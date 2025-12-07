Vizita.si
Navada pri delu, ki vam tiho uničuje držo in živce (in jo počne skoraj vsak pisarniški človek)

N.R.A.
07. 12. 2025 03.12
0

Večina ljudi, ki dela v pisarni, misli, da jim držo uničuje sedenje samo po sebi. A strokovni viri opozarjajo, da je ena druga, še bolj škodljiva navada tista, ki iz dneva v dan napada hrbtenico, živčni sistem in koncentracijo.

Gre za dolgotrajno statično sedenje v napetem, rahlo nagnjenem položaju, medtem ko se brez premora nagibamo proti zaslonu. Kot piše Harvard Health, je prav ta kombinacija, statična drža, nagib naprej in odsotnost premorov, najpogostejši sprožilec mišičnih neravnovesij, preobremenjenih vratnih mišic in povečane aktivacije simpatičnega živčnega sistema. To ni samo slaba navada, ampak sodobni pisarniški refleks. In stroka ga zelo jasno povezuje z bolečinami, utrujenostjo, anksioznostjo in zmanjšano produktivnostjo.

Drža
DržaFOTO: AdobeStock

Zakaj statično sedenje uničuje držo

Kot poroča Mayo Clinic, telo nikoli ni bilo ustvarjeno za dolgotrajno držanje ene same pozicije. Ko več ur sedimo v istem položaju, mišice hrbtenice oslabijo, globoke stabilizacijske mišice pa se izklopijo. To povzroči t. i. posturalno utrujenost, zaradi katere se nagibamo vedno bolj naprej.

Dr. Scott Bautch iz American Chiropractic Association, ki ga pogosto citirajo zdravstveni viri, opozarja: Največ škode ne povzroča sedenje samo, ampak sedenje brez gibanja, ki povzroča kompenzacijske spremembe po vsej hrbtenici.

Kot piše Verywell Health, statična drža vodi v skrajšanje prsnih mišic in prekomerno obremenitev vratnih mišic, kar povzroči tipičen videz pisarniškega grba. To ni estetska težava, ampak funkcionalna: spremeni poravnavo hrbtenice in poveča tveganje za kronične bolečine.

Drža za računalnikom
Drža za računalnikomFOTO: Dreamstime

Kako nagib naprej preobremeni živčni sistem

Ko se nagibamo k zaslonu, se glava pomakne naprej. Kot poroča WebMD, to močno spremeni obremenitev v vratni hrbtenici, saj vsak centimeter nagiba poveča pritisk na vratne strukture.

Cleveland Clinic dodaja, da ta položaj poveča aktivacijo simpatičnega živčnega sistema – to je sistem, ki je odgovoren za stresni odziv. Zato se pogosto zgodi, da se ljudje v službi počutijo v stresu že brez pravega razloga. Telo je preprosto fiziološko v stanju napetosti. Dr. Andrew Bang iz Cleveland Clinic poudarja: "Ko je glava potisnjena naprej, mišice okoli vratu delujejo prekomerno, to pa pošilja informacije v možgane, ki jih ti interpretirajo kot napetost in stres."

Računalnik
RačunalnikFOTO: iStock

Zakaj premori med delom niso luksuz, ampak biološka potreba

Kot poroča NIH, se pretok krvi v mišicah znatno zmanjša že po 20 minutah statične drže. Brez premora se začnejo kopičiti presnovni produkti, kar poveča občutek bolečine in napetosti. Na dolgi rok telo to tolmači kot stresor. Harvard Health poudarja, da kratki, redni premori zmanjšajo obremenitev hrbtenice, izboljšajo kognitivno zmogljivost in znižajo fiziološke stresne markerje. To ni "nasvet za dobro počutje", ampak dokazano učinkovita preventivna praksa.

Sedenje
SedenjeFOTO: Shutterstock

Kako popraviti navado, ki uničuje držo in živce

Strokovni viri, kot so Mayo Clinic, Cleveland Clinic in Harvard Health, poudarjajo nekaj ključnih smernic.

– Vsaj vsakih 30 do 45 minut prekinite statično držo in se premaknite.

– Zaslon dvignite v višino oči, da glava ostane v nevtralni osi.

– Uporabljajte stol, ki podpira ledveni del hrbta.

– Zavestno sproščajte ramena in vrat, da zmanjšate simpatično aktivacijo.

Johns Hopkins Medicine opozarja, da je vsako popravilo drže zaman, če ostanemo v statičnem položaju. Gibanje je tisto, ki dolgoročno razbremeni mišice in centralni živčni sistem.

Vpliv slabe drže na dolgoživost in kakovost življenja
Preberi še
Vpliv slabe drže na dolgoživost in kakovost življenja

Navada, ki uničuje držo in živce, ni sedenje samo. To dela sedenje brez premikanja, v napetem, naprej nagnjenem položaju, ki ga večina pisarniških ljudi dojema kot normalen del dela. Strokovni viri se strinjajo, da je to eden najbolj podcenjenih sprožilcev bolečine, napetosti in psihofizičnega stresa. Ko prekinemo to navado in vnesemo premikanje ter osnovno biomehansko higieno, se drža začne popravljati, živčni sistem pa se umiri. Četudi delate 8 ur na dan, vaš hrbet in vaši živci tega ne rabijo plačati.

Viri: Harvard Health, Mayo Clinic, WebMD, Verywell Health, Cleveland Clinic, Johns Hopkins Medicine, NIH

pisarniško delo držanje telesa statično sedenje bolečine v hrbtu stres
