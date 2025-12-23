Zakaj je zimska rekreacija ključna za krepitev imunskega sistema?

Prav v tem času pa mnogi opustijo redno gibanje, saj mraz, krajši dnevi in pomanjkanje motivacije hitro postanejo izgovor. Stroka opozarja, da je to ena večjih napak za zdravje. Kot piše Harvard Health, je redna telesna dejavnost v zimskem obdobju eden najučinkovitejših naravnih načinov za krepitev imunskega sistema in zmanjševanje tveganja za sezonske bolezni.

Kako gibanje neposredno vpliva na imunski sistem?

Zmerna telesna aktivnost dokazano spodbuja delovanje imunskih celic. Kot poroča NIH, gibanje povečuje cirkulacijo belih krvničk in protiteles, kar pomeni, da imunski sistem hitreje prepozna in uniči patogene. Dr. David Nieman, eden vodilnih raziskovalcev na področju vadbe in imunosti, poudarja, da redna zmerna vadba zmanjša pogostost okužb zgornjih dihal, hkrati pa skrajša trajanje bolezni. Njegove ugotovitve povzema tudi Harvard Health, kjer poudarjajo, da ima gibanje dolgoročen zaščitni učinek, ne le kratkotrajnega.

icon-expand Zima FOTO: Profimedia

Zimski mraz ni sovražnik imunosti, celo nasprotno

Pogosto se pojavlja prepričanje, da vadba na mrazu oslabi imunski sistem. Kot piše Cleveland Clinic, ni dokazov, da bi gibanje v hladnem vremenu samo po sebi povečevalo tveganje za bolezni, če ste primerno oblečeni. Zmerna izpostavljenost mrazu v kombinaciji z gibanjem lahko celo pozitivno vpliva na odpornost. Kot poroča Science Alert, hladnejše okolje spodbuja določene prilagoditvene odzive telesa, ki krepijo regulacijo vnetnih procesov. Ključno pa je, da se izogibate pretiranemu naporu in podhladitvi.

icon-expand Tek pozimi FOTO: iStock

Zimska rekreacija in vitamin D: povezava, ki jo pogosto spregledamo

Pozimi je pomanjkanje vitamina D izjemno pogosto, saj smo manj izpostavljeni sončni svetlobi. Kot piše Mayo Clinic, ima vitamin D pomembno vlogo pri delovanju imunskega sistema in uravnavanju vnetij. Čeprav gibanje samo ne poveča sinteze vitamina D, zimska rekreacija na prostem pomeni več dnevne svetlobe, kar je koristno tako za hormonsko ravnovesje kot za splošno zdravje. Dr. Michael Holick, strokovnjak za vitamin D, za Harvard Health poudarja, da že krajši dnevni sprehodi na prostem pozimi pozitivno vplivajo na imunsko in duševno zdravje.

icon-expand Rekreacija zima FOTO: Shutterstock

Vpliv gibanja na stres in vnetje

Stres je eden ključnih dejavnikov, ki dolgoročno slabi imunski sistem. Kot poroča WebMD, kronično povišan stres povečuje raven kortizola, hormona, ki zavira imunski odziv in spodbuja vnetne procese. Redna telesna aktivnost dokazano znižuje raven stresa in izboljšuje regulacijo kortizola. Dr. Kelly McGonigal, psihologinja in raziskovalka, poudarja, da že zmerno gibanje pomembno zmanjša vnetne markerje v telesu, kar potrjujejo tudi podatki, objavljeni pri NIH.

icon-expand Zima rekreacija FOTO: Shutterstock

Zakaj je zimska rekreacija pomembna tudi za dihala

Gibanje spodbuja globlje in učinkovitejše dihanje. Kot piše Johns Hopkins Medicine, redna aerobna aktivnost izboljšuje delovanje pljuč in povečuje kapaciteto dihal, kar je ključno v sezoni respiratornih okužb. Zmerna vadba pomaga tudi pri boljšem čiščenju dihalnih poti, kar zmanjšuje tveganje za zastajanje sluzi in razvoj okužb. To je še posebej pomembno pri ljudeh, ki pozimi več časa preživijo v zaprtih, slabo prezračenih prostorih.

icon-expand Zima rekreacija FOTO: Shutterstock

Koliko in kakšna zimska rekreacija je najbolj koristna

Stroka je enotna: več ni vedno bolje. Kot opozarja Verywell Health, pretirano intenzivna vadba brez ustreznega okrevanja lahko imunski sistem celo začasno oslabi. Največ koristi ima zmerna, redna aktivnost, kot so hitra hoja, tek na smučeh, pohodništvo, drsanje ali vadba na prostem. Dr. Edward Laskowski z Mayo Clinic poudarja, da je za podporo imunskemu sistemu ključna doslednost, ne intenzivnost.

Zimska rekreacija ni le način za ohranjanje telesne pripravljenosti, temveč pomemben steber imunskega zdravja. Redno gibanje podpira delovanje imunskih celic, zmanjšuje vnetja, uravnava stres in izboljšuje delovanje dihal. Namesto da se pozimi umaknete v neaktivnost, stroka svetuje prav nasprotno: prav zdaj ima gibanje največji zaščitni učinek.