Zakaj več gibanja včasih ne pomeni več energije

Telo na povečano telesno aktivnost ne reagira linearno; pri nekaterih ljudeh se lahko ob prekomerni ali slabo uravnoteženi aktivnosti celo pojavi občutek utrujenosti.

Gibanje porablja energijo, ne ustvarja je neposredno

Kot piše Mayo Clinic, je telesna aktivnost vedno energetski strošek za telo. Med gibanjem se porabljajo glukoza in maščobe, kar pomeni, da telo začasno deluje v stanju povečane porabe energije. Verywell Health poudarja, da se energija ne poveča zaradi samega gibanja, ampak zaradi dolgoročnih prilagoditev telesa, ki se zgodijo šele s časom – ne takoj.

Pretreniranost in občutek izčrpanosti

Kot poroča WebMD, lahko prekomerna telesna aktivnost brez ustreznega počitka vodi v stanje, ki ga pogosto opisujemo kot pretreniranost. To vključuje: - kronično utrujenost, - zmanjšano motivacijo za gibanje, - slabšo regeneracijo. Mayo Clinic dodaja, da se telo brez zadostnega okrevanja ne more prilagoditi obremenitvi, kar lahko paradoksalno zmanjša občutek energije.

Stresni odziv telesa

Kot piše Verywell Health, je intenzivna ali preveč pogosta vadba lahko stresor za telo. To pomeni aktivacijo stresnih hormonov, kot je kortizol, kar lahko pri nekaterih ljudeh povzroči občutek izčrpanosti namesto energije. WebMD poudarja, da je ravnovesje med aktivnostjo in počitkom ključno za stabilno raven energije.

Premalo hrane = premalo goriva

Kot poroča Mayo Clinic, povečana aktivnost zahteva tudi ustrezen energijski vnos. Če telo ne dobi dovolj kalorij ali hranil, se lahko pojavi: - občutek utrujenosti, - zmanjšana zmogljivost, - počasnejša regeneracija. Verywell Health dodaja, da je pri aktivnih ljudeh pogosto podcenjen pomen zadostnega vnosa ogljikovih hidratov in beljakovin.

Slab spanec ojača učinek utrujenosti po gibanju

Kot piše WebMD, je kakovosten spanec ključen za obnovo energije. Če je spanja premalo, lahko več gibanja še dodatno poveča občutek utrujenosti, saj telo nima časa za regeneracijo.

Zakaj se včasih počutimo bolj utrujeni, če se več gibamo

Kot poroča Mayo Clinic, gre za kombinacijo več dejavnikov: - povečana poraba energije, - nezadostna regeneracija, - prehranska neravnovesja, - stres. Verywell Health dodaja, da telo potrebuje čas, da se prilagodi višji ravni aktivnosti; energija se pogosto poveča šele po nekaj tednih doslednega, ne pretiranega gibanja. Več gibanja samo po sebi ne pomeni takoj več energije. Kot povzemajo Mayo Clinic, WebMD in Verywell Health, je energija rezultat ravnotežja med aktivnostjo, počitkom, prehrano in regeneracijo. Ko je to ravnovesje porušeno, lahko gibanje začasno povzroči ravno nasproten učinek, občutek utrujenosti namesto vitalnosti.