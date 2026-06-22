Ste utrujeni in brez energije? Odkrijte ključ do boljšega počutja

Zakaj ravno poleti hitreje pride do pomanjkanja?

Visoke temperature, potenje in bolj aktiven življenjski slog pomenijo tudi večjo izgubo mineralov. Poleg tega poleti pogosto živimo v hitrem tempu. Dopoldne služba, popoldne trening, zvečer sprehod ali izlet, dnevi so daljši, počitka pa pogosto manj. Marsikdo zato že sredi dneva občuti pomanjkanje energije, težke noge ali napetost v mišicah. Še posebej pogosto se to dogaja pri aktivnih posameznikih, rekreativnih športnikih in ljudeh, ki so veliko v gibanju.

icon-expand

Zakaj je magnezij tako pomemben?

Magnezij prispeva k normalnemu delovanju mišic in živčnega sistema ter pomaga pri zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti. Ker telo magnezija ne more proizvajati samo, ga moramo redno vnašati s prehrano oziroma po potrebi tudi s prehranskimi dopolnili. Pomembno vlogo imajo tudi vitamini B6, B1 in D3. Vitamin B6 skupaj z magnezijem prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti, vitamin D3 pa skupaj z magnezijem podpira normalno delovanje mišic ter ohranjanje zdravih kosti in zob.

Tri situacije, ko telo pogosto potrebuje dodatno podporo

Po športu ali rekreaciji Po teku, kolesarjenju, fitnesu ali pohodu telo s potenjem izgublja minerale. Prav takrat veliko ljudi občuti težke noge, napetost v mišicah ali utrujenost. Med napornim delovnikom Stres, dolgi sestanki, vožnja in hiter tempo lahko vplivajo na počutje, koncentracijo in raven energije čez dan. Na poti ali dopustu Ko smo ves dan zdoma, pogosto nimamo časa za pripravo napitkov ali drugih dodatkov. Zato veliko ljudi prisega na rešitve, ki jih lahko vzamejo s seboj in uporabijo kjerkoli.

icon-expand

Praktična rešitev za vsakdan brez zapletov

Pri sodobnem tempu življenja so priročne oblike prehranskih dopolnil vse bolj priljubljene. Ena od takšnih rešitev je direktna oblika uživanja, kjer vsebino vrečke stresete neposredno v usta, brez vode in brez priprave. Medexov Magnezij direkt 400 + D3 je zdaj na voljo tudi v novem okusu divje češnje, ki dopolnjuje že obstoječo različico z okusom pomaranče. Gre za praktično prehransko dopolnilo, ki ga lahko imate vedno pri roki, v torbici, športnem nahrbtniku ali v predalu pisalne mize.

icon-expand

Vsaka vrečka vsebuje 400 mg magnezija ter vitamine D3, B1 in B6. Magnezij in vitamin B6 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti ter k normalnemu delovanju živčnega sistema, magnezij in vitamin D3 pa prispevata k normalnemu delovanju mišic ter ohranjanje zdravih kosti in zob. Izdelek je brez sladkorjev, barvil in umetnih arom, naravno brez glutena in laktoze ter primeren tudi za vegane.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Navade, ki poleti naredijo največjo razliko

Poletna utrujenost pogosto ni posledica samo vročine, ampak kombinacije slabše hidracije, neuravnotežene prehrane, slabega spanca in nezadostnega vnosa mineralov. Ker telo zaradi vročine in potenja izgublja več tekočine in mineralov, je pomembno, da čez dan pijemo dovolj vode, še posebej ob športu, izletih ali daljšem zadrževanju na soncu. Poleti pogosto jemo bolj neredno, čez dan posegamo po hitrih prigrizkih, zvečer pa imamo en večji obrok. Tudi to lahko vpliva na energijo in regeneracijo. Na energijo in regeneracijo vplivata tudi redno gibanje ter kakovosten spanec, ki telesu pomagata pri boljšem okrevanju po napornih dneh. Prav magnezij pa je eden ključnih mineralov v obdobjih večje aktivnosti, stresa ali utrujenosti, saj prispeva k normalnemu delovanju mišic in živčnega sistema ter pomaga pri zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti. Prav zato poleti pogosto največ pomagajo preproste vsakodnevne navade, s katerimi podpiramo energijo, regeneracijo in dobro počutje skozi ves dan.

icon-expand