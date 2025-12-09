Vizita.si
Zakaj telesna dejavnost zmanjšuje tveganje za nastanek raka?

N.R.A.
09. 12. 2025 09.59
1

Že dolgo vemo, da redna telesna dejavnost pomembno vpliva na zdravje in zmanjšuje tveganje za številne bolezni, tudi raka. A zakaj je ta povezava tako močna?

Nova raziskava, predstavljena v članku na portalu ScienceAlert, razkriva presenetljivo preprost, a izjemno pomemben mehanizem: gibanje dobesedno preusmeri energijo stran od rakavih celic in jo nameni mišicam.

Gibanje
GibanjeFOTO: AdobeStock

Kako gibanje vpliva na rast tumorjev?

Presenetljiv preskok v presnovi

Raziskovalci z Univerze Yale so pri miših z rakom dojke ali melanomom opazovali, kako prehrana in telesna dejavnost vplivata na presnovo. Uporabili so sledilce molekul, da bi ugotovili, kam potuje glukoza, osnovno gorivo za celice. Ugotovili so, da so aktivne miši preusmerile glukozo iz tumorjev v mišice. Rakave celice so tako ostale brez ključnega vira energije, kar je upočasnilo njihovo rast. Mišice, ki so med gibanjem potrebovale več goriva, so dobesedno pretegnile presnovne poti v svojo korist.

Gibanje
GibanjeFOTO: AdobeStock

Manjši tumorji pri miših, ki so se gibale

Po štirih tednih so bile razlike med skupinami izrazite. Miši na mastni prehrani, ki so redno tekle v kolesu, so imele občutno manjše tumorje kot tiste, ki so ostale neaktivne. Raziskovalci poročajo, da so debele miši, ki so po vbrizganju tumorskih celic štiri tedne prostovoljno tekle, razvile skoraj 60 odstotkov manjše tumorje.

Gibanje
GibanjeFOTO: AdobeStock

Kaj se dogaja na ravni genov?

Analiza je pokazala, da je bilo pri aktivnih miših drugače izraženih kar 417 genov, povezanih s presnovo. Ti molekularni premiki so nakazovali, da so tumorji prešli v stanje visoke presnovne obremenitve – kot da bi se borili za preživetje. Posebej pomembno je zmanjšanje aktivnosti beljakovine mTOR, ki je ključna za rast celic. Njeno zaviranje bi lahko odprlo vrata razvoju novih terapevtskih pristopov.

Vadba
VadbaFOTO: Profimedia

Zakaj je glukoza tako pomembna?

Gorivo, ki ga rak potrebuje

Raziskovalci poudarjajo, da je glukoza osrednji presnovni dejavnik, ki posreduje zaščitni učinek telesne dejavnosti. Ko mišice med vadbo porabljajo več glukoze, rakave celice ostanejo brez ključnega vira energije, kar upočasni njihovo širjenje.

Telesna aktivnost
Telesna aktivnostFOTO: AdobeStock

Trajanje vadbe je pomemben dejavnik

Učinek ni odvisen le od gibanja kot takega, temveč tudi od njegovega trajanja. Miši, ki so bile telesno aktivne že dva tedna pred vsaditvijo tumorjev, so razvile manjše tumorje kot tiste, ki so bile neaktivne. To nakazuje, da je dolgoročna telesna pripravljenost pomemben zaščitni dejavnik.

Kaj to pomeni za ljudi?

Rak je zapletena bolezen

Raziskovalci opozarjajo, da telesna dejavnost sama po sebi ne more preprečiti raka. Gre za bolezen, ki vključuje številne mehanizme in dejavnike. A gibanje lahko pomembno zmanjša tveganje in izboljša presnovno okolje v telesu.

Gibanje
GibanjeFOTO: AdobeStock

Podobni mehanizmi pri različnih vrstah tumorjev

Ker so raziskovalci opazili enake presnovne spremembe pri dveh različnih vrstah tumorjev, to nakazuje, da je učinek telesne dejavnosti široko uporaben in ni omejen na eno vrsto raka.

Gibanje
GibanjeFOTO: AdobeStock

Naslednji korak: raziskave na ljudeh

Ekipa načrtuje nadaljnje raziskave na človeških tumorskih tkivih ter bolj natančno preučevanje različnih vrst in trajanja telesne dejavnosti. Cilj je razumeti, kako lahko telesna pripravljenost vpliva na molekularne poti, ki so pomembne pri razvoju raka, ter kako to znanje uporabiti pri zdravljenju, zlasti pri bolnikih, ki vadbe ne zmorejo.

Nova raziskava ponuja pomemben vpogled v to, kako telesna dejavnost vpliva na presnovo in rast tumorjev. Zdi se, da gibanje ne koristi le mišicam, temveč tudi telesu kot celoti, saj rakavim celicam odvzame energijo, ki jo potrebujejo za rast. Čeprav vadba ni zdravilo, je lahko močan zaveznik v preprečevanju raka in podpiranju splošnega zdravja.

Vir: ScienceAlert

Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
telesna dejavnost rak glukoza rast tumorjev presnova
Aktivno življenje

KOMENTARJI (1)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
FAUSTOS1 09. 12. 2025 20.02
0 0
A zakaj potem zaboga toliko velikih športnih imen pa tudi rekreativnih športnikov se bori z rakavimi spremembami
ODGOVORI
