Mit o 10.000 korakih je ovržen! Kaj po mnenju znanosti deluje bolje za zdravje?

Vsi vemo, da je gibanje koristno, vendar je vprašanje, koliko hoje je zares dovolj, pogosto predmet razprav. Najnovejša študija je razkrila, da famozna številka 10.000 korakov, ki jo vsi poznamo, nima prave znanstvene podlage, saj izvira iz marketinške kampanje za japonske pedometre iz 60. let prejšnjega stoletja.

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Raziskovalci so pod drobnogled vzeli podatke o hoji 64.000 ljudi in ugotovili, da so koristi vidne že pri veliko manjšem številu korakov, če le hodimo dovolj hitro. Povezava med tem, koliko hodimo in kako hitro to počnemo, je ključna za zmanjšanje tveganja za prezgodnjo smrt. Pomembno je razumeti, da vsak korak šteje in da lahko s prilagajanjem tempa nadoknadimo krajšo razdaljo, kar je odlična novica za vse s polnim urnikom.

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Hitreje ali več: kaj je bolje za vaše srce?

Študija je postregla z zanimivo primerjavo. Če nimate časa za dolge sprehode, ki bi nanesli 7.500 korakov, lahko enak učinek na zdravje dosežete z manj koraki, a hitrejšo hojo. Raziskovalci so opazili, da ljudje, ki hodijo živahno (približno 80 korakov na minuto), koristijo svojemu telesu enako kot tisti, ki prehodijo več, a počasneje. Bistvo je v prilagajanju vašim zmožnostim.

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Če niste ljubitelj teka ali dolgih tur, preprosto pospešite tempo med običajnimi opravki. Idealno je, če vam uspe doseči okoli 100 korakov na minuto v najaktivnejšem polurnem delu dneva. To predstavlja nekakšno "zlato točko", ki jo znanost priporoča kot učinkovit zdravstveni cilj za večino odraslih.

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Vsak korak šteje! Raziskave dokazujejo, da ni treba doseči 10.000 korakov za opazno izboljšanje zdravja in daljše življenje.

Ali so rezultati popolnoma zanesljivi?

Čeprav so izsledki študije zelo spodbudni, se moramo zavedati, da so raziskovalci le opazovali dogajanje in niso neposredno testirali različnih scenarijev. To pomeni, da ni 100-odstotne potrditve, da je samo hoja tista, ki podaljšuje življenje, saj so na ljudi v študiji vplivali tudi prehrana, genetika in okolje. Kljub temu dolgotrajno opazovanje tako velike skupine ljudi daje jasno sliko: bolj ko ste aktivni in hitrejši ko je vaš korak, boljše so vaše možnosti za zdravo starost. Namesto da čakate na popolne pogoje ali iščete idealen trening, uporabite te informacije kot spodbudo za vsakodnevno aktivnost, saj se vsak vložen trud dolgoročno obrestuje.