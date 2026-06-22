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Plavanje
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Kako plavanje vpliva na sklepe, pljuča in porabo kalorij

N.R.A.
22. 06. 2026 03.02
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Plavanje je vadba, ki med drugim povečuje kapaciteto pljuč, razbremeni sklepe in pospešuje porabo kalorij. V prispevku preverite znanstveno podkrepljena dejstva o tem, kako redno plavanje blagodejno vpliva na vaše fizično stanje.

Pljuča lahko bolje delujejo

Redno plavanje predstavlja izjemno učinkovito metodo za krepitev dihalnega sistema. Z izvajanjem raznolikih plavalnih tehnik ter intenzivnih vadbenih obremenitev se dokazano povečujeta elastičnost pljuč in torakalnega predela, kar pomembno prispeva k izboljšanju respiratorne kapacitete.

Sklepi postanejo močnejši

Ker plavanje razbremeni sklepe za skoraj 90 odstotkov telesne teže, predstavlja optimalno obliko telesne vadbe za posameznike, ki se soočajo z bolečinami v sklepih ali artritisom. Redna vadba v vodi dokazano zmanjšuje tveganje za napredovanje degenerativnih procesov, saj s krepitvijo obsklepnih mišičnih struktur zagotavlja potrebno oporo in stabilnost.

Pri plavanju aktivno porabljamo kalorije

Plavanje predstavlja izjemno učinkovito obliko telesne vadbe, s katero celostno prispevamo k ohranjanju zdravja, hkrati pa zagotavlja optimalen način za intenzivno porabo kalorij. Zgolj trideset minut intenzivnega plavanja nam omogoča porabo do 500 kalorij, kar je v primerjavi s hitro hojo dvakrat višja vrednost.

Upočasni se lahko proces staranja

V študiji, objavljeni v publikaciji Cardiology Journal, so raziskovalci potrdili, da lahko redna vadba plavanja, v obsegu od treh do petih kilometrov trikrat do petkrat tedensko, pomembno upočasni procese biološkega staranja.

Zaradi plavanja imate lahko boljši spanec

Kot je bilo že poudarjeno, pri plavanju sodelujejo praktično vse mišične skupine, kar zagotavlja celovito aktivacijo telesa. Če ste navdušenec nad to vadbeno obliko, vam je zagotovo poznano dejstvo, da redko katera telesna aktivnost omogoča tako popolno in kakovostno izčrpanost, tako na telesni kot na duševni ravni, kakor prav plavanje.

Vir: miss7zdrava

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