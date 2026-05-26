Vizita.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Nastavitve Odjava
Svetli način
Domov
NovicePrehranaOdnosi in spolnostKožaDietaRakave bolezni Aktivno življenjeAlternativaOdnosi in spolnost
Zdravje
RazstrupljanjePrehrana Aktivno življenjeDietaImunski sistemVitamini in mineraliPrebavaZdravi zobje
Bolezni
Srčno-žilne bolezniRakave bolezniOkužbe in zastrupitveGinekologija in porodništvoBolezni od A-Ž
Žensko zdravje
Zlata leta
Starostne bolezniPreventivaBolezni živčevja in možganov
Duševno zdravje
Osebna rastDuševne motnjeDuševno zdravje otrok
Lepota
Estetska medicinaKoža
Življenjske zgodbe
TujeDomače
TOK
LajfstajlPubertetaSeks & razmerjaZdrav lajfPsihaDroge & alkohol
Telovadba
Aktivno življenje

Začel se je mednarodni teden gibanja

STA
26. 05. 2026 14.20
0

Po vsej Sloveniji od včeraj do nedelje poteka mednarodni teden gibanja, s katerim želijo organizatorji opozoriti na pomen redne telesne dejavnosti za zdravje in dobro počutje. Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje poudarjajo, da je telo ustvarjeno za gibanje, zato je pomembno, da telesna dejavnost postane del vsakdana skozi vse življenje.

Po navedbah inštituta gibanje pri otrocih in mladostnikih prispeva k zdravemu razvoju in boljši koncentraciji, odraslim pomaga pri ohranjanju zdravja in delovne sposobnosti, starejšim pa omogoča večjo samostojnost in boljšo kakovost življenja.

Preprosta navada, ki ščiti pred kroničnimi boleznimi
Preberi še
Preprosta navada, ki ščiti pred kroničnimi boleznimi

Poseben poudarek letošnjega tedna gibanja je tudi na dostopnosti telesne dejavnosti. Organizatorji želijo pokazati, da gibanje ni nujno povezano s športnimi dvoranami ali zahtevnimi treningi, ampak ga lahko vključimo v vsakodnevne opravke - s hojo v službo, kolesarjenjem, delom na vrtu ali krajšim sprehodom po kosilu. Tudi manjše spremembe življenjskih navad lahko po ocenah strokovnjakov dolgoročno prispevajo k boljšemu zdravju.

Aktivno življenje
Aktivno življenjeFOTO: AdobeStock

V okviru tedna gibanja bodo po Sloveniji pripravili številne brezplačne dogodke za vse generacije. Tako se lahko v različnih krajih udeležite testa hoje, pohodov ali vadbe za starejše.

Na inštitutu ob tem poudarjajo, da pomladni dnevi ponujajo dobro priložnost za več gibanja na prostem. Tudi preproste dejavnosti, kot so sprehod, vožnja s kolesom ali igra z otroki, lahko pomembno prispevajo k boljšemu počutju, zmanjševanju stresa in več energije v vsakdanjem življenju.

gibanje mednarodni teden gibanja aktivno življenje telesna aktivnost pomen gibanja
Zdravje

Vam zmanjka sape, ko hodite po stopnicah? Zdravniki razkrivajo, kdaj je to opozorilni znak

Vizita.si Zakaj potrebujemo gibanje in rekreacijo?
Vizita.si Vse več posameznikov se odloča za to vadbo
Vizita.si Zakaj je telovadba pomembnejša kot kdaj koli prej?
Vizita.si Prvi slovenski recept za gibanje: Društvo onkoloških bolnikov Slovenije predstavilo pobudo za bolj zdrav življenjski slog
Vizita.si Kako začeti s telovadbo, če nikoli nismo bili aktivni?
Vizita.si Nasveti, kako lahko na preprost način postanete bolj telesno aktivni
Zadovoljna.si Zakaj mora biti telesna aktivnost del vsakdanjika prav vsake ženske – v vseh življenjskih obdobjih
Priporoča
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2021, Vizita.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1732