziskovalci so analizirali podatke več kot 100.000 ljudi in ugotovili, da je bila pri tistih, ki so hodili manj kot 7.500 korakov na dan, prav hitrost hoje odločilen dejavnik za zmanjšanje tveganja za bolezni. Če nimate dovolj časa za dolge poti, je torej smiselno izkoristiti vsaj pol ure na dan za intenzivnejše gibanje, ki bo vašemu telesu dalo potreben zagon in poskrbelo za boljšo cirkulacijo.

Hoja
HojaFOTO: AdobeStock

Ali hodite dovolj hitro? Preprost test je: med hojo lahko še vedno normalno govorite, ne morete pa z lahkoto peti pesmi.

Kako doseči idealno hitrost v vsakdanjem življenju

Trideset minut hoje na dan je cilj, ki ga lahko doseže skoraj vsak. Osebni trener Scott Harrison pravi, da je to dovolj dolgo, da se vaš srčni utrip poveča in se metabolizem zbudi, a hkrati dovolj kratko, da takšen urnik lažje ohranite skozi ves teden. Če si zadate previsoke cilje, se pogosto zgodi, da sploh ne začnete. Redna polurna hoja s tempom približno 100 korakov na minuto bo prinesla ogromne zdravstvene koristi, ne da bi ob tem popolnoma izčrpali svoj urnik ali telo.

Hoja
HojaFOTO: AdobeStock

10.000 korakov ni čudežna številka za vsakogar

Število 10.000 korakov ni nekakšna magična meja, ki bi veljala za vse enako. Analize kažejo, da se dodatne koristi za zdravje začnejo zmanjševati že po 7.200 korakih pri vprašanju srca in žil. Za tiste, ki večino dneva presedijo, je vsako povečanje korakov dobrodošlo, vendar je nesmiselno forsirati previsoke cilje, če telo nanje ni pripravljeno. Emily Foster priporoča mlajšim odraslim cilje do 10.000 korakov, za starejše pa je povsem dovolj že od 6.000 do 8.000 korakov dnevno.

Vir: index.hr

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
hitra hoja telesna aktivnost zdravje srca kardiovaskularne bolezni koraki na dan preventiva fitnes
Aktivno življenje

Pozabite na tek: ta preprosta oblika gibanja je po 50. letu lahko boljša za sklepe

Aktivno življenje

Če želite močnejše noge, ne delajte samo počepov: ta vaja krepi mišice, ki jih pogosto zanemarimo

Zadovoljna.si Manj kot 10.000 korakov je lahko dovolj
Vizita.si Pozabite na število korakov: za zdravje je pomembnejše nekaj, kar lahko naredite v precej krajšem času
Moskisvet.com Tehnika hoje, ki učinkovito pomaga pri izgubi telesne maščobe
Vizita.si Kako v štirih tednih s hojo izboljšati svoje zdravje?
Vizita.si Tudi najbolj počasen tek lahko znatno izboljša vaše počutje
Vizita.si Mit o 10.000 korakih je ovržen! Kaj po mnenju znanosti deluje bolje za zdravje?
Vizita.si Je hitra hoja ključni kazalnik zdravja možganov in dolgoživosti?
Priporoča
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2021, Vizita.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1976