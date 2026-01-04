Nova raziskava razkriva, da lahko vadba med hujšanjem ohranja mišice mladostne

Čeprav je dobro znano, da med hujšanjem ne izgubljamo le maščobe, temveč tudi mišično maso, se je izkazalo, da lahko pravilna telesna aktivnost ta proces obrne v presenetljivo pozitivno smer.

Zakaj je izguba mišic med hujšanjem pomembna?

Ko telo izgublja težo, se zmanjšuje tudi količina mišičnega tkiva, kar lahko vpliva na presnovo, uravnavanje krvnega sladkorja in splošno telesno zmogljivost. Manj mišic pomeni večje tveganje za poškodbe, slabšo gibljivost in težje dolgoročno vzdrževanje telesne teže. To je pomembno tako za ljudi, ki hujšajo s pomočjo zdravil, kot za športnike, ki morajo ohranjati nizko telesno težo, a hkrati visoko zmogljivost. Kljub temu pa je bilo do zdaj presenetljivo malo znanega o tem, kako se mišice na molekularni ravni odzivajo na kombinacijo kaloričnega primanjkljaja in vadbe. Prav to vprašanje je raziskala nova študija, ki jo povzema ScienceAlert.

icon-expand Vadba FOTO: AdobeStock

Kako je potekala raziskava?

Raziskovalci so v laboratoriju izvedli dva petdnevna protokola z desetimi zdravimi, telesno pripravljenimi moškimi. V prvem obdobju so udeleženci zaužili dovolj kalorij za vzdrževanje telesne teže, v drugem pa so jim vnos zmanjšali za kar 78 odstotkov, kar je predstavljalo izrazit energijski primanjkljaj. V obeh obdobjih so trikrat opravili 90 minut zmerne aerobne vadbe. Raziskovalci so spremljali hormone, krvne markerje in opravili biopsije mišic, da bi ugotovili, kako se mišično tkivo odziva na tako drastične spremembe.

Kaj se zgodi z mišicami, ko hujšamo in hkrati vadimo?

Med petdnevnim primanjkljajem so udeleženci izgubili približno tri kilograme, njihovi hormoni, povezani z energijskim ravnovesjem, pa so močno upadli. Kljub temu je mišično tkivo pokazalo nepričakovano pozitiven odziv. Povečala se je količina mitohondrijskih beljakovin, hkrati pa se je pospešila njihova tvorba. Mitohondriji so ključni za proizvodnjo energije, zato takšne spremembe nakazujejo bolj zdrave in učinkovite mišice. Raziskovalci so opazili tudi zmanjšanje kolagena in sorodnih beljakovin. Ker se kolagen s staranjem pogosto kopiči in prispeva k togosti mišic, je njegovo zmanjšanje znak bolj mladostnega mišičnega profila. Kombinacija vadbe in kaloričnega primanjkljaja je tako ustvarila presnovno sliko, ki je bolj podobna mlajšim mišicam.

icon-expand Vadba FOTO: AdobeStock

Evolucijska razlaga: zakaj telo krepi mišice v času pomanjkanja?

Na prvi pogled se zdi nenavadno, da bi telo v času energijskega primanjkljaja vlagalo v izboljšanje mišic. Raziskovalci menijo, da gre za evolucijski mehanizem. Ljudje so skozi zgodovino preživeli obdobja lakote, v katerih je bila sposobnost gibanja ključna za iskanje hrane. Telo, ki bi v času pomanjkanja 'ugasnilo' mišice, bi imelo manj možnosti za preživetje. Zato mišice tudi ob pomanjkanju energije ostanejo pripravljene na gibanje.

Kaj pomenijo ugotovitve za ljudi, ki hujšajo?

Raziskava je bila majhna in je vključevala le mlade moške, zato rezultatov ni mogoče neposredno prenesti na ženske, starejše odrasle ali ljudi s kroničnimi boleznimi. Kljub temu pa ugotovitve nakazujejo, da lahko vadba med hujšanjem zaščiti kakovost mišic in celo okrepi lastnosti, povezane z zdravim staranjem. To je pomembno za vse, ki hujšajo, od uporabnikov zdravil za izgubo teže do starejših odraslih, ki so še posebej ranljivi za izgubo mišic. Tudi športniki lahko iz teh rezultatov razberejo, da mišice ostajajo odzivne na vadbo, tudi ko telo deluje v energijskem minusu. Po poročanju ScienceAlert raziskava kaže, da vadba med hujšanjem ne le ščiti mišice, temveč jih lahko celo pomladi. Mišice so se odzvale z več energije, manj starostnimi spremembami in boljšo presnovno učinkovitostjo, kar nakazuje, da je gibanje med izgubo teže ključ do bolj zdravega staranja.