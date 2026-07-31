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Jutranja vadba
Aktivno življenje

Odpravite togost telesa v le 10 minutah

N.R.A.
31. 07. 2026 03.45
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Spoznajte enostavne in učinkovite vaje, ki bodo v nekaj minutah prebudile vaše telo, izboljšale prekrvavitev ter pripravile sklepe na vsakodnevne izzive.

Najboljše jutranje vaje so preprosti gibi za celo telo, ki v samo 5 do 15 minutah nežno pospešijo srčni utrip, razgibajo okorele sklepe in aktivirajo ključne mišične skupine. Redno izvajanje teh vaj nam pomaga, da se počutimo bolj budne in lažje dosegamo svoje tedenske cilje glede telesne dejavnosti. Jutranje gibanje je izjemno pomembno, saj je telo po večurnem počitku pogosto napeto in togo. Kratka rutina, ki združuje ogrevanje, vaje za moč in mobilnost, lahko bistveno izboljša raven energije za preostanek dneva. Pravzaprav s tem premostimo vrzel med globokim počitkom in aktivnim delovnikom, kar prinaša jasnost duha in večjo gibljivost telesa.

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Ključne vaje za boljšo držo in gibljivost sklepov

Začnite z rameni: krožite z njimi 8- do 10-krat v vsako smer, da sprostite jutranjo togost in popravite svojo držo. Nato nadaljujte s kolki, kar bo vrnilo gibljivost vašim sklepom in vam omogočilo lažjo hojo skozi dan. Stopite pokončno in, če potrebujete, poiščite oporo ob steni. Dvigujte koleno in delajte počasne, nadzorovane kroge v vsako smer. Ena od nepogrešljivih vaj je tudi most na tleh, ki aktivira zadnjične mišice. Te mišice so ključne za podporo spodnjega dela hrbta, zato boste s to vajo ne le krepili telo, temveč tudi preventivno delovali proti bolečinam v hrbtenici, ki se rade pojavijo po spanju.

Jutranja vadba
Jutranja vadbaFOTO: AdobeStock

Jutranji treningi ne potrebujejo biti dolgi: za večino ljudi zadostuje od 5 do 15 minut. Doslednost pri vadbi je ključna in prinaša boljše rezultate kot občasne, a dolgotrajne aktivnosti.

Za konec vaje za moč poskusite narediti nekaj sklec. Te krepijo prsni koš, ramena in roke, hkrati pa učvrstijo trebušne mišice. Bodite pozorni na to, da telo ohranite v ravni liniji. Svojo jutranjo rutino pa najbolje zaključite s hitro hojo, ki bo pospešila vašo cirkulacijo do vrhunca. Hodite 2 do 5 minut po stanovanju ali po stopnicah, na koncu pa počasi zmanjšujte tempo. Mayo Clinic navaja, da se mora telo postopoma prilagajati gibanju, zato ne pozabite na ogrevanje. Če med vadbo začutite kakršnokoli slabost ali mravljinčenje, se takoj ustavite in po potrebi poiščite zdravniški nasvet.

Vir: index.hr

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
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Aktivno življenje

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