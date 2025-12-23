Vizita.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Nastavitve Odjava
Svetli način
Domov
NovicePrehranaOdnosi in spolnostKožaDietaRakave bolezni Aktivno življenjeAlternativaOdnosi in spolnost
Zdravje
RazstrupljanjePrehrana Aktivno življenjeDietaImunski sistemVitamini in mineraliPrebavaZdravi zobje
Bolezni
Srčno-žilne bolezniRakave bolezniOkužbe in zastrupitveGinekologija in porodništvoBolezni od A-Ž
Žensko zdravje
Zlata leta
Starostne bolezniPreventivaBolezni živčevja in možganov
Duševno zdravje
Osebna rastDuševne motnjeDuševno zdravje otrok
Lepota
Estetska medicinaKoža
Življenjske zgodbe
TujeDomače
TOK
LajfstajlPubertetaSeks & razmerjaZdrav lajfPsihaDroge & alkohol
Tek zima
Aktivno življenje

Zakaj je zimska rekreacija ključna za krepitev imunskega sistema?

N.R.A.
23. 12. 2025 03.59
0

Zima je obdobje, ko se pogosteje soočamo z okužbami dihal, padcem energije in slabšim razpoloženjem.

Prav v tem času pa mnogi opustijo redno gibanje, saj mraz, krajši dnevi in pomanjkanje motivacije hitro postanejo izgovor. Stroka opozarja, da je to ena večjih napak za zdravje. Kot piše Harvard Health, je redna telesna dejavnost v zimskem obdobju eden najučinkovitejših naravnih načinov za krepitev imunskega sistema in zmanjševanje tveganja za sezonske bolezni.

Kako gibanje neposredno vpliva na imunski sistem?

Zmerna telesna aktivnost dokazano spodbuja delovanje imunskih celic. Kot poroča NIH, gibanje povečuje cirkulacijo belih krvničk in protiteles, kar pomeni, da imunski sistem hitreje prepozna in uniči patogene. Dr. David Nieman, eden vodilnih raziskovalcev na področju vadbe in imunosti, poudarja, da redna zmerna vadba zmanjša pogostost okužb zgornjih dihal, hkrati pa skrajša trajanje bolezni. Njegove ugotovitve povzema tudi Harvard Health, kjer poudarjajo, da ima gibanje dolgoročen zaščitni učinek, ne le kratkotrajnega.

Zima
ZimaFOTO: Profimedia

Zimski mraz ni sovražnik imunosti, celo nasprotno

Pogosto se pojavlja prepričanje, da vadba na mrazu oslabi imunski sistem. Kot piše Cleveland Clinic, ni dokazov, da bi gibanje v hladnem vremenu samo po sebi povečevalo tveganje za bolezni, če ste primerno oblečeni. Zmerna izpostavljenost mrazu v kombinaciji z gibanjem lahko celo pozitivno vpliva na odpornost. Kot poroča Science Alert, hladnejše okolje spodbuja določene prilagoditvene odzive telesa, ki krepijo regulacijo vnetnih procesov. Ključno pa je, da se izogibate pretiranemu naporu in podhladitvi.

Tek pozimi
Tek pozimiFOTO: iStock

Zimska rekreacija in vitamin D: povezava, ki jo pogosto spregledamo

Pozimi je pomanjkanje vitamina D izjemno pogosto, saj smo manj izpostavljeni sončni svetlobi. Kot piše Mayo Clinic, ima vitamin D pomembno vlogo pri delovanju imunskega sistema in uravnavanju vnetij. Čeprav gibanje samo ne poveča sinteze vitamina D, zimska rekreacija na prostem pomeni več dnevne svetlobe, kar je koristno tako za hormonsko ravnovesje kot za splošno zdravje. Dr. Michael Holick, strokovnjak za vitamin D, za Harvard Health poudarja, da že krajši dnevni sprehodi na prostem pozimi pozitivno vplivajo na imunsko in duševno zdravje.

Rekreacija zima
Rekreacija zimaFOTO: Shutterstock

Vpliv gibanja na stres in vnetje

Stres je eden ključnih dejavnikov, ki dolgoročno slabi imunski sistem. Kot poroča WebMD, kronično povišan stres povečuje raven kortizola, hormona, ki zavira imunski odziv in spodbuja vnetne procese. Redna telesna aktivnost dokazano znižuje raven stresa in izboljšuje regulacijo kortizola. Dr. Kelly McGonigal, psihologinja in raziskovalka, poudarja, da že zmerno gibanje pomembno zmanjša vnetne markerje v telesu, kar potrjujejo tudi podatki, objavljeni pri NIH.

Zima rekreacija
Zima rekreacijaFOTO: Shutterstock

Zakaj je zimska rekreacija pomembna tudi za dihala

Gibanje spodbuja globlje in učinkovitejše dihanje. Kot piše Johns Hopkins Medicine, redna aerobna aktivnost izboljšuje delovanje pljuč in povečuje kapaciteto dihal, kar je ključno v sezoni respiratornih okužb. Zmerna vadba pomaga tudi pri boljšem čiščenju dihalnih poti, kar zmanjšuje tveganje za zastajanje sluzi in razvoj okužb. To je še posebej pomembno pri ljudeh, ki pozimi več časa preživijo v zaprtih, slabo prezračenih prostorih.

