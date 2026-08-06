To vsakodnevno opravilo morda ni le nadležno delo, pomaga lahko tudi vašemu srcu

A strokovnjaki opozarjajo, da lahko tudi takšno vsakodnevno gibanje šteje. Vsak korak, vsak premik in vsaka aktivnost, ki prekine dolgotrajno sedenje, lahko prispeva k bolj aktivnemu življenjskemu slogu – ta pa je pomemben za zdravje srca.

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Srce ne ve, ali telovadite doma ali v telovadnici

Ko se gibamo, telo porablja energijo, mišice delajo, srčni utrip se poveča, krvni obtok pa postane aktivnejši. Pri zdravju srca ni pomembna samo načrtovana vadba, temveč tudi skupna količina gibanja skozi ves dan. Prav zato strokovnjaki vse bolj poudarjajo pomen vsakodnevne aktivnosti. Za ljudi, ki veliko sedijo ali nimajo časa za redno vadbo, lahko tudi manjši trenutki gibanja predstavljajo pomemben korak.

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Tudi gospodinjska opravila vključujejo gibanje

Pri nekaterih opravilih se telo precej aktivira. Sesanje, pomivanje tal, čiščenje, delo na vrtu, hoja po stopnicah ali prenašanje nakupov vključujejo hojo, sklanjanje, dvigovanje in uporabo različnih mišičnih skupin. Takšne aktivnosti sicer niso zamenjava za redno vadbo, lahko pa pomagajo zmanjšati čas, ki ga preživimo popolnoma neaktivni.

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Največji sovražnik srca je pogosto dolgotrajno sedenje

Sodobni način življenja pomeni, da veliko ljudi večino dneva presedi, v službi, avtomobilu ali doma. Dolgotrajno sedenje je povezano z večjim tveganjem za različne zdravstvene težave, tudi bolezni srca in ožilja. Že preproste navade lahko pomagajo : - večkrat vstati med delom, - hoditi po stopnicah namesto uporabljati dvigalo, - opraviti krajši sprehod, - vključiti več gibanja v vsakodnevna opravila.

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Ni treba, da je vsaka aktivnost intenzivna

Pogosta zmota je, da šteje samo naporna vadba. V resnici je za zdravje pomembna tudi redna zmerna aktivnost. Hitra hoja, delo okoli doma ali na vrtu in druga opravila, pri katerih se nekoliko zadihamo, lahko pomagajo izboljšati telesno pripravljenost in podpirajo zdravje srčno-žilnega sistema.

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Gibanje naj postane del vsakdana

Najboljši rezultati ne prihajajo iz ene same velike spremembe, temveč iz številnih majhnih navad, ki se ponavljajo vsak dan. Če boste naslednjič pospravljali stanovanje ali urejali vrt, tega ne glejte samo kot dodatno obveznost. Tudi takšni trenutki so lahko del bolj aktivnega življenjskega sloga. Za zdravje srca šteje celotna slika: dovolj gibanja, uravnotežena prehrana, kakovosten spanec in skrb za zmanjševanje stresa.