Najpogostejše napake pri hoji, ki povečajo tveganje za poškodbe

Hoja je osnovno gibanje, a pogosto izvedeno nepravilno

Kot piše Harvard Health, hoja predstavlja eno najvarnejših oblik gibanja, vendar nepravilna tehnika lahko povzroči preobremenitve stopal, kolen, kolkov in hrbtenice. Ker hodimo vsak dan, se napake hitro seštevajo in vodijo v kronične težave.

Nepravilna hoja vpliva na celotno kinetično verigo

Cleveland Clinic navaja, da se pri hoji aktivira več kot ducat mišičnih skupin. Ko je vzorec gibanja napačen, telo kompenzira z drugimi mišicami, kar poveča tveganje za bolečine v križu, kolenih in stopalih.

icon-expand Hoja FOTO: AdobeStock

Prekratek ali predolg korak Kot navaja Verywell Health, predolg korak povzroči prekomerno udarjanje pete ob tla, kar obremeni kolena in spodnji del hrbta. Prekratek korak pa zmanjšuje učinkovitost gibanja in vodi v napetost v mečih ter kolkih. Prekomerno nagibanje naprej ali nazaj Health poroča, da nagibanje trupa naprej poveča pritisk na kolena, medtem ko nagibanje nazaj obremeni ledveno hrbtenico. Pravilna hoja zahteva pokončno držo, aktivno jedro in sproščena ramena.

icon-expand Hoja FOTO: AdobeStock

Pomanjkanje aktivacije jedra

Po podatkih NIH je stabilno jedro ključno za pravilno biomehaniko hoje. Če so trebušne mišice in mišice medeničnega dna neaktivne, se poveča tveganje za rotacije trupa, nestabilnost medenice in bolečine v križu.

Nepravilna postavitev stopal

Kot piše WebMD, hoja z nogami, obrnjenimi navzven ali navznoter, spreminja obremenitve v kolenih in gležnjih. Dolgoročno lahko to vodi v vnetja tetiv, bolečine v kolenih in preobremenitve stopalnega loka.

icon-expand Hoja FOTO: AdobeStock

Prehitro ali prepočasno gibanje brez ritma

Johns Hopkins Medicine navaja, da hoja brez enakomernega ritma poveča tveganje za neravnovesje med mišičnimi skupinami. Optimalna hoja vključuje enakomeren tempo, sproščene roke in stabilen korak.

Nepravilna uporaba obutve

Kot navaja Mayo Clinic, obrabljena ali neustrezna obutev spremeni način stopanja, kar lahko povzroči bolečine v stopalih, kolenih in hrbtenici. Podpora stopalnemu loku in ustrezno oblazinjenje sta ključna za varno hojo.

icon-expand Hoja FOTO: AdobeStock

Aktivacija jedra in pravilna drža

Science Alert poroča, da aktivno jedro stabilizira medenico in hrbtenico, kar omogoča bolj učinkovit in varen korak. Pokončna drža z rahlo aktiviranimi trebušnimi mišicami zmanjša obremenitve sklepov.

Zavestno postavljanje stopal

Kot navaja Healthy, stopalo naj pristane pod telesom, ne daleč pred njim. To zmanjša udarne sile in izboljša stabilnost. Pravilna poravnava stopal preprečuje rotacije kolen in gležnjev.

icon-expand Hoja FOTO: AdobeStock

Usklajeno gibanje rok

Verywell Health poudarja, da gibanje rok v ritmu hoje izboljša ravnotežje, zmanjša napetost v ramenih in poveča učinkovitost koraka. Roke naj se gibljejo sproščeno, v smeri naprej in nazaj, ne čez telo.

Redna menjava obutve

Po podatkih Health se športni copati obrabijo hitreje, kot večina pričakuje. Redna menjava obutve preprečuje nepravilno stopanje in zmanjšuje tveganje za poškodbe stopal in kolen. Pravilna tehnika hoje je ključna za zdravje sklepov, mišic in hrbtenice. Z odpravo najpogostejših napak, kot so predolg korak, nepravilna drža ali neustrezna obutev, lahko bistveno zmanjšamo tveganje za poškodbe in izboljšamo učinkovitost gibanja. Hoja je preprosta, a ko jo izvajamo pravilno, postane izjemno močno orodje za dolgoročno zdravje.