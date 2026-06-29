Ne podcenjujte stopnic in sesalca: že 5 minut gibanja lahko izboljša razpoloženje

Kot piše Healthline, znanstveniki vse pogosteje ugotavljajo, da našim možganom ni posebej pomembno, ali se gibamo med organizirano vadbo ali med vsakodnevnimi opravili. Pomembno je predvsem to, da se premikamo.

Preberi še Le nekaj minut na dan: vaje z utežmi za močnejše in bolj oblikovane roke

Presenetljiva ugotovitev: učinek je lahko skoraj takojšen

Raziskava, objavljena v reviji Nature Human Behaviour, je analizirala podatke več kot 8.000 ljudi in več kot 320.000 ocen razpoloženja. Ugotovili so, da lahko že od pet do deset minut telesne aktivnosti izboljša počutje in poveča raven energije. Posebej zanimivo je, da pozitivnih učinkov niso opazili le pri intenzivni vadbi, temveč tudi pri lažjih dejavnostih, kot so hoja, vzpenjanje po stopnicah in gospodinjska opravila. Raziskovalci so obenem potrdili še nekaj, kar marsikdo pozna iz lastnih izkušenj: ko se gibamo, se počutimo bolje, ko se počutimo bolje, pa imamo več motivacije za gibanje. Tako nastane pozitiven krog, ki koristi tako telesu kot duševnemu zdravju.

icon-expand Kolikokrat ste dejansko uporabili stopnice namesto dvigala? FOTO: Adobe Stock

Zakaj gibanje tako hitro vpliva na možgane?

Kot piše Healthline, telesna aktivnost spodbuja sproščanje snovi v možganih, med drugim endorfinov in dopamina, ki vplivajo na dobro počutje, motivacijo in občutek zadovoljstva. Podobno ugotavljajo tudi številne pretekle raziskave, ki so pokazale, da redno gibanje zmanjšuje tveganje za depresijo, pomaga pri obvladovanju stresa in tesnobe ter izboljšuje kakovost spanca.

Preberi še Samo 11 minut na dan lahko zmanjša tveganje za zgodnjo smrt

Gospodinjska opravila niso izguba časa

Mnogi na gibanje gledajo zelo ozko – kot na tek, kolesarjenje ali obisk fitnesa. Toda tudi sesanje, pomivanje tal, delo na vrtu ali nošenje nakupovalnih vrečk predstavljajo obliko telesne aktivnosti. To je še posebej spodbudna novica za ljudi, ki menijo, da za vadbo nimajo časa. Če si zjutraj vzamete nekaj minut za hitrejše pospravljanje, se do službe odpravite peš ali namesto dvigala izberete stopnice, ste že naredili nekaj koristnega zase.

Preberi še Najboljše oblike telesne aktivnosti za vitalnost po 60. letu

Pet preprostih načinov, kako se gibati več

1. Izberite stopnice Vzpon po stopnicah je ena najpreprostejših oblik telesne aktivnosti. Aktivira večje mišične skupine in pospeši srčni utrip. 2. Med telefonskim pogovorom hodite Namesto sedenja se med klicem sprehodite po stanovanju ali pisarni. Tudi nekaj dodatnih minut hoje čez dan se hitro nabere. 3. Pospravite stanovanje z več energije Hitrejše sesanje, brisanje tal ali delo na vrtu lahko predstavljajo presenetljivo učinkovito obliko gibanja. 4. Uporabite pravilo petih minut Če nimate motivacije za vadbo, si recite, da boste aktivni le pet minut. Pogosto se zgodi, da po začetku nadaljujete dlje. 5. Pojdite na kratek sprehod Že desetminutni sprehod po kosilu ali po službi lahko pomaga zmanjšati stres in izboljša razpoloženje.

icon-expand Že desetminutni sprehod po kosilu ali po službi lahko pomaga zmanjšati stres in izboljša razpoloženje. FOTO: AdobeStock

Manj je lahko več

Ena največjih ovir za gibanje je prepričanje, da moramo narediti veliko, sicer nima smisla. Prav zato so ugotovitve nove raziskave tako pomembne. Kažejo, da lahko pozitivne učinke občutimo že po kratkih in povsem običajnih dnevnih aktivnostih. Če vas torej danes čaka pomivanje tal, sprehod do trgovine ali nekaj nadstropij stopnic, to ni le opravilo. Morda je to tudi najpreprostejši način, da si izboljšate dan.