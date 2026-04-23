Zakaj vadba zvečer ni najboljša izbira za vaše telo

23. 04. 2026 03.27
Vadba je ena najboljših navad za zdravje, a čas treninga lahko vpliva na to, kako telo reagira. Pri nekaterih ljudeh je vadba zvečer učinkovita, pri drugih pa lahko vpliva na spanec, regeneracijo in raven energije naslednji dan.

Kot piše WebMD, telesna aktivnost pozno zvečer lahko pri delu posameznikov poveča raven adrenalina in telesno temperaturo, kar oteži umirjanje telesa pred spanjem. To lahko vpliva na kakovost spanca, ki je ključna za regeneracijo.

Kako vadba vpliva na spanec

Kot poroča Mayo Clinic, intenzivna vadba tik pred spanjem lahko pri nekaterih ljudeh povzroči težave z uspavanjem, saj telo ostane v 'aktiviranem stanju'. Povišan srčni utrip in stimulacija živčnega sistema lahko zamakneta naravni cikel zaspanosti. Vendar odziv ni enak pri vseh, nekateri lahko vadijo tudi zvečer brez negativnih učinkov. Ključen je individualni odziv telesa.

VadbaFOTO: AdobeStock

Hormoni in telesna temperatura

Vadba zviša raven kortizola in adrenalina, kar je sicer koristno čez dan, a zvečer lahko moti proces sproščanja. Poleg tega se po vadbi telesna temperatura dvigne, medtem ko telo za uspavanje potrebuje postopno ohlajanje, piše Health. Zaradi tega lahko pride do zamika pri naravnem ritmu spanja.

Regeneracija in kakovost spanca

Verywell Health piše, da je kakovosten spanec ključnega pomena za mišično regeneracijo, presnovo in hormonsko ravnovesje. Če vadba zvečer poslabša spanec, lahko posredno vpliva tudi na napredek pri treningu in splošno počutje. To ne pomeni, da je večerna vadba slaba, temveč da njen vpliv ni enak jutranji ali popoldanski aktivnosti.

VadbaFOTO: AdobeStock

Kaj pravijo strokovnjaki o času vadbe

Najpomembnejša je doslednost vadbe, ne nujno čas dneva, piše Johns Hopkins Medicine. Redna telesna aktivnost prinaša koristi ne glede na uro, vendar je priporočljivo, da posameznik opazuje, kako njegovo telo reagira na večerni trening. Če vadba moti spanec, je smiselno razmisliti o premiku treninga na zgodnejši del dneva.

Kako najti pravi čas za vadbo

Strokovnjaki poudarjajo, da univerzalnega pravila ni. Kot poroča Mayo Clinic, je najboljši čas za vadbo tisti, ki ga lahko vzdržujete dolgoročno in ki ne moti vašega spanca ali dnevnega ritma. Če je edina možnost večer, je lahko koristno izbrati manj intenzivne oblike vadbe, kot so hoja, raztezanje ali joga. Na koncu je ključ v ravnovesju: vadba je koristna, vendar mora podpirati tudi kakovosten počitek, ki je enako pomemben kot sama aktivnost.

VadbaFOTO: AdobeStock

Viri: WebMD, Mayo Clinic, Health, Verywell Health, Johns Hopkins Medicine

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
vadba spanec zdravje regeneracija telesna temperatura
Aktivno življenje

Viralni jutranji trend '50 skokov': ali res pospeši metabolizem ali je le še ena spletna iluzija?

