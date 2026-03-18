Po 50. letu vsi delamo isto napako – geriatri opozarjajo na te spremembe

S starostjo se telo naravno spreminja, kar poveča tveganje za različne bolezni, četudi smo prej živeli zdravo. Škoda in vnetja se s časom nabirajo, kar lahko prizadene srce, sklepe in druge organske sisteme. Geriatri poudarjajo, da zato številni splošni zdravstveni nasveti, ki veljajo za mlajše, po 50. letu morda niso več primerni ali optimalni. Pomembno je prilagoditi svoje navade in sprejemati odločitve, ki podpirajo zdravje v starosti. Ne gre za življenje v strahu, temveč za proaktivno skrb, ki upošteva spremenjene potrebe telesa.

Katero vadbo izbrati po 50. letu?

Geriatrinja dr. Angela Hsu pojasnjuje, da je pogost zdravstveni nasvet, da je vedno bolje telovaditi čim bolj intenzivno, po 50. letu lahko problematičen. Intenziven kardio trening je sicer koristen, vendar ni najboljša izbira za vsakogar. Redna aerobna aktivnost dokazano krepi srce in izboljšuje prekrvavitev, kar lahko sčasoma zniža krvni tlak in raven holesterola.

Dr. Hsu navaja, da približno 150 minut zmerne ali intenzivne dejavnosti na teden pripomore k daljšemu in bolj zdravemu življenju. Vendar je ključen poudarek na zmerni in prilagojeni intenzivnosti, saj takojšen začetek z visoko intenzivnostjo, zlasti po daljšem premoru, ni varen. "Redovita aerobna aktivnost jača srce i poboljšava cirkulaciju te s vremenom može sniziti krvni tlak i kolesterol," je izpostavila dr. Hsu za revijo Parade, kar jasno potrjuje prednosti gibanja, a obenem poziva k previdnosti.

Kako varno začeti z vadbo?

Ljudje, ki so preboleli srčni infarkt, že dolgo niso telovadili ali so imeli daljši premor zaradi poškodbe, morajo biti še posebej previdni. Ključno je, da se pred začetkom nove vadbene rutine posvetujejo z zdravnikom. Namesto takojšnjega skoka v intenzivne kardio vaje je pomembno, da začnete postopoma. Priporoča se izvajanje kratkih, pet- do desetminutnih treningov in vključitev lažjih aktivnosti, kot so hoja, preproste vaje za krepitev in raztezanje, dokler se telo ne privadi na povečano obremenitev.

Opozorila, ki nam jih daje naše telo med vadbo

Dr. Hsu močno poudarja, kako pomembno je med vadbo poslušati svoje telo. Če med telovadbo občutite katero od naslednjih opozoril, morate takoj prenehati: bolečino v prsih, oteženo dihanje, vrtoglavico ali nepravilno bitje srca. Ti znaki so resni in zahtevajo takojšnjo prekinitev aktivnosti. Medtem ko je zmerna mišična bolečina po vadbi normalna in se s strokovnim izrazom imenuje mišična okorelost, je prava, ostra bolečina signal, da ste šli predaleč in potrebujete počitek ali spremembo vaje.

Ključno sporočilo dr. Hsu je, da je treba stare zdravstvene nasvete prilagoditi novim življenjskim obdobjem. To pomeni, da je nujno, da vsak posameznik poišče svoj, individualen pristop k vadbi. Posebno pozornost je treba nameniti previdnosti pri intenzivni kardio vadbi, postopnemu začetku po daljšem premoru in budnemu poslušanju signalov, ki nam jih pošilja telo. Telesna aktivnost še vedno ostaja ena najbolj zdravih navad za zdravo staranje. Z modrim pristopom k gibanju lahko močno prispevamo k daljšemu in bolj polnemu življenju!