Zakaj je kolesarjenje lažje kot hoja ali tek

Kolesarjenje je potovanja na dolge razdalje naredilo lažja in hitrejša za ljudi po vsem svetu, saj velja za enega najbolj učinkovitih načinov premikanja, piše net.hr. Presenetljivo je, kako lahko s kolesom prevozimo štirikrat daljše razdalje z enako energijo, kot bi jo porabili za hojo. Razlog za to je preprosta, a genialna zasnova kolesa, ki se popolnoma ujema z načinom delovanja našega telesa. Poglejmo, zakaj je pedaliranje bistveno manj naporno kot težki koraki.

Preprostost in učinkovitost v eni napravi

Srce kolesa je v njegovi zasnovi: dva kolesa, pedala in veriga, ki poganjajo zadnje kolo, ter menjalnik, s katerim uravnavamo napor. Ta preprosta struktura skriva neverjeten inženiring, ki popolnoma ustreza delovanju človeškega telesa. Kolo pretvarja gibanje vaših nog v gibanje naprej z minimalno izgubo energije. Namesto da bi z vsakim korakom premagovali gravitacijo in izgubljali energijo z nepotrebnimi gibi, kolo optimizira vsak obrat pedalov. Zato so vožnje dolge, a počutje po njih je boljše. Ta pametni pristop je eden glavnih razlogov za učinkovitost kolesarjenja.

Kadar hodimo ali tečemo, se zdi, kot da nenehno padamo naprej in se lovimo z vsakim korakom. Noge se morajo premikati v velikih lokih in dvigati težke ude proti gravitaciji. Že samo to ponavljajoče se gibanje porabi ogromno energije. Pomislite, kako naporno bi bilo neprekinjeno vihteti z rokami eno uro. Na kolesu pa se vaše noge gibljejo v majhnih, krožnih gibih. Namesto da dvigate in nihate celotno težo noge, samo vrtite stegna in meča v kompaktnem krogu. To pomeni takojšen prihranek energije. Resnična učinkovitost izvira iz načina, kako kolo prenaša človeško moč v gibanje naprej.

Številke ne lažejo: Vožnja s kolesom je dokazano vsaj štirikrat učinkovitejša od hoje in do osemkrat učinkovitejša od teka. Izjemna razlika v porabi energije!

Glavni razlogi za neučinkovitost hoje

Hoja in tek vključujeta nekakšen mini trk s tlemi z vsakim korakom. To slišimo kot udarec čevljev ob cesto in čutimo kot vibracije, ki potujejo skozi telo. To je energija, ki se izgublja – dobesedno razpršena kot zvok in toplota, potem ko se prebije skozi vaše mišice in sklepe. Poleg tega imata hoja in tek še eno neučinkovitost: z vsakim korakom se pravzaprav rahlo ustavite, preden ponovno pospešite naprej. Ko vam noga pristane pred telesom, se ustvari sila nazaj, ki vas za trenutek upočasni. Vaše mišice morajo nato bolj delati, da premagajo to samozaviranje in vas spet pospešijo naprej.

Kolo je eden največjih izumov na svetu za reševanje teh težav. Namesto trka dobimo kotalni stik – vsak del pnevmatike se nežno poljubi cestno površino, preden se dvigne. Zato se energija zaradi udarca ne izgublja. Ker se kolo gladko vrti in sila deluje popolnoma pravokotno na tla, ni zaviranja in ustavljanja pri premikanju. Sila pedaliranja se neposredno pretvori v gibanje naprej. Kolo tudi pomaga našim mišicam, da delujejo najbolje, kar lahko.

Pametni sistem za optimizacijo moči vaših mišic

Mišice imajo lastno omejitev: hitrost krčenja neposredno vpliva na njihovo učinkovitost. Ta pojav je opredeljen kot razmerje med silo in hitrostjo mišice. Posledično predstavlja šprint bistveno večji izziv v primerjavi s tekom ali hojo, saj mišice delujejo na skrajni meji svoje hitrosti, kar vodi k zmanjšani učinkovitosti z vsakim korakom. Menjalniki na kolesu uspešno rešujejo to problematiko. S spreminjanjem prestavnega razmerja omogočajo višje hitrosti kolesa brez sorazmernega povečanja hitrosti krčenja mišic. Tako lahko mišice ohranijo optimalno stanje za ustvarjanje sile in učinkovito porabo energije. To je analogno delovanju osebnega asistenta, ki nenehno optimizira obremenitev za doseganje najboljših rezultatov.

Kdaj je hoja boljša: kolesarjenje in zelo strmi nakloni

Vendar kolo ni vedno najboljša izbira. Na zelo strmih vzponih, z nagibom nad 15 odstotkov (dvig za 1,5 metra na vsakih deset metrov), je lahko hoja bolj učinkovita. Naše noge namreč lahko z iztegovanjem proizvedejo več sile kot s krožnimi gibi pedalov. Zato ne bi kolesarili na Mount Everest, četudi bi bile ceste tam zgrajene. Podobno, čeprav je kolesarjenje navzdol postopoma lažje (na koncu sploh ne potrebuje energije), postane hoja po strmih pobočjih dejansko težja. Ko nagib preseže približno deset odstotkov (padec za en meter na deset metrov razdalje), vsak korak navzdol povzroči udarce, ki porabijo energijo in obremenijo sklepe.

Številke so jasne. Kolesarjenje je lahko vsaj štirikrat bolj energetsko učinkovito od hoje in osemkrat učinkovitejše od teka. Ta učinkovitost izhaja iz zmanjševanja treh glavnih potratnikov energije: gibanja udov, udarcev o tla in omejitev hitrosti mišic. Torej, naslednjič, ko se brez napora peljete mimo pešca, si vzemite trenutek, da cenite biomehansko umetniško delo pod vami. Vaše kolo ni le prevozno sredstvo, temveč popolnoma razvit stroj, ki deluje kot partner vaše fiziologije in pretvarja vašo surovo mišično moč v učinkovito gibanje.