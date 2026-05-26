Začel se je mednarodni teden gibanja

Po navedbah inštituta gibanje pri otrocih in mladostnikih prispeva k zdravemu razvoju in boljši koncentraciji, odraslim pomaga pri ohranjanju zdravja in delovne sposobnosti, starejšim pa omogoča večjo samostojnost in boljšo kakovost življenja.

Poseben poudarek letošnjega tedna gibanja je tudi na dostopnosti telesne dejavnosti. Organizatorji želijo pokazati, da gibanje ni nujno povezano s športnimi dvoranami ali zahtevnimi treningi, ampak ga lahko vključimo v vsakodnevne opravke - s hojo v službo, kolesarjenjem, delom na vrtu ali krajšim sprehodom po kosilu. Tudi manjše spremembe življenjskih navad lahko po ocenah strokovnjakov dolgoročno prispevajo k boljšemu zdravju.

V okviru tedna gibanja bodo po Sloveniji pripravili številne brezplačne dogodke za vse generacije. Tako se lahko v različnih krajih udeležite testa hoje, pohodov ali vadbe za starejše.

Na inštitutu ob tem poudarjajo, da pomladni dnevi ponujajo dobro priložnost za več gibanja na prostem. Tudi preproste dejavnosti, kot so sprehod, vožnja s kolesom ali igra z otroki, lahko pomembno prispevajo k boljšemu počutju, zmanjševanju stresa in več energije v vsakdanjem življenju.