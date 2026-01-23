Že pet dodatnih minut na dan lahko zmanjša tveganje za prezgodnjo smrt

Že minimalno povečanje hoje je povezano z nižjo umrljivostjo in daljšo življenjsko dobo

Hoja kot preprost dejavnik daljšega življenja! Kot piše Daily Mail, nova znanstvena raziskava kaže, da lahko že pet dodatnih minut hoje na dan pomembno vpliva na tveganje za prezgodnjo smrt. Raziskovalci so analizirali podatke velikega števila odraslih in spremljali njihovo telesno dejavnost ter čas, ki so ga preživeli sede. Ugotovili so, da je celo majhen porast vsakodnevne hoje povezan z merljivimi koristmi za zdravje in daljšo pričakovano življenjsko dobo. Po navedbah Daily Maila so bile koristi opazne tudi pri posameznikih, ki so bili sicer telesno zelo malo aktivni.

Manj sedenja, več gibanja pomeni nižje tveganje

Kot poroča Daily Mail, raziskava poudarja tudi pomen zmanjševanja sedečega vedenja. Zamenjava dela časa, preživetega v sedenju, z lažjo ali zmerno telesno dejavnostjo, kot je hoja, je bila povezana z dodatnim zmanjšanjem tveganja smrti. Raziskovalci so ugotovili, da že relativno kratki premori za gibanje pozitivno vplivajo na zdravje, saj telo ni dlje časa izpostavljeno negativnim učinkom dolgotrajnega sedenja. To potrjuje, da ni nujno uvajati intenzivne vadbe, temveč je ključno redno gibanje skozi dan.

Največ koristi pri najmanj aktivnih posameznikih

Daily Mail navaja, da so bili učinki dodatne hoje najbolj izraziti pri osebah z zelo nizko stopnjo telesne dejavnosti. Pri tej skupini je že pet minut dodatne hoje na dan prineslo opazno zmanjšanje tveganja za prezgodnjo smrt. Raziskava tako kaže, da so majhne, a dosledne spremembe življenjskega sloga še posebej pomembne za ljudi, ki večino dneva presedijo in se redko gibljejo. To pomeni, da so koristi hoje dostopne praktično vsakomur, ne glede na starost ali telesno pripravljenost.

Ugotovitve, ki jih povzema Daily Mail, potrjujejo, da lahko že zelo preprosta sprememba vsakodnevnih navad prispeva k boljšemu zdravju in daljšemu življenju. Hoja ostaja ena najbolj dostopnih oblik gibanja, ki jo je mogoče vključiti v vsakdan brez posebne opreme ali večjih časovnih obremenitev, hkrati pa ima dokazano pozitiven vpliv na dolgoročno zdravje.