Manj korakov, hitrejši tempo: nova dognanja o zdravi hoji

Mnogi se počutijo poražene, ko ob koncu dneva na svojih pametnih urah ne vidijo številke 10.000, vendar nove informacije kažejo na optimističen zasuk. Strokovnjaki poudarjajo, da ni pomembno le to, kolikšno razdaljo premagate, temveč predvsem, s kakšno hitrostjo se premikate. Študije v Veliki Britaniji so namreč ugotovile, da je hitra hoja močno povezana z daljšo življenjsko dobo in boljšim zdravjem srca. Če povečate intenzivnost svojega koraka, lahko dosežete podobne učinke kot nekdo, ki hodi bistveno dlje časa v počasnejšem tempu.

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Hitrejši tempo je ključen predvsem za tiste, ki hodijo manj

Hitrejši tempo je še posebej pomemben, če vam čez dan ne uspe opraviti veliko korakov. Raziskovalci so analizirali podatke več kot 100.000 ljudi in ugotovili, da je bila pri tistih, ki so hodili manj kot 7.500 korakov na dan, prav hitrost hoje odločilen dejavnik za zmanjšanje tveganja za bolezni. Če nimate dovolj časa za dolge poti, je torej smiselno izkoristiti vsaj pol ure na dan za intenzivnejše gibanje, ki bo vašemu telesu dalo potreben zagon in poskrbelo za boljšo cirkulacijo.

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Ali hodite dovolj hitro? Preprost test je: med hojo lahko še vedno normalno govorite, ne morete pa z lahkoto peti pesmi.

Kako doseči idealno hitrost v vsakdanjem življenju

Trideset minut hoje na dan je cilj, ki ga lahko doseže skoraj vsak. Osebni trener Scott Harrison pravi, da je to dovolj dolgo, da se vaš srčni utrip poveča in se metabolizem zbudi, a hkrati dovolj kratko, da takšen urnik lažje ohranite skozi ves teden. Če si zadate previsoke cilje, se pogosto zgodi, da sploh ne začnete. Redna polurna hoja s tempom približno 100 korakov na minuto bo prinesla ogromne zdravstvene koristi, ne da bi ob tem popolnoma izčrpali svoj urnik ali telo.

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10.000 korakov ni čudežna številka za vsakogar

Število 10.000 korakov ni nekakšna magična meja, ki bi veljala za vse enako. Analize kažejo, da se dodatne koristi za zdravje začnejo zmanjševati že po 7.200 korakih pri vprašanju srca in žil. Za tiste, ki večino dneva presedijo, je vsako povečanje korakov dobrodošlo, vendar je nesmiselno forsirati previsoke cilje, če telo nanje ni pripravljeno. Emily Foster priporoča mlajšim odraslim cilje do 10.000 korakov, za starejše pa je povsem dovolj že od 6.000 do 8.000 korakov dnevno.