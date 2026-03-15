Vizita.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Nastavitve Odjava
Svetli način
Domov
NovicePrehranaOdnosi in spolnostKožaDietaRakave bolezni Aktivno življenjeAlternativaOdnosi in spolnost
Zdravje
RazstrupljanjePrehrana Aktivno življenjeDietaImunski sistemVitamini in mineraliPrebavaZdravi zobje
Bolezni
Srčno-žilne bolezniRakave bolezniOkužbe in zastrupitveGinekologija in porodništvoBolezni od A-Ž
Žensko zdravje
Zlata leta
Starostne bolezniPreventivaBolezni živčevja in možganov
Duševno zdravje
Osebna rastDuševne motnjeDuševno zdravje otrok
Lepota
Estetska medicinaKoža
Življenjske zgodbe
TujeDomače
TOK
LajfstajlPubertetaSeks & razmerjaZdrav lajfPsihaDroge & alkohol
Hoja
Aktivno življenje

Najpogostejše napake pri hoji, ki povečajo tveganje za poškodbe

N.R.A.
15. 03. 2026 03.39
0

Nepravilna hoja obremeni sklepe, mišice in hrbtenico ter poveča tveganje za poškodbe pri vsakodnevnem gibanju.

Hoja je osnovno gibanje, a pogosto izvedeno nepravilno

Kot piše Harvard Health, hoja predstavlja eno najvarnejših oblik gibanja, vendar nepravilna tehnika lahko povzroči preobremenitve stopal, kolen, kolkov in hrbtenice. Ker hodimo vsak dan, se napake hitro seštevajo in vodijo v kronične težave.

Nepravilna hoja vpliva na celotno kinetično verigo

Cleveland Clinic navaja, da se pri hoji aktivira več kot ducat mišičnih skupin. Ko je vzorec gibanja napačen, telo kompenzira z drugimi mišicami, kar poveča tveganje za bolečine v križu, kolenih in stopalih.

HojaFOTO: AdobeStock

Prekratek ali predolg korak

Kot navaja Verywell Health, predolg korak povzroči prekomerno udarjanje pete ob tla, kar obremeni kolena in spodnji del hrbta. Prekratek korak pa zmanjšuje učinkovitost gibanja in vodi v napetost v mečih ter kolkih.

Prekomerno nagibanje naprej ali nazaj

Health poroča, da nagibanje trupa naprej poveča pritisk na kolena, medtem ko nagibanje nazaj obremeni ledveno hrbtenico. Pravilna hoja zahteva pokončno držo, aktivno jedro in sproščena ramena.

HojaFOTO: AdobeStock

Pomanjkanje aktivacije jedra

Po podatkih NIH je stabilno jedro ključno za pravilno biomehaniko hoje. Če so trebušne mišice in mišice medeničnega dna neaktivne, se poveča tveganje za rotacije trupa, nestabilnost medenice in bolečine v križu.

Nepravilna postavitev stopal

Kot piše WebMD, hoja z nogami, obrnjenimi navzven ali navznoter, spreminja obremenitve v kolenih in gležnjih. Dolgoročno lahko to vodi v vnetja tetiv, bolečine v kolenih in preobremenitve stopalnega loka.

HojaFOTO: AdobeStock

Prehitro ali prepočasno gibanje brez ritma

Johns Hopkins Medicine navaja, da hoja brez enakomernega ritma poveča tveganje za neravnovesje med mišičnimi skupinami. Optimalna hoja vključuje enakomeren tempo, sproščene roke in stabilen korak.

Nepravilna uporaba obutve

Kot navaja Mayo Clinic, obrabljena ali neustrezna obutev spremeni način stopanja, kar lahko povzroči bolečine v stopalih, kolenih in hrbtenici. Podpora stopalnemu loku in ustrezno oblazinjenje sta ključna za varno hojo.

HojaFOTO: AdobeStock

Aktivacija jedra in pravilna drža

Science Alert poroča, da aktivno jedro stabilizira medenico in hrbtenico, kar omogoča bolj učinkovit in varen korak. Pokončna drža z rahlo aktiviranimi trebušnimi mišicami zmanjša obremenitve sklepov.

Zavestno postavljanje stopal

Kot navaja Healthy, stopalo naj pristane pod telesom, ne daleč pred njim. To zmanjša udarne sile in izboljša stabilnost. Pravilna poravnava stopal preprečuje rotacije kolen in gležnjev.

HojaFOTO: AdobeStock

Usklajeno gibanje rok

Verywell Health poudarja, da gibanje rok v ritmu hoje izboljša ravnotežje, zmanjša napetost v ramenih in poveča učinkovitost koraka. Roke naj se gibljejo sproščeno, v smeri naprej in nazaj, ne čez telo.

Redna menjava obutve

Po podatkih Health se športni copati obrabijo hitreje, kot večina pričakuje. Redna menjava obutve preprečuje nepravilno stopanje in zmanjšuje tveganje za poškodbe stopal in kolen.

Pravilna tehnika hoje je ključna za zdravje sklepov, mišic in hrbtenice. Z odpravo najpogostejših napak, kot so predolg korak, nepravilna drža ali neustrezna obutev, lahko bistveno zmanjšamo tveganje za poškodbe in izboljšamo učinkovitost gibanja. Hoja je preprosta, a ko jo izvajamo pravilno, postane izjemno močno orodje za dolgoročno zdravje.

Viri: Harvard Health, Cleveland Clinic, Verywell Health, Health, NIH, WebMD, Johns Hopkins Medicine, Mayo Clinic, Science Alert, Healthy

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2021, Vizita.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1556