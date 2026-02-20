Najbolj učinkovite vadbe za lajšanje depresije

Kaj razkriva najobsežnejši pregled raziskav o vadbi in depresiji

Kot poroča ScienceAlert, je skupina raziskovalcev analizirala kar 81 obstoječih metaanaliz, ki so skupaj zajele skoraj 80.000 ljudi. Namen je bil razjasniti, katera vrsta telesne dejavnosti najbolj pomaga pri zmanjševanju simptomov depresije in anksioznosti. Ugotovitve kažejo, da je vadba lahko enako učinkovita kot psihoterapija ali zdravila, še posebej, kadar je vodena in vključuje socialno komponento.

Zakaj telesna dejavnost vpliva na razpoloženje

Raziskovalci poudarjajo, da gibanje spodbuja sproščanje nevrokemičnih snovi, ki izboljšujejo počutje in zmanjšujejo stres. Vendar pa so pretekle študije pogosto dajale neenotne rezultate, saj so se razlikovale glede starosti udeležencev, vrste vadbe in prisotnosti drugih zdravstvenih stanj. Prav zato je bila potrebna obsežnejša analiza, ki bi razjasnila, katera vadba je najbolj učinkovita.

Kdo ima največ koristi od vadbe

Analiza je pokazala, da se največje izboljšanje pojavi pri dveh skupinah: - odrasli med 18. in 30. letom, - ženske po porodu. Pri ženskah po porodu so raziskovalci izpostavili, da je vadba pogosto težje dostopna zaradi pomanjkanja časa, samozavesti ali ustreznih programov. Kljub temu so prav pri tej skupini opazili izrazito zmanjšanje simptomov depresije, kar poudarja pomembnost dostopnih, prilagojenih vadbenih programov.

Katere vrste vadbe najbolj pomagajo pri depresiji

Kot piše ScienceAlert, so se kot najučinkovitejše izkazale aerobne aktivnosti, med katere sodijo hoja, tek, plavanje in kolesarjenje. Te oblike gibanja so imele največji vpliv tako na depresijo kot na anksioznost.

Aerobna vadba kot prva izbira

Aerobna vadba je pokazala najmočnejši učinek pri zmanjševanju simptomov depresije. Raziskovalci so ugotovili, da: - ni pomembno, ali vadite intenzivno ali zmerno, - že ena do dve vadbeni enoti tedensko prineseta opazne koristi, - skupinska vadba pod strokovnim vodstvom deluje še bolje. Strokovnjaki poudarjajo, da socialna komponenta poveča motivacijo in občutek pripadnosti, kar dodatno vpliva na izboljšanje razpoloženja.

Učinkovitost drugih oblik vadbe

Čeprav aerobna vadba izstopa, so pozitivne učinke pokazale tudi druge oblike: - vadba za moč (dvigovanje uteži), - joga in druge umirjene vadbe. Te oblike so prav tako zmanjšale simptome depresije, vendar nekoliko manj izrazito kot aerobne aktivnosti. Pri anksioznosti so se najboljše izboljšave pokazale pri nizkointenzivni vadbi, ki je trajala do osem tednov, kot poroča ScienceAlert.

Zakaj je vodena in skupinska vadba še posebej učinkovita

Raziskovalci so ugotovili, da je vadba pod nadzorom strokovnjaka in v družbi drugih udeležencev najbolj učinkovita pri zmanjševanju depresije. Socialna interakcija, občutek varnosti in strokovno vodenje povečajo verjetnost, da boste vadbo vzdrževali dlje časa. To je ključno, saj se najboljši rezultati pokažejo pri redni in dosledni vadbi. Psiholog Neil Munro, eden od avtorjev raziskave, poudarja: ''Vadba je dokazano učinkovita možnost zdravljenja depresije in anksioznosti, vendar mora biti strukturirana in dostopna, da jo ljudje dejansko izvajajo.'' Njegova izjava potrjuje, da splošno priporočilo 'več se gibajte' ni dovolj – ljudje potrebujejo jasne, vodene programe.

Vadba se je izkazala kot močno orodje pri lajšanju simptomov depresije in anksioznosti. Najboljše rezultate prinašajo aerobne aktivnosti, še posebej v skupinski in strokovno vodeni obliki. Mlajši odrasli in ženske po porodu imajo lahko od vadbe še posebej velike koristi. Če se soočate s simptomi depresije ali anksioznosti, je vključitev redne telesne dejavnosti lahko pomemben korak k izboljšanju počutja. Kljub temu je priporočljivo, da se o vključitvi vadbe v svoj načrt zdravljenja posvetujete z zdravstvenim strokovnjakom.