Že 10-minutna vadba lahko sproži protirakave signale v telesu

Kot navaja ScienceAlert, so raziskovalci ugotovili, da kratek, a intenziven napor sproži molekule, ki pospešijo popravilo DNK in zmanjšajo izražanje genov, povezanih z rastjo raka.

Kako 10 minut vadbe vpliva na telo?

Raziskovalna ekipa je ugotovila, da že kratek interval intenzivnega kolesarjenja sproži opazne spremembe v krvni plazmi. Te molekule, sproščene med vadbo, lahko po navedbah raziskave upočasnijo rast in širjenje rakavih celic, saj vplivajo na tisoče genov, povezanih z rakom. Klinični fiziolog Sam Orange poudarja, da vadba ne koristi le zdravim tkivom, temveč pošilja 'močne signale skozi krvni obtok, ki lahko neposredno vplivajo na gene v rakavih celicah'. To odpira možnosti za razvoj terapij, ki bi posnemale učinke vadbe.

icon-expand Vadba FOTO: AdobeStock

Kako je potekala raziskava?

V študijo je bilo vključenih 30 prekomerno težkih ali debelih prostovoljcev, starih med 50 in 78 let. Po kratkem ogrevanju so opravili približno 10-minutno intenzivno vožnjo na sobnem kolesu. Raziskovalci so nato primerjali krvne vzorce pred in po vadbi ter jih uporabili na laboratorijsko gojenih celicah raka debelega črevesa. Rezultati so pokazali: - spremembe v izražanju genov, povezanih z rastjo raka, - znake okrepljenega popravila DNK, - potencialno upočasnitev rasti rakavih celic.

Zakaj je to pomembno za prihodnje zdravljenje?

Čeprav so bili učinki testirani le na laboratorijskih celicah, raziskava ponuja vpogled v biološke poti, ki bi jih lahko izkoristili pri razvoju novih terapij za raka debelega črevesa. Avtorji poudarjajo, da bi lahko v prihodnosti zdravila posnemala te učinke vadbe in tako izboljšala izide zdravljenja.

icon-expand Vadba FOTO: AdobeStock

Kratka vadba, velik vpliv

Raziskava poudarja, da lahko že en sam 10-minutni trening sproži pomembne signale v telesu. Orange dodaja, da "vsak korak in vsaka vadbena enota šteje", saj lahko tudi kratka aktivnost pozitivno vpliva na zdravje. Čeprav ima študija omejitve, saj so bili učinki testirani le na celicah v laboratoriju in po enem samem treningu, so rezultati dovolj spodbudni, da podpirajo idejo o kratkih, a intenzivnih vadbenih intervalih kot potencialnem orodju v boju proti raku debelega črevesa.

Preberi še Nova raziskava razkriva, da lahko vadba med hujšanjem ohranja mišice mladostne

Preberi še Kdaj na sprehod v mrzlem vremenu in zakaj je to tako koristno?

V ZDA letno zabeležijo več kot 100.000 novih primerov raka debelega črevesa in več kot 50.000 smrti, zato so takšne ugotovitve izjemno pomembne. Kot zaključuje Orange, bi lahko razumevanje teh procesov v prihodnosti vodilo do terapij, ki posnemajo koristi vadbe na popravilo DNK in presnovo celic.