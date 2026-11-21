Še preden v zdravniški ordinaciji sploh spregovorite o razlogih za svoj obisk, lahko zdravnik že opazi pomembne znake o vašem zdravju. Način, kako prečkate sobo, ponuja zgodnje namige, zato strokovnjaki hitrost hoje pogosto imenujejo kar šesti vitalni znak. Znanstveniki so zdaj razvili sistem umetne inteligence, ki preučuje gibanje celotnega telesa in odkriva povezave z zdravjem, ki segajo daleč onkraj samih nog.

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V novi študiji, objavljeni v reviji Nature Medicine, so raziskovalci z inštituta Weizmann v Izraelu analizirali posnetke gibanja 3.328 odraslih oseb. Ugotovili so, da naš način gibanja razkriva podatke o spanju, sladkorni bolezni in celo stanju jeter. "Ko smo začeli ta projekt, smo verjeli, da lahko gibanje pove veliko o vašem zdravju," je za ScienceAlert povedal avtor študije Adam Gabet. Ekipa je želela ugotoviti, ali lahko računalnik prepozna tiste subtilne znake, ki jih sicer opazijo le izkušeni zdravniki.

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Kako umetna inteligenca bere gibanje našega telesa

V nadzorovanem okolju so udeleženci študije opravili pet preprostih gibalnih nalog: hodili so po tekaški stezi s hitrostjo 3 kilometre na uro in nato še s svojim običajnim tempom, korakali na mestu, vstajali s stola ter mirno stali za preizkus ravnotežja. Posebna globinska kamera je medtem v treh dimenzijah natančno sledila položaju 26 sklepov. Raziskovalci so nato umetno inteligenco urili tako, da so skrili dele posnetkov gibanja in od sistema zahtevali, naj ugotovi, kaj manjka.

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Da bi zapolnil te vrzeli, se je moral računalniški sistem naučiti, kako se različni deli telesa gibljejo usklajeno. Gibanje je pretvoril v številčne vzorce, ki so jih znanstveniki primerjali s podrobnimi zdravstvenimi podatki udeležencev, vključno z rezultati krvnih preiskav, telesnimi meritvami in življenjskim slogom. Model je odkril statistično pomembne povezave s kar 1.887 od 3.210 preučevanih zdravstvenih značilnosti, kar je ponudilo precej več informacij kot le običajno merjenje hitrosti hoje ali dolžine koraka.

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Zgolj s sledenjem 26 sklepom med gibanjem je umetna inteligenca uspešno prepoznala povezave s kar 1.887 različnimi zdravstvenimi stanji in značilnostmi.

Nepričakovane povezave z zdravjem jeter in kakovostjo spanja

Nekatere ugotovljene povezave so se pričakovano nanašale na starost in telesno maščobo, druge pa so pokazale na zdravstvene značilnosti, ki se zdijo povsem nepovezane s hojo. Ena najbolj presenetljivih vključuje jetra. Zdravniki namreč ocenjujejo brazgotinjenje jeter z merjenjem, kako tog je postal ta organ. Raziskovalci so ugotovili, da lahko vzorci gibanja napovejo togost jeter, te napovedi pa so bile prav tako informativne kot krvni testi za jetra. Drugo veliko presenečenje je bilo spanje.

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Gibanje trupa, torej predela med rameni in boki, je nosilo pomembne informacije o spanju in telesni vadbi. "Ugotovitev, ki je zame najbolj izstopala, je bila, kako močno kakovost spanja vpliva na naše telo," je dejal Gabet. Model je lahko napovedal meritve, povezane s spalno apnejo – stanjem, pri katerem se dihanje med spanjem večkrat ustavi ali omeji –, našel pa je tudi povezave z nespečnostjo in tem, koliko ur so udeleženci spali prejšnjo noč.

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Te ugotovitve močno nakazujejo, da se zdravje našega spanca odraža v vzorcih gibanja, čeprav študija še ne dokazuje, da lahko sistem samostojno postavi diagnozo motenj spanja. Gabet je pojasnil, da so se običajne raziskave hoje v preteklosti pogosto osredotočale le na noge, medtem ko je bilo gibanje zgornjega dela telesa precej neraziskano. Rezultati njihove ekipe pa kažejo, da opazovanje celotnega telesa razkrije dragocene informacije, ki jih tradicionalne meritve hoje preprosto zgrešijo. Ko so znanstveniki podatke o vzorcih gibanja dodali modelu, ki je že upošteval starost, indeks telesne mase, maščobo okoli notranjih organov in telesno višino, so občutno izboljšali napovedi za stanja, kot so sladkorna bolezen, depresija in nespečnost, ter celo napovedi o tem, katera zdravila posameznik jemlje.

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Prihodnost neinvazivnih pregledov in omejitve študije

Raziskovalci upajo, da bi lahko analiza gibanja nekoč postala del rednih zdravstvenih pregledov. Kratek test, ki ne zahteva krvnih vzorcev ali invazivnih postopkov, bi zdravnikom pomagal hitro prepoznati spremembe, ki jih je vredno podrobneje raziskati. Vendar pa trenutne ugotovitve še ne dokazujejo, da težave s spanjem ali bolezni neposredno povzročajo določene vzorce hoje. Analiza je namreč zajela udeležence le v enem samem časovnem trenutku, zato znanstveniki ne morejo vedeti, katere spremembe so se pojavile prve.

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Poleg tega so bili udeleženci na splošno zdravi in večinoma aškenaški Judje, živeči v Izraelu, zato ugotovitve morda ne veljajo enako za druge populacije. Sistem je bil odvisen tudi od specifične globinske kamere podjetja Newton Tech, ki je soavtor študije, zato model potrebuje še neodvisno testiranje. "Pred medicinsko uvedbo bi bile potrebne klinične študije, ki bi pokazale jasno ločnico z dobro specifičnostjo," je poudaril Gabet. Znanstveniki želijo zdaj ugotoviti, ali se spremembe v gibanju morda pojavijo še pred prvimi znaki bolezni.