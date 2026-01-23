Vizita.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Nastavitve Odjava
Svetli način
Domov
NovicePrehranaOdnosi in spolnostKožaDietaRakave bolezni Aktivno življenjeAlternativaOdnosi in spolnost
Zdravje
RazstrupljanjePrehrana Aktivno življenjeDietaImunski sistemVitamini in mineraliPrebavaZdravi zobje
Bolezni
Srčno-žilne bolezniRakave bolezniOkužbe in zastrupitveGinekologija in porodništvoBolezni od A-Ž
Žensko zdravje
Zlata leta
Starostne bolezniPreventivaBolezni živčevja in možganov
Duševno zdravje
Osebna rastDuševne motnjeDuševno zdravje otrok
Lepota
Estetska medicinaKoža
Življenjske zgodbe
TujeDomače
TOK
LajfstajlPubertetaSeks & razmerjaZdrav lajfPsihaDroge & alkohol
hoja pozimi
Aktivno življenje

Že pet dodatnih minut na dan lahko zmanjša tveganje za prezgodnjo smrt

N.R.A.
23. 01. 2026 03.07
1

Nova znanstvena raziskava razkriva, da lahko že pet dodatnih minut hoje na dan pomembno zmanjša tveganje za prezgodnjo smrt. Koristi so opazne tudi pri sicer manj aktivnih ljudeh, saj vsakršno gibanje pozitivno vpliva na telo in podaljšuje življenjsko dobo!

Že minimalno povečanje hoje je povezano z nižjo umrljivostjo in daljšo življenjsko dobo

Hoja kot preprost dejavnik daljšega življenja! Kot piše Daily Mail, nova znanstvena raziskava kaže, da lahko že pet dodatnih minut hoje na dan pomembno vpliva na tveganje za prezgodnjo smrt. Raziskovalci so analizirali podatke velikega števila odraslih in spremljali njihovo telesno dejavnost ter čas, ki so ga preživeli sede. Ugotovili so, da je celo majhen porast vsakodnevne hoje povezan z merljivimi koristmi za zdravje in daljšo pričakovano življenjsko dobo. Po navedbah Daily Maila so bile koristi opazne tudi pri posameznikih, ki so bili sicer telesno zelo malo aktivni.

Hoja
HojaFOTO: AdobeStock

Manj sedenja, več gibanja pomeni nižje tveganje

Kot poroča Daily Mail, raziskava poudarja tudi pomen zmanjševanja sedečega vedenja. Zamenjava dela časa, preživetega v sedenju, z lažjo ali zmerno telesno dejavnostjo, kot je hoja, je bila povezana z dodatnim zmanjšanjem tveganja smrti. Raziskovalci so ugotovili, da že relativno kratki premori za gibanje pozitivno vplivajo na zdravje, saj telo ni dlje časa izpostavljeno negativnim učinkom dolgotrajnega sedenja. To potrjuje, da ni nujno uvajati intenzivne vadbe, temveč je ključno redno gibanje skozi dan.

Hoja
HojaFOTO: AdobeStock

Največ koristi pri najmanj aktivnih posameznikih

Daily Mail navaja, da so bili učinki dodatne hoje najbolj izraziti pri osebah z zelo nizko stopnjo telesne dejavnosti. Pri tej skupini je že pet minut dodatne hoje na dan prineslo opazno zmanjšanje tveganja za prezgodnjo smrt. Raziskava tako kaže, da so majhne, a dosledne spremembe življenjskega sloga še posebej pomembne za ljudi, ki večino dneva presedijo in se redko gibljejo. To pomeni, da so koristi hoje dostopne praktično vsakomur, ne glede na starost ali telesno pripravljenost.

Ali je nordijska hoja primerna za starostnike?
Preberi še
Ali je nordijska hoja primerna za starostnike?
Bi lahko naredili 20.000 korakov na dan?
Preberi še
Bi lahko naredili 20.000 korakov na dan?
Kako (ne)pravilna rotacija stopala vpliva na hojo in tek
Preberi še
Kako (ne)pravilna rotacija stopala vpliva na hojo in tek

Ugotovitve, ki jih povzema Daily Mail, potrjujejo, da lahko že zelo preprosta sprememba vsakodnevnih navad prispeva k boljšemu zdravju in daljšemu življenju. Hoja ostaja ena najbolj dostopnih oblik gibanja, ki jo je mogoče vključiti v vsakdan brez posebne opreme ali večjih časovnih obremenitev, hkrati pa ima dokazano pozitiven vpliv na dolgoročno zdravje.

Vir: Daily Mail

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
hoja prezgodnja smrt telesna dejavnost dolgoživost sedeč način življenja
Aktivno življenje

Osteoartritis: ključni dejavnik pri obvladovanju je gibanje

Bi lahko naredili 20.000 korakov na dan?
Aktivno življenje

Bi lahko naredili 20.000 korakov na dan?

Preprosta sprememba pri delu, ki lahko občutno izboljša vaše zdravje
Aktivno življenje

Preprosta sprememba pri delu, ki lahko občutno izboljša vaše zdravje

To je glavni krivec za bolečine v križu
Zdravje

To je glavni krivec za bolečine v križu

Kako (ne)pravilna rotacija stopala vpliva na hojo in tek
Zdravje

Kako (ne)pravilna rotacija stopala vpliva na hojo in tek

Je 10.000 korakov preveč? Preberite, zakaj jih potrebujete manj!
Aktivno življenje

Je 10.000 korakov preveč? Preberite, zakaj jih potrebujete manj!

Ali je nordijska hoja primerna za starostnike?
Aktivno življenje

Ali je nordijska hoja primerna za starostnike?

KOMENTARJI (1)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
pohlepni 23. 01. 2026 08.54
0 0
Vprašanje je samo, če lahko hodiš...
ODGOVORI
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2021, Vizita.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1475