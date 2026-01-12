Vizita.si
Preprosta sprememba pri delu, ki lahko občutno izboljša vaše zdravje

N.R.A.
12. 01. 2026 03.22
0

Delo od doma je postalo stalnica za milijone ljudi, kar pomeni tudi več sedenja in manj vsakodnevnega gibanja.

ScienceAlert poroča, da bi lahko že majhna sprememba, uporaba hodeče podlage ali podmiznega tekočega traku, pomembno izboljšala zdravje, saj spodbuja več gibanja med delom in zmanjšuje škodljive učinke dolgotrajnega sedenja.

Zakaj delo od doma pomeni več sedenja?

Z naraščanjem dela na daljavo se je povečal delež ljudi, ki večino dneva presedijo. Ko se odpravljamo v fizično pisarno, se gibanje zgodi spontano: od poti od doma, hoje med opravki, do kratkih premikov med sodelavci. Doma pa se pogosto zgodi, da po koncu dela preprosto presedimo še preostanek dneva. To je problematično, saj je dolgotrajno sedenje povezano s slabšim zdravjem, ScienceAlert pa opozarja, da mnogi ne dosegajo niti osnovnih smernic za telesno dejavnost.

Stoječa miza
Stoječa mizaFOTO: AdobeStock

Koliko gibanja dejansko potrebujemo?

Raziskave jasno potrjujejo, da je hoja ena najučinkovitejših oblik gibanja za izboljšanje zdravja. Povečanje tedenske hoje izboljša krvni tlak, presnovo in toleranco na glukozo. Zadnja dognanja kažejo, da je približno 7.000 korakov na dan dobra orientacija za zmanjšanje tveganja za številne bolezni. Svetovna zdravstvena organizacija je svoje smernice prilagodila tako, da poudarja, da šteje vsak premik, ne glede na trajanje. Tudi kratki, pogosti odmori za hojo ali počepi lahko prinesejo boljše rezultate kot en sam daljši sprehod. To pomeni, da hoja ni nujno strukturirana vadba, lahko jo nabiramo skozi dan, kar podpira idejo o podmiznem tekočem traku, ki omogoča redne kratke sprehode med delom.

Stoječa miza
Stoječa mizaFOTO: AdobeStock

Kaj pravijo raziskave o stoječih mizah s tekočim trakom?

Čeprav je študij o učinkih takšnih miz še malo, so rezultati večinoma pozitivni. Uporaba hodeče podlage je v raziskavah vodila do izgube telesne maščobe, boljšega holesterola, nižjega krvnega tlaka in izboljšane presnove. Nekatere študije so pokazale povečanje dnevnih korakov za več tisoč korakov, druge pa so zaznale skromnejše, a še vedno pomembne koristi. Razlike med posamezniki so pričakovane, vendar ScienceAlert poudarja, da tudi manjše spremembe, če so dolgoročne, lahko pomembno vplivajo na zdravje.

Ali lahko med hojo sploh delamo?

Pogosta skrb je, ali hoja med delom vpliva na koncentracijo. Ena od študij, ki jo povzema ScienceAlert, je pokazala, da hoja pri lastnem tempu ni poslabšala kognitivnih sposobnosti v primerjavi s sedenjem. Vendar pa lahko hoja ali kolesarjenje otežita natančno tipkanje ali premikanje miške, zato takšna rešitev ni idealna za delo, ki zahteva veliko natančnih gibov. V takih primerih je lahko koristna uporaba glasovnega tipkanja, ki je že vgrajeno v številne operacijske sisteme.

Stoječa miza
Stoječa mizaFOTO: AdobeStock

Preden investirate v novo opremo

Tekaške podlage niso poceni, prav tako ne stoječe mize, zato ScienceAlert svetuje, da se pred nakupom vprašamo, ali bi lahko enak učinek dosegli z rednimi odmori za hojo stran od mize. Tudi majhne spremembe v dnevni rutini lahko pomembno vplivajo na zdravje, še posebej pri ljudeh, ki so zelo sedeči tako pri delu kot doma. Kljub temu lahko za nekatere prav vidna prisotnost hodeče podlage predstavlja motivacijo, ki jih spodbudi k rednemu gibanju.

Ali je delo od doma dobro za nas? Nova študija prinaša odgovor
Preberi še
Ali je delo od doma dobro za nas? Nova študija prinaša odgovor

ScienceAlert poudarja, da lahko že preprosta sprememba, kot je dodajanje hodeče podlage k stoječi mizi, pomembno zmanjša čas sedenja in izboljša zdravje. Čeprav ni nujno primerna za vse vrste dela, lahko mnogim pomaga vpeljati več gibanja v delovni dan. Preden se odločimo za nakup, pa je smiselno razmisliti, ali lahko enake koristi dosežemo tudi z rednimi, kratkimi odmori za hojo.

Vir: ScienceAlert

