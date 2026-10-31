Vizita.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Nastavitve Odjava
Svetli način
Domov
NovicePrehranaKožaRakave bolezni Aktivno življenjeAlternativa
Zdravje
Prehrana Aktivno življenjeImunski sistemVitamini in mineraliPrebavaZdravi zobje
Bolezni
Srčno-žilne bolezniRakave bolezniBolezni živčevja in možganovOkužbe in zastrupitveBolezni od A-Ž
Žensko zdravje
GinekologijaMenopavza
Zlata leta
Starostne bolezniPreventivaDolgoživost
Duševno zdravje
Osebna rastOdnosi in spolnostDuševne motnjeDuševno zdravje otrok
Estetika
Estetska medicinaKoža
Življenjske zgodbe
TujeDomače
Akitvni starostniki
Aktivno življenje

Živite bolje po 60. letu: preprosti koraki za dolgo življenje

N.R.A.
31. 10. 2026 03.13
0

Preberite, katere hranilne snovi in oblike vadbe so ključne za močne mišice, zdravo srce in boljšo prebavo vseh, ki so že prestopili prag šestdesetih let.

Izberite Vizita.si za svoj prednostni vir na Google.

Ko dopolnimo določena leta, naše telo ne deluje več enako kot pri dvajsetih ali tridesetih. Telo se spremeni, zato ne potrebujemo več ekstremnih vadbenih rutin ali strogih diet, ki izključujejo cele skupine živil. Danes smo preplavljeni z informacijami z vseh strani, kar je lahko zmedeno, zato so kardiologi in nutricionisti pripravili jasne smernice za vse starejše od 60 let. Poudarek ni na drastičnih ukrepih, temveč na razumevanju novih potreb telesa po energiji in hranilih. Zdravje v zrelih letih je rezultat premišljenih izbir, ki podpirajo vitalnost brez nepotrebnega odrekanja.

20 minut gibanja izboljša spomin podobno kot kratek spanec
Preberi še
20 minut gibanja izboljša spomin podobno kot kratek spanec

Beljakovine: ključ do ohranjanja mišične moči in neodvisnosti

Nutricionisti poudarjajo, da je v zrelih letih ključno, da ne pozabimo na meso, jajca, mlečne izdelke ali rastlinske beljakovine. Sarkopenija ali razpad mišic se zgodi skoraj vsakomur, če ne ukrepamo pravočasno. Poleg vadbe je hrana naše najmočnejše orožje. Dietetičarka Courtney Pelitera svetuje, naj starejši odrasli stremijo k vsaj 20 gramom beljakovin pri vsakem glavnem obroku. Če želite ohraniti svojo moč in mobilnost, je beljakovinska hrana nepogrešljiv del vašega jedilnika, saj neposredno vpliva na to, kako hitro se boste utrudili pri vsakodnevnih opravilih.

Akitvni starostniki
Akitvni starostnikiFOTO: AdobeStock

Pijte vodo, čeprav niste žejni: Občutek za žejo se z leti zmanjša, zato je nujno piti po urniku in zaužiti vsaj liter in pol tekočine dnevno za energijo in boljšo prebavo.

Preproste prehranske izbire za boljšo prebavo in močne kosti

Da bi se izognili težavam s prebavo in ohranili zdravo srce, morate na svoj jedilnik uvrstiti čim več vlaknin. Te najdete v sadju, zelenjavi in semenih. Prav tako ne pozabite na vitamin D, ki je nujen za močne kosti in imunski sistem. Ker ga naše telo na soncu z leti težje tvori, ga moramo poiskati v hrani, kot so losos, tuna in jajca. Še en pomemben nasvet je redno pitje vode. Tudi če niste žejni, vaše celice potrebujejo vlago za delovanje. Colette Micko, strokovnjakinja za prehrano, priporoča vsaj 1,4 litra vode dnevno, kar pomaga pri uravnavanju telesne temperature in mazanju sklepov.

Akitvni starostniki
Akitvni starostnikiFOTO: AdobeStock

Zakaj je 150 minut hoje na teden zlati standard zdravja

Če bi lahko naredili le eno stvar za svoje srce, bi to morala biti hoja. Zdravniki priporočajo 150 minut gibanja tedensko. To niso ure in ure v telovadnici; dovolj je 20 do 30 minut hoje vsak dan. Telesna aktivnost pomaga nadzorovati težo, sladkor v krvi in zmanjšuje vnetja v telesu. Dr. Eldad Einav izpostavlja, da vadba pomaga celo pri boljšem spancu in kognitivnih sposobnostih. Ob tem pa zdravniki svetujejo še opustitev slabih navad, kot so kajenje, prekomerno uživanje alkohola in uživanje visoko predelane hrane, ter poudarjajo pomen socialnega druženja ob zdravih obrokih.

Vir: Yahoo

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
zdravje starejših prehrana seniorjev vlaknine sarkopenija vitamin D sredozemska dieta vadba za starejše starostniki
Aktivno življenje

Pilates zmanjšuje tveganje za smrt za kar 36 odstotkov

Vizita.si Najboljše oblike telesne aktivnosti za vitalnost po 60. letu
Vizita.si Kako do več energije in vitalnosti po 50. letu
Vizita.si Pozabite na tek: ta preprosta oblika gibanja je po 50. letu lahko boljša za sklepe
Zadovoljna.si Vadba za dolgoživost: 5 gibov, ki jih ljudje najpogosteje izgubimo po 50. letu
Vizita.si Navade, ki po mnenju strokovnjakov prispevajo k daljšemu in bolj zdravemu življenju
Vizita.si Pozabite na drage dodatke: za zdravje po 50. letu je pomembnejša ta preprosta navada
Zadovoljna.si Kaj bi morale jesti po 50. in 60. letu starosti?
Priporoča
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2021, Vizita.si, Vse pravice pridržane Verzija: 2012