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Pozabite na dolge sprehode: ta preprosta vaja lahko po 50. letu naredi več za mišice in ravnotežje

N.R.A.
17. 09. 2026 03.18
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Po 50. letu ni pomembno le, koliko hodite, ampak tudi kako močne so vaše noge in kako dobro obvladujete svoje telo. Ena izmed najbolj preprostih vaj pri tem ne zahteva niti telovadnice niti uteži, potrebujete le stabilen stol.

Vaja vstajanja s stola in vsedanja je zelo koristna za starejše. Z njo boste okrepili noge in zadnjico ter izboljšali svoje ravnotežje in usklajenost gibov.

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Zakaj je vstajanje s stola tako učinkovito?

Vstajanje s stola je preprosta, a zelo koristna vaja za vsakdanje življenje. Z njo krepimo stegna, zadnjico in mišice trupa, hkrati pa urimo ravnotežje. S takšnimi vajami ohranjamo telesno moč in neodvisnost, kar je še posebej pomembno z leti. Za izvedbo ne potrebujete nobene opreme, zato je vaja idealna za vsakogar, saj lahko težavnost postopoma povečujete.

Sedenje
SedenjeFOTO: AdobeStock

Kako jo pravilno izvajati?

Usedite se na stol, noge pa naj bodo trdno na tleh v širini bokov. Nagnite se naprej in počasi vstanite, nato pa se nadzorovano usedite nazaj. Za začetek naredite 8 do 10 ponovitev. Če je vaja težka, si pomagajte z rokami ali izberite višji stol, pozneje pa lahko roke prekrižate na prsih. Pri vadbi je ključno počasno gibanje in kakovost izvedbe, saj sta učinkovitejši od hitrega ponavljanja.

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Pomaga tudi pri ravnotežju

Z leti se ravnotežje pogosto poslabša, kar poveča nevarnost padcev. Za dobro stabilnost niso pomembne le močne mišice, ampak tudi usklajenost telesa, živcev in vida. Vstajanje s stola je odlična vaja, saj z njo krepimo moč in preverjamo svojo telesno pripravljenost. Strokovnjaki poudarjajo, da redno vadjenje tega giba pomaga ohraniti gibljivost in zmanjšati tveganje za padce. Med najbolj priporočljive vaje za stabilnost spadajo še dvigovanje na prste in hoja po stopnicah.

sedenje
sedenjeFOTO: Shutterstock

To ne pomeni, da so sprehodi nepotrebni

Po 50. letu je redno gibanje ključno za zdravje. Čeprav je hoja odlična za srce in vzdržljivost, sama ne zadostuje za ohranjanje mišične moči. Priporočljivo je, da hojo dopolnite z vajami za moč in ravnotežje. Za začetek zadostuje že nekaj minut vadbe na teden, na primer preprosto vstajanje s stola, ki bistveno izboljša vašo funkcionalno moč.

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Če imate težave z ravnotežjem, bolečine ali kronične zdravstvene težave, začnite previdno in po potrebi vadbo predhodno uskladite z zdravnikom ali s fizioterapevtom. Pri izvajanju vedno uporabite stabilen stol in poskrbite, da okoli vas ni predmetov, ob katere bi se lahko spotaknili.

Viri: Verywell Health, Harvard Health, Cleveland Clinic

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
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