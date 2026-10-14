Vizita.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Nastavitve Odjava
Svetli način
Domov
NovicePrehranaKožaRakave bolezni Aktivno življenjeAlternativa
Zdravje
Prehrana Aktivno življenjeImunski sistemVitamini in mineraliPrebavaZdravi zobje
Bolezni
Srčno-žilne bolezniRakave bolezniBolezni živčevja in možganovOkužbe in zastrupitveBolezni od A-Ž
Žensko zdravje
GinekologijaMenopavza
Zlata leta
Starostne bolezniPreventivaDolgoživost
Duševno zdravje
Osebna rastOdnosi in spolnostDuševne motnjeDuševno zdravje otrok
Estetika
Estetska medicinaKoža
Življenjske zgodbe
TujeDomače
Ravnotežje
Aktivno življenje

Zakaj je trening ravnotežja po 50. letu lahko pomembnejši od kardio vadbe

N.R.A.
14. 10. 2026 03.26
0

Spoznajte, zakaj samo hoja in tek po 50. letu nista dovolj za varno gibanje in kako lahko s preprostimi vajami izboljšate svojo odzivnost.

Izberite Vizita.si za svoj prednostni vir na Google.

Večina ljudi meni, da je kardio vadba, kot sta hitra hoja ali kolesarjenje, vse, kar potrebujejo za zdravo staranje. Vendar pa obstaja skrita nevarnost, ki je aerobne dejavnosti ne naslovijo neposredno: izguba koordinacije in stabilnosti. Podatki kažejo, da se po 65. letu s padcem sooči vsak četrti odrasli, kar pogosto vodi v začaran krog poškodb in neaktivnosti.

Bolezen, zaradi katere ženske umirajo prezgodaj
Preberi še
Bolezen, zaradi katere ženske umirajo prezgodaj

Padec je lahko začetek resnih zdravstvenih težav, ne le zaradi trenutne bolečine, temveč zaradi izgube mišične mase, ki nastopi med dolgotrajnim počitkom. Zaki Afzal, doktor fizioterapije, pojasnjuje ključno razliko: "Kardio skrbi za vaše srce, vendar vas ne bo ujel, ko se boste spotaknili ob robnik. Po petdesetem letu je ravno ta odziv ključen." Zato je nujno, da v svojo rutino poleg vzdržljivosti vključimo tudi specifično vadbo za ravnotežje.

Ravnotežje
RavnotežjeFOTO: AdobeStock

Zakaj z leti težje lovimo ravnotežje in kje se skriva težava

Naše telo uporablja dve vrsti mišičnih vlaken: počasna za dolgotrajno delo in hitra za takojšnjo reakcijo. Na žalost z leti najprej začnemo izgubljati prav ta hitra mišična vlakna, ker jih premalo uporabljamo. To so tiste mišice, ki jih potrebujete, da hitro prestavite nogo naprej, ko se spotaknete. Poleg tega morajo naši možgani z leti vlagati veliko več truda v preprosto ravnotežje.

Kaj se zgodi s telesom, če vsak dan 10 minut hodite vzvratno?
Preberi še
Kaj se zgodi s telesom, če vsak dan 10 minut hodite vzvratno?

"Starejši morajo porabiti več možganskih virov za isto telesno nalogo kot mlajši," pojasnjuje dr. Mongold. To pomeni, da ko smo zaposleni z nečim drugim, recimo s pogovorom ali razmišljanjem o opravkih, naše telo nima več na voljo dovolj "možganske moči", da bi se pravočasno odzvalo na neravna tla. Rezultat je hitra utrujenost in večja možnost, da nas ovira na tleh preseneti.

Ravnotežje
RavnotežjeFOTO: AdobeStock

Kako preprosto vključiti vaje za stabilnost v svoj dan

Za izboljšanje ravnotežja vam ni treba preživeti ur v telovadnici. Pravzaprav National Institute on Aging (NIA) priporoča le tri kratke seanse na teden. To lahko storite kar med običajnimi vajami. Če na primer dvigujete uteži, poskusite isto vajo narediti tako, da stojite le na eni nogi ali v t. i. baletni drži (ena noga naprej, druga zgolj na prstih). Druga odlična metoda je zamenjava asfaltnih poti za gozdne potke s koreninami in kamni, kjer so vaši gležnji prisiljeni nenehno "razmišljati". S takšnimi malimi popravki boste prisilili svoje telo in možgane k sodelovanju, ne da bi za to potrebovali drago opremo. Vse, kar šteje, je, da se naučite obvladovati svoje telo v nestabilnih položajih.

Ravnotežje
RavnotežjeFOTO: AdobeStock

Zakaj sta ob stabilnosti nujni tudi moč in hitrost

Poleg stabilnosti moramo posvetiti pozornost tudi svojim kostem in hitrim reakcijam. Dvigovanje uteži ali težko fizično delo krepi kosti, kar je vaš rezervni načrt v primeru padca. Čvrste kosti namreč preprečujejo zlome, ki so v zrelih letih lahko usodni. Hkrati pa moramo trenirati tudi hitrost gibanja. Večina ljudi meni, da morajo telovaditi počasi in varno, a v resnici potrebujemo eksplozivnost. Ko se spotaknete, imate le milisekundo, da se rešite. "Hitro vstajanje s stola je dejansko trening moči, ki ga večina ljudi nikoli ne izvaja," opominja Afzal. Če se naučite svoje telo premikati hitro, boste zmanjšali možnosti za poškodbe in obdržali vitalnost globoko v pozna leta.

Vir: Yahoo

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
ravnotežje preprečevanje padcev vaje za stabilnost propriocepcija mišice po 50 letu telesna vadba zdravo staranje
Aktivno življenje

Kako do več energije in vitalnosti po 50. letu

Zadovoljna.si Kako trenirati po 50. letu? Osebna trenerka pravi, da več in dlje ni nujno bolje
Vizita.si Pozabite na tek: ta preprosta oblika gibanja je po 50. letu lahko boljša za sklepe
Vizita.si Pozabite na drage dodatke: za zdravje po 50. letu je pomembnejša ta preprosta navada
Zadovoljna.si Vadba za dolgoživost: 5 gibov, ki jih ljudje najpogosteje izgubimo po 50. letu
Vizita.si Pozabite na dolge sprehode: ta preprosta vaja lahko po 50. letu naredi več za mišice in ravnotežje
Vizita.si Gibanje po 40. letu: 5 najboljših aktivnosti, ki ne obremenjujejo sklepov
Vizita.si Skrb za zdravje stopal po 50. letu: kako preprečiti deformacije, bolečine in padce
Priporoča
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2021, Vizita.si, Vse pravice pridržane Verzija: 2012