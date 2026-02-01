Pet dodatnih minut gibanja na dan lahko pomembno vpliva na vaše zdravje

Zakaj je kratka telesna dejavnost tako učinkovita

Kot navaja ScienceAlert, so raziskovalci analizirali podatke več kot 70.000 odraslih, da bi ugotovili, kako že minimalno povečanje telesne aktivnosti vpliva na tveganje za prezgodnjo smrt. Ugotovili so, da lahko že pet minut dodatnega gibanja na dan občutno zmanjša verjetnost za razvoj bolezni, povezanih s sedečim načinom življenja. Študija je temeljila na spremljanju udeležencev z nosljivimi napravami, kar je omogočilo natančno merjenje njihovega gibanja.

Kako dodatna aktivnost vpliva na telo

Raziskovalci so ugotovili, da kratki, a intenzivnejši izbruhi gibanja, kot so hitra hoja, stopnice ali energičnejše vsakodnevne aktivnosti, pomembno zmanjšajo tveganje za prezgodnjo smrt. Kot poroča ScienceAlert, je bilo tveganje najnižje pri osebah, ki so v svoj dan vključile več kratkih obdobij zmerne do visoke intenzivnosti. Takšna aktivnost izboljša delovanje srčno-žilnega sistema, spodbuja presnovo in zmanjšuje vnetne procese v telesu.

Koliko gibanja je dovolj?

Raziskava je pokazala, da že pet minut dodatne telesne aktivnosti na dan lahko zmanjša tveganje za prezgodnjo smrt za približno 10 odstotkov. Pri desetih minutah se tveganje zmanjša za skoraj 20 odstotkov, pri petnajstih minutah pa se koristi še povečajo. Učinki so bili opazni tudi pri osebah, ki sicer niso dosegle priporočene dnevne količine telesne dejavnosti, kar pomeni, da je lahko vsak dodaten korak pomemben.

Kako vključiti več gibanja v vsakdan

Raziskovalci poudarjajo, da dodatna telesna aktivnost ne zahteva posebne opreme ali organiziranega treninga. Dovolj je, da v svoj dan vključite več kratkih obdobij gibanja, na primer hitrejšo hojo med opravki, uporabo stopnic namesto dvigala ali nekaj minut intenzivnejšega gibanja med odmori. Prav takšni kratki, a redni izbruhi aktivnosti so tisti, ki prinašajo največ koristi.

Zakaj je pomembno zmanjšati čas sedenja

Sedeč življenjski slog je eden ključnih dejavnikov tveganja za razvoj srčno-žilnih bolezni, sladkorne bolezni tipa 2 in prezgodnjo smrt. Raziskava je pokazala, da lahko že majhno zmanjšanje časa, ki ga preživite sede, v kombinaciji z dodatnimi minutami gibanja pomembno izboljša vaše zdravje. Tudi če imate sedeče delo, lahko z rednimi kratkimi odmori za gibanje zmanjšate negativne učinke dolgotrajnega sedenja.

Nova spoznanja jasno kažejo, da ni nujno, da se odločite za dolge in naporne vadbe, da bi izboljšali svoje zdravje. Že pet minut dodatnega gibanja na dan lahko pomembno zmanjša tveganje za prezgodnjo smrt in izboljša splošno počutje. Z majhnimi, a doslednimi spremembami lahko naredite veliko za svoje zdravje in kakovost življenja.