Zima rekreacija
Zima rekreacijaFOTO: Shutterstock

Koliko in kakšna zimska rekreacija je najbolj koristna

Stroka je enotna: več ni vedno bolje. Kot opozarja Verywell Health, pretirano intenzivna vadba brez ustreznega okrevanja lahko imunski sistem celo začasno oslabi. Največ koristi ima zmerna, redna aktivnost, kot so hitra hoja, tek na smučeh, pohodništvo, drsanje ali vadba na prostem. Dr. Edward Laskowski z Mayo Clinic poudarja, da je za podporo imunskemu sistemu ključna doslednost, ne intenzivnost.

Navodila za tek, ko je hladneje
Preberi še
Navodila za tek, ko je hladneje

Zimska rekreacija ni le način za ohranjanje telesne pripravljenosti, temveč pomemben steber imunskega zdravja. Redno gibanje podpira delovanje imunskih celic, zmanjšuje vnetja, uravnava stres in izboljšuje delovanje dihal. Namesto da se pozimi umaknete v neaktivnost, stroka svetuje prav nasprotno: prav zdaj ima gibanje največji zaščitni učinek.

Viri: Harvard Health Publishing, Mayo Clinic, NIH, Cleveland Clinic, Johns Hopkins Medicine, WebMD, Verywell Health, Science Alert

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
zimska rekreacija imunski sistem krepitev odpornosti zdravje pozimi telesna aktivnost
Aktivno življenje

Koliko korakov potrebujemo, da pokurimo praznične dobrote?

Aktivno življenje

Kako ostati aktiven decembra, ne da bi pregoreli?

SORODNI ČLANKI

Koliko gibanja potrebujemo glede na starost: znanstvene smernice za zdravo telo v vseh obdobjih
Aktivno življenje

Koliko gibanja potrebujemo glede na starost: znanstvene smernice za zdravo telo v vseh obdobjih

Najboljša vadba za telo: univerzalni pristop za vse starosti in ravni telesne pripravljenosti
Aktivno življenje

Najboljša vadba za telo: univerzalni pristop za vse starosti in ravni telesne pripravljenosti

Kako poskrbeti za rekreacijo v hladnejših mesecih?
Aktivno življenje

Kako poskrbeti za rekreacijo v hladnejših mesecih?

Največji tihi ubijalec sodobnega človeka
Zdravje

Največji tihi ubijalec sodobnega človeka

Ne boste verjeli, kako hitro se izboljša počutje, če to naredite med delom
Zdravje

Ne boste verjeli, kako hitro se izboljša počutje, če to naredite med delom

Navada, ki je slabša od kajenja? To pravijo kardiologi
Preventiva

Navada, ki je slabša od kajenja? To pravijo kardiologi

Ključ zdravja se ne skriva v telovadnici, temveč v tem
Aktivno življenje

Ključ zdravja se ne skriva v telovadnici, temveč v tem

Kdaj na sprehod v mrzlem vremenu in zakaj je to tako koristno?
Aktivno življenje

Kdaj na sprehod v mrzlem vremenu in zakaj je to tako koristno?

Ali je nordijska hoja primerna za starostnike?
Aktivno življenje

Ali je nordijska hoja primerna za starostnike?

KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
novice
Namesto praznovanja razdejanje: novoletni vandalizem šokiral Kranj
Namesto praznovanja razdejanje: novoletni vandalizem šokiral Kranj
šport
Peter Prevc o Domnu: To sezono me ni presenetil
Peter Prevc o Domnu: To sezono me ni presenetil
popin
Miran Rudan novo pesem najprej zavrtel svoji 93-letni mami
Miran Rudan novo pesem najprej zavrtel svoji 93-letni mami
tv oddaje
Dušan odkrito o Maji: Če bi mi spodmaknilo noge, bi bila moja
Dušan odkrito o Maji: Če bi mi spodmaknilo noge, bi bila moja
Vizita.si
Nepričakovan porast raka slepiča pri mladih
Nepričakovan porast raka slepiča pri mladih
Okusno.je
5 jedi, ki pomagajo prebavi po obilnih prazničnih dneh
5 jedi, ki pomagajo prebavi po obilnih prazničnih dneh
Zadovoljna.si
Mojmir Šiftar oznanil čudovito novico: postal bo očka!
Mojmir Šiftar oznanil čudovito novico: postal bo očka!
Moskisvet.com
Naravni zaviralci apetita: Teh 10 vam lahko pomaga pri hujšanju
Naravni zaviralci apetita: Teh 10 vam lahko pomaga pri hujšanju
Bibaleze.si
Olajšava za vzdrževane člane: Rok za oddajo se bliža
Olajšava za vzdrževane člane: Rok za oddajo se bliža
Cekin.si
Datumi izplačil pokojnin v letu 2026
Datumi izplačil pokojnin v letu 2026
Dominvrt.si
10 idealnih pasem psov za družine z majhnimi otroki
10 idealnih pasem psov za družine z majhnimi otroki
Zadovoljna.si
'Bondovo dekle' v kopalkah navdušuje
'Bondovo dekle' v kopalkah navdušuje
RUBRIKE:

Domov Zdravje Bolezni Žensko zdravje Zlata leta Duševno zdravje Lepota Življenjske zgodbe TOK
Vizita.si
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2021, Vizita.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1331