Le nekaj minut na dan: vaje z utežmi za močnejše in bolj oblikovane roke

Predstavljene vaje so zasnovane tako, da vam bodo učinkovito pomagale pri krepitvi in toniranju mišic rok. Za izvedbo potrebujete zgolj ustrezne pripomočke in deset minut dnevno.

Biceps

Izjemno učinkovita vadbena tehnika za krepitev predela nadlahti vam bo omogočila uspešno zmanjšanje podkožne maščobe. Zavzemite ustrezen položaj in iz izhodiščne točke ob telesu nadzorovano dvignite uteži za 90 stopinj s pomočjo upogiba v komolčnem sklepu, s čimer boste zagotovili optimalno obremenitev ciljne mišične skupine.

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Triceps

Predstavljena vaja predstavlja izjemno učinkovito metodo za krepitev hrbtne strani nadlakti, saj uspešno zmanjšuje nakopičeno maščobno tkivo ter odpravlja težave z ohlapno kožo na tem predelu. Za doseganje optimalnih rezultatov in oblikovanje čvrstih, definiranih rok svetujemo izvajanje vadbe vsaj petkrat tedensko. Postopek izvedbe: Stopala namestite v širino bokov, z obema rokama čvrsto primite utež ter jo dvignite nad glavo. Počasi pokrčite komolce v smeri nazaj, položaj za trenutek zadržite, nato pa roke nadzorovano vrnite v začetni položaj.

Sklece

Predmetna vaja predstavlja izjemno učinkovito metodo za krepitev prsnih mišic in mišic zgornjih okončin, s čimer dosežete celovit učinek zgolj z eno vadbeno enoto. Čeprav se začetno izvajanje serije desetih sklec lahko zdi zahtevno, boste z izkazano vztrajnostjo in redno vadbo že v nekaj tednih z lahkoto dosegli zastavljene cilje.

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Na klopi

Položaj pričetka: V ležečem položaju na klopi namestite uteži neposredno nad prsni koš oziroma glavo; roki naj bosta iztegnjeni, dlani pa obrnjeni druga proti drugi. Izvedba giba: Z nadzorovanim gibom, pri čemer nadlahti ostajata negibni, upognite komolca tako, da se uteži pomakneta v položaj ob stranicah glave. Po kratkem zadržanju v spodnjem položaju uteži z uporabo tricepsa počasi vrnite v začetni iztegnjeni položaj.

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Kardiovaje

Vaje za krepitev rok lahko izvajate v domačem okolju skladno z lastno časovno razporeditvijo. Za doseganje optimalnih rezultatov svetujemo vadbo vsaj petkrat tedensko, pri čemer naj vsaka vključuje dve do tri serije z desetimi do dvanajstimi ponovitvami. V primeru prisotnosti odvečne telesne teže priporočamo, da zgoraj naveden program vadbe dopolnite s primernimi kardiovaskularnimi aktivnostmi, ki bodo učinkovito podprle vaš proces hujšanja.