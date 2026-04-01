Nordijska hoja
Aktivno življenje

Pozabite na diete: ena stvar, ki jo počnete zunaj, lahko spremeni način prehranjevanja

N.R.A.
01. 04. 2026 03.59
0

Kot poroča Index.hr, nova raziskava ameriških znanstvenikov nakazuje, da bi lahko že zelo preprosta navada, rednejši stik z naravo, pomembno vplivala na to, kako se prehranjujemo.

Ne gre za diete, prepovedi ali stroge režime, temveč za nekaj, kar je dostopno skoraj vsakomur: več časa na prostem.

Zakaj bi narava vplivala na to, kaj jemo?

Raziskovalci z univerz Drexel in Wake Forest so želeli razumeti, ali obstaja povezava med tem, koliko časa ljudje preživijo v naravi, in kakovostjo njihove prehrane. Ugotovili so, da je ta povezava ne samo prisotna, ampak tudi precej močna.

V prvi fazi je 300 odraslih iz ZDA izpolnilo vprašalnik o tem, kako pogosto so v stiku z naravo – pa naj gre za sprehod v parku, vrtnarjenje, opazovanje narave skozi okno ali preprosto bivanje med sobnimi rastlinami. Nato so raziskovalci ocenili njihove prehranske navade v zadnjem mesecu. Rezultati so pokazali, da so ljudje, ki so imeli več stika z naravo, jedli bolj uravnoteženo, z več sadja, zelenjave in polnovrednih živil ter manj predelane hrane.

Narava
FOTO: Shutterstock

Kaj je raziskava razkrila?

V drugi fazi so opravili poglobljene intervjuje s 30 udeleženci, da bi razumeli, zakaj narava vpliva na prehrano. Iz odgovorov so izstopali štirje glavni razlogi:

1. Narava zmanjšuje stres

Mnogi so povedali, da se po sprehodu ali času na prostem počutijo bolj umirjeno, zaradi česar manj posegajo po hrani iz dolgčasa ali čustvene potrebe.

2. Zdrav življenjski slog se pogosto začne z enim korakom

Ljudje, ki se zavestno odločajo za več gibanja ali bivanja v naravi, pogosto lažje sprejemajo tudi bolj zdrave prehranske odločitve.

Zdrav življenjski slog se pogosto začne z enim korakom.
FOTO: AdobeStock

3. Povezanost z naravo spodbuja bolj premišljeno prehranjevanje

Tisti, ki vrtnarijo ali skrbijo za rastline, pogosto razvijejo večje spoštovanje do hrane in pogosteje izbirajo sveže, rastlinske obroke.

4. Zavedanje vpliva hrane na okolje

Nekateri so povedali, da jih stik z naravo spomni na to, kako prehranske izbire vplivajo na planet, kar jih vodi k bolj trajnostnim izbiram. Zanimivo je tudi, da je bila povezava med naravo in bolj zdravo prehrano najmočnejša pri ljudeh z boljšim duševnim počutjem. Tisti z manj stresa, depresije ali tesnobe so spremembe v prehrani sprejemali še lažje.

Kako vsakodnevna hoja spreminja življenja običajnih ljudi
Zakaj je kolesarjenje lažje kot hoja ali tek
Zakaj 30 minut hoje na dan ni dovolj za zdravo telo

Kaj to pomeni za vsakdanje življenje?

Glavno sporočilo raziskave je preprosto: ni treba popolnoma spremeniti prehrane, da bi jedli bolje. Včasih je dovolj, da spremenimo okolje, v katerem živimo. To lahko pomeni:

- kratek sprehod med odmorom,

- nekaj minut vrtnarjenja,

- delo ob odprtem oknu,

- ali preprosto več rastlin v stanovanju.

Majhni trenutki v naravi lahko sprožijo verigo pozitivnih odločitev, ki se sčasoma pokažejo tudi na krožniku.

Raziskava kaže, da je narava lahko nepričakovano močan zaveznik pri izboljšanju prehrane. Ne gre za čudežno rešitev, temveč za preprost način, kako zmanjšati stres, izboljšati počutje in posledično sprejemati bolj zdrave prehranske odločitve. V svetu, kjer je prehranskih nasvetov preveč, je morda prav narava tista, ki ponuja najbolj preprost začetek.

Vir: Index.hr

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
