Preprosta navada, ki ščiti pred kroničnimi boleznimi

Izpuščanje vsakodnevnega sprehoda lahko vašemu zdravju škoduje precej bolj, kot si morda predstavljate. Hoja je lahkotna telesna dejavnost, ki blagodejno vpliva na celotno telo – od razpoloženja in možganov do srca, kosti in mišic. Strokovnjakinja dr. Christina Le-Short poudarja, da je vsakodnevno gibanje najenostavnejša pot do ohranjanja zdravja.

Preberi še Telesna dejavnost in rak: koliko gibanja lahko dejansko zmanjša tveganje

Če večino dneva preživite v sedečem položaju, se vaše telo znajde v stanju mirovanja, ki ni naravno in lahko povzroči resne zaplete, kot sta srčna bolezen ali težave s sladkorno boleznijo. Čas je, da prepoznamo tveganja sedečega sloga in vpeljemo redne korake.

icon-expand Hoja FOTO: AdobeStock

Večje tveganje za bolezni srca in ožilja zaradi premalo hoje

Ko govorimo o preprečevanju resnih bolezni, so koraki naše najboljše orožje. Če premalo hodite, se vaš tvegani faktor za bolezni močno poveča. Študije iz leta 2025 kažejo osupljive rezultate: samo 15 minut hitre hoje na dan vam lahko dobesedno reši življenje, saj za kar 20 odstotkov zmanjša možnost prezgodnje smrti. Razlog je preprost – hoja pospeši krvni obtok in poskrbi, da se metabolizem ne upočasni preveč. Če se premalo premikate, organi ne delujejo s polno močjo, kar sčasoma privede do okvar, ki jih je težko popraviti brez pomoči zdravil.

Preberi še Preprost trik za hitrejše hujšanje, ki ga potrjujejo strokovnjaki

Ste vedeli, da zgolj petnajst minut aktivnega sprehoda na dan zmanjša verjetnost prezgodnje smrti za neverjetno petino?

Zaradi sedenja trpi vaš um in razpoloženje se slabša

Ali ste vedeli, da se hoja dotakne vaše glave prav toliko kot vaših nog? Ko nehamo hoditi, izgubimo tiste naravne hormone sreče, ki se sproščajo med gibanjem. Ashley Katzenback pojasnjuje, da lahko pomanjkanje te aktivnosti vodi naravnost v občutke tesnobe ali celo depresijo. Slabo razpoloženje je pogosto rezultat tega, da naše telo predolgo miruje. Znanost potrjuje, da se ljudje, ki sedijo več kot šest ur na dan, počutijo slabše in imajo manj samozavesti. Rešitev pa je presenetljivo preprosta: katerakoli hoja, ne glede na to, kako hitra je, občutno izboljša duševno počutje.

icon-expand Hoja FOTO: AdobeStock

Močne kosti in večja gibljivost s pomočjo korakov

S staranjem hoja postaja vedno pomembnejša za zdravje kosti. Brez tega pritiska na kosti te postajajo krhke, kar strokovno imenujemo zmanjšana kostna gostota. Študija iz leta 2022 je odkrila, da 30 minut hitre hoje trikrat tedensko pomaga ženskam ohraniti moč kosti.

Preberi še Bi lahko naredili 20.000 korakov na dan?

Poleg tega hoja preprečuje zategnjenost mišic in otrplost sklepov. Če prenehate z rednim gibanjem, lahko preprosta opravila, kot je obuvanje čevljev, postanejo težava. Da bi ostali neodvisni in se izognili invalidnosti, morate svoje mišice in sklepe redno podmazati z vsaj nekaj tisoč koraki vsak dan.

icon-expand Hoja FOTO: AdobeStock

Znanstveno je dokazano, da hoja ščiti možgane pred demenco in drugimi oblikami pozabljivosti, saj ohranja oster in bister um tudi v pozni starosti.

Hoja ne krepi le telesa, temveč neposredno vpliva na vaš spomin. Če zanemarjate hojo, vaš možganski potencial počasi peša. Študije so pokazale, da so ljudje, starejši od 65 let, ki so pol leta redno hodili, znatno izboljšali svojo koncentracijo in sposobnost pomnjenja. Raziskovalci celo opozarjajo na povezavo med malo kretanja in večjim tveganjem za razvoj demence. To pomeni, da je sprehod vaš trening za bistre misli. Če niste ljubitelj hoje, je ključno, da najdete katero koli drugo obliko gibanja – pomembno je le, da se premaknete iz sedečega položaja in prebudite svoje telo.