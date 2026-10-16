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Se to jesen poskušate vrniti k zdravi rutini? 5 majhnih sprememb, ki lahko naredijo razliko

N.R.A.
16. 10. 2026 03.27
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Jesen je idealen čas za ponovno vzpostavitev rutine. S spoznanjem o moči majhnih sprememb boste lažje in hitreje dosegli zastavljene zdravstvene cilje.

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Vzpostavitev zdrave rutine po koncu poletja je pogosto lažja zaradi ponovne ureditve urnikov. Strokovnjaki poudarjajo, da so modne diete in ekstremni trendi hujšanja dolgoročno težko vzdržni. Namesto tega se je bolje osredotočiti na majhne, namerne spremembe, ki ne zahtevajo popolnega preobrata vašega življenja čez noč. Lillian Yang, direktorica prehrane, svetuje: "Razbijanje sprememb na majhne, progresivne korake povzroči, da se zdijo precej bolj izvedljivi." Načrtovanje vnaprej nam služi kot zemljevid, ki nas drži na poti tudi takrat, ko motivacija nekoliko upade.

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Triki za utrjevanje novih navad skozi vsakodnevna opravila

Eden najboljših načinov, da nova navada ostane z vami, je, da jo dodate nečemu, kar že počnete vsak dan. To se imenuje habit-stacking. Na primer, medtem ko čakate, da se kava skuha, lahko naredite deset počepov. "To bo precej lažje, kot če si vsak dan skušate rezervirati uro časa za telovadnico," razlaga Secorjeva. Druga možnost je, da si med večernim pospravljanjem kuhinje pripravite malico za službo. Takšni majhni triki zagotavljajo, da zdravih odločitev ne boste pozabili izvesti, tudi ko boste v naglici.

Eden najboljših načinov, da nova navada ostane z vami, je, da jo dodate nečemu, kar že počnete vsak dan.
Eden najboljših načinov, da nova navada ostane z vami, je, da jo dodate nečemu, kar že počnete vsak dan.FOTO: AdobeStock

Zakaj sta zajtrk in jutranja svetloba ključna za vaš dan

Zajtrk, bogat z beljakovinami in vlakninami, vas bo dlje časa nasitil in poskrbel za enakomerno raven energije čez ves dan. Namesto sladkih kosmičev si privoščite grški jogurt z jagodičevjem in oreščki ali jajca s polnozrnatim kruhom. Prav tako ne pozabite na jutranji sprehod. Svež zrak in naravna svetloba telesu sporočata, kdaj je čas za budnost in pozneje, kdaj za počitek. Jeseni, ko so dnevi krajši, je ta jutranji sprehod še bolj pomemben, saj se boste tako izognili utrujenosti po službi, ko je zunaj že tema.

Spanje
SpanjeFOTO: AdobeStock

Priprava na spanje in pametno načrtovanje obrokov jeseni

Spanje je eden najbolj spregledanih delov zdrave rutine. Če ste utrujeni, težje nadzorujete svoje impulze in hitreje posežete po nezdravi hrani z veliko maščobami in sladkorji. Za boljši spanec poskusite v večer vpeljati rituale za umirjanje, kot je pitje čaja ali odložitev telefona eno uro pred spanjem. Hkrati si olajšajte pripravo večerij tako, da imate vedno pri roki sezonsko zelenjavo in osnovna živila, kot so fižol v pločevinki ali polnozrnate testenine. Tako boste hitro pripravili zdrav obrok tudi takrat, ko boste imeli najmanj časa in energije.

Vir: Yahoo

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