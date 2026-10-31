Živite bolje po 60. letu: preprosti koraki za dolgo življenje

Ko dopolnimo določena leta, naše telo ne deluje več enako kot pri dvajsetih ali tridesetih. Telo se spremeni, zato ne potrebujemo več ekstremnih vadbenih rutin ali strogih diet, ki izključujejo cele skupine živil. Danes smo preplavljeni z informacijami z vseh strani, kar je lahