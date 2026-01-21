Osteoartritis: ključni dejavnik pri obvladovanju je gibanje

Bolečine v kolenih, togost kolkov in kronične težave s sklepi niso nujno nekaj, kar bi morali sprejeti brez možnosti izboljšanja. Najmočnejše 'zdravilo' ni operacija ali tableta, temveč redno, ciljno usmerjeno gibanje. Kljub temu številni bolniki po svetu še vedno ne prejmejo ustreznih napotitev k vadbi, čeprav je ta ena najučinkovitejših metod za lajšanje simptomov in upočasnitev napredovanja bolezni.

Zakaj je gibanje temelj zdravljenja osteoartritisa?

Kot navaja ScienceAlert, manj kot polovica bolnikov z osteoartritisom prejme napotitev na vadbo ali fizioterapijo, čeprav je to najbolj priporočena oblika zdravljenja. Hkrati več kot 60 odstotkov bolnikov prejema terapije, ki jih smernice ne podpirajo, številni pa so napoteni h kirurgu, še preden poskusijo nekirurške možnosti.

icon-expand Osteoartritis FOTO: AdobeStock

Vloga gibanja pri ohranjanju zdravih sklepov

Kot poroča vir, je osteoartritis globalno v porastu in bi lahko do leta 2050 prizadel skoraj milijardo ljudi. K temu prispevajo daljša življenjska doba, sedeči življenjski slog in naraščajoča telesna teža. Redna telesna dejavnost pa dokazano ščiti sklepe tako na fizični kot biološki ravni. Kot piše ScienceAlert, hrustanec za svojo prehrano in obnovo potrebuje gibanje. Podobno kot goba se ob obremenitvi stisne in nato ponovno napolni s hranili, kar omogoča kroženje tekočin in ohranjanje zdrave sklepne strukture. Zato je predstava, da gre pri osteoartritisu zgolj za 'obrabo', zavajajoča. Gre za proces obrabe in obnove, pri katerem je gibanje ključno za ohranjanje ravnovesja.

icon-expand Starostniki FOTO: AdobeStock

Osteoartritis kot bolezen celotnega sklepa

Osteoartritis ne prizadene le hrustanca, temveč celoten sklepni kompleks, sklepno tekočino, kost pod hrustancem, vezi, mišice in živce. Terapevtska vadba vpliva na vse te strukture. Ena najzgodnejših sprememb pri osteoartritisu je mišična oslabelost, ki jo je mogoče učinkovito izboljšati z vadbo za moč. Dokazi kažejo, da šibke mišice povečujejo tveganje za nastanek bolezni in pospešujejo njen potek. Programi, ki jih izvajajo fizioterapevti, krepijo živčno-mišični nadzor, ravnotežje in stabilnost sklepa. Kot navaja ScienceAlert, so udeleženci teh programov poročali o pomembnem zmanjšanju bolečine in izboljšanju funkcije še leto dni po zaključku vadbe.

icon-expand Osteoartritis FOTO: AdobeStock

Protivnetni in presnovni učinki gibanja

Redna telesna dejavnost vpliva tudi na vnetne procese, presnovo in hormonsko ravnovesje. Debelost je pomemben dejavnik tveganja, ne le zaradi dodatne obremenitve sklepov, temveč tudi zaradi povišanih vnetnih molekul, ki pospešujejo razgradnjo hrustanca. Kot poroča ScienceAlert, lahko vadba zmanjša te vnetne markerje, omeji celične poškodbe in celo vpliva na izražanje genov, povezanih z boleznijo. Kirurški posegi imajo svoje mesto, vendar bi morali biti zadnja možnost. Ker trenutno ni zdravil, ki bi spreminjala potek osteoartritisa, ostaja vadba temeljna terapija v vseh fazah bolezni. Gibanje krepi hrustanec, stabilizira sklep, zmanjšuje vnetje in izboljšuje splošno zdravje. Osteoartritis ni neizogibna posledica staranja, temveč stanje, na katerega lahko pomembno vplivamo. Redna, ciljno usmerjena vadba ostaja ena najmočnejših intervencij, ki jih imamo.