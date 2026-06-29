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Preprost 30-sekundni test za preverjanje telesne drže

N.R.A.
29. 06. 2026 03.03
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Sodobni življenjski slog uničuje našo hrbtenico. Preverite, kako lahko z uporabo stene v pol minute ugotovite stanje svoje drže in preprečite trajne poškodbe.

Zaradi prenosnih računalnikov, mobilnih telefonov in tablic mnogi od nas preživijo nešteto ur zgrbljeni nad zasloni. Takšna, milo rečeno neidealna drža ima resne posledice za naše zdravje, ki segajo od bolečin v vratu do kronične napetosti v hrbtnih mišicah. Zaradi šibkih mišic ali preprosto navade nagibanja naprej postane ohranjanje pravilne drže skozi dan pravi izziv. Mnogi ljudje se sploh ne zavedajo, kako bi morala pravilna drža videti v praksi, kar vodi v začaran krog neugodja in fizične utrujenosti, ki jo pogosto pripisujemo stresu namesto napačni telesni legi.

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Kako pravilno izvesti 30-sekundni test ob steni za boljšo držo

Po mnenju strokovnjakov klinike Mayo obstaja povsem enostaven način, da preverite svojo držo, in sicer tako imenovani test ob steni. Dr. Sieg pojasnjuje: "Stopite tako, da so vaša stopala le malo odmaknjena od stene, nato pa ob njo prislonite zadnjico, lopatice in glavo." V tem položaju bi se morali počutiti precej zravnane. Za preverjanje pravilnosti dlan potisnite v prostor med spodnjim delom hrbta in steno. Prostora mora biti ravno dovolj za eno roko – če je prostora preveč ali premalo, to kaže na nepravilno ukrivljenost vaše hrbtenice.

Telesna drža
Telesna držaFOTO: AdobeStock

"Pravilna drža je ključna, da je telo v dobrem položaju za delovanje; verjamem, da je to izjemno pomembno za moč in dolgoživost telesa." – Dr. Brett Goodloe

Kaj se v resnici zgodi z vašim telesom, ko ste ure in ure pogrbljeni

Slaba drža lahko z leti povzroči resne težave z mobilnostjo. Ko glavo držite nagnjeno naprej, vaša hrbtenica prenaša veliko večjo težo, mišice vratu pa se izčrpavajo, da glavo obdržijo pokonci. Posledice so kronične bolečine v mišicah in splošno nelagodje. Siegova dodaja, da ko ste zgrbljeni, vaše telo ni v idealnem položaju za nič drugega; dihate lahko plitveje, prebava pa se upočasni, saj črevesje nima prostora za nemoteno delo. Dolgotrajna zgrbljenost pa lahko vodi celo do tega, da se telo ne more več popolnoma zravnati, kar pogosto vidimo pri starejših ljudeh.

Telesna drža
Telesna držaFOTO: AdobeStock

Kako popraviti svojo držo: nasveti strokovnjakov za vsak dan

Če ugotovite, da je stati zravnano ob steni neprijetno, ne skrbite – to je le znak, da ste predolgo sedeli nepravilno. Strokovnjaki priporočajo, da test ob steni izvedete večkrat na dan kot opomnik telesu. Pomagajo lahko tudi majhni triki, kot so nastavljanje alarmov na telefonu ali uporaba ergonomske opreme na delovnem mestu. Dr. Goodloe svetuje več gibanja, saj to krepi mišice trupa, ki so nujne za dobro držo. "Fizioterapevti odlično razumejo telo in lahko pomagajo izboljšati te preproste vsakodnevne gibe," zaključuje, s čimer se boste izognili morebitnim operacijam hrbtenice v prihodnosti.

Vir: index.hr

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