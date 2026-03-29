Vizita.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Nastavitve Odjava
Svetli način
Domov
NovicePrehranaOdnosi in spolnostKožaDietaRakave bolezni Aktivno življenjeAlternativaOdnosi in spolnost
Zdravje
RazstrupljanjePrehrana Aktivno življenjeDietaImunski sistemVitamini in mineraliPrebavaZdravi zobje
Bolezni
Srčno-žilne bolezniRakave bolezniOkužbe in zastrupitveGinekologija in porodništvoBolezni od A-Ž
Žensko zdravje
Zlata leta
Starostne bolezniPreventivaBolezni živčevja in možganov
Duševno zdravje
Osebna rastDuševne motnjeDuševno zdravje otrok
Lepota
Estetska medicinaKoža
Življenjske zgodbe
TujeDomače
TOK
LajfstajlPubertetaSeks & razmerjaZdrav lajfPsihaDroge & alkohol
Glutealne mišice
Aktivno življenje

Zakaj bolečine v križu pogosto izvirajo iz šibkih gluteusov

N.R.A.
29. 03. 2026 03.52
0

Bolečine v križu so ena najpogostejših težav sodobnega človeka. Veliko ljudi jih povezuje s sedenjem, starostjo ali slabo držo, a strokovnjaki opozarjajo na še en, pogosto spregledan vzrok: šibke glutealne mišice.

Gluteusi so ključni stabilizatorji medenice in hrbtenice. Ko oslabijo, mora hrbet prevzeti delo, ki ga ne bi smel, in to pogosto vodi v kronične bolečine.

Gluteusi kot 'temelj' stabilne hrbtenice

Po poročanju Healthline so gluteus maximus, medius in minimus med najpomembnejšimi mišicami za stabilnost spodnjega dela hrbta. Ko so šibki, se obremenitev prenese na ledveni del hrbtenice, kar poveča tveganje za bolečino in vnetje. Tudi Medical News Today poudarja, da gluteus medius igra ključno vlogo pri stabilizaciji medenice med hojo. Če je šibek, se medenica nagne, kar povzroči dodatno obremenitev hrbtenice.

Glutealne mišiceFOTO: AdobeStock

Kako šibki gluteusi povzročijo bolečine v križu?

1. Nestabilna medenica

Ko gluteusi ne opravljajo svoje naloge, se medenica nagne naprej ali vstran. To poveča pritisk na ledveni del hrbtenice.Cleveland Clinic navaja, da je nestabilnost medenice eden najpogostejših sprožilcev bolečin v križu.

2. Preobremenitev hrbtnih mišic

Če gluteusi ne delajo, mora hrbet prevzeti njihovo delo pri hoji, vstajanju in dvigovanju. To vodi v kronično napetost in bolečino. Verywell Health poudarja, da šibki gluteusi pogosto povzročijo kompenzacijo v spodnjem delu hrbta, kar vodi v preobremenitev.

Glutealne mišiceFOTO: AdobeStock

3. Slabša absorpcija sil

Gluteusi delujejo kot amortizerji. Ko so šibki, sile pri hoji in teku potujejo neposredno v hrbtenico. Mayo Clinic opozarja, da slaba aktivacija gluteusov poveča stres na ledveni del hrbtenice.

4. Spremenjena hoja

Šibki gluteusi povzročijo nepravilne gibalne vzorce. Medical News Today navaja, da lahko šibek gluteus medius povzroči značilen "padanje kolka" med hojo, kar dodatno obremeni hrbet.

Glutealne mišiceFOTO: AdobeStock

Kaj priporočajo strokovnjaki?

Strokovnjaki iz Cleveland Clinic priporočajo ciljno krepitev gluteusov, saj to dokazano zmanjša bolečine v križu. Najbolj učinkovite vaje vključujejo:

- dvige bokov (hip thrust),

- most (glute bridge),

- hojo v stran z elastiko,

- stranske dvige nog,

- stabilizacijske vaje za medenico.

Te vaje izboljšajo podporo hrbtenici in zmanjšajo obremenitev ledvenega dela.

FOTO: AdobeStock

Zakaj je to dobra novica?

Ker je težavo mogoče odpraviti brez zdravil, brez invazivnih posegov. Krepitev gluteusov je preprosta, varna in primerna za vsakogar. Mnogi ljudje opazijo izboljšanje že po nekaj tednih, saj se:

- izboljša stabilnost,

- zmanjša napetost v križu,

- izboljša drža,

- zmanjša obremenitev hrbtenice pri vsakdanjih gibih.

Ko hrbet boli, a je vzrok nižje

Bolečine v križu niso vedno 'težava hrbta'. Pogosto so posledica mišic, ki so prešibke, da bi opravile svojo nalogo, in hrbet to občuti prvi. Razumevanje te povezave je prvi korak k trajni rešitvi.

Viri: Healthline, Medical News Today, Cleveland Clinic, Verywell Health, Mayo Clinic

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
bolečine v križu gluteus stabilnost hrbtenice krepitev mišic preventiva
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2021, Vizita.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1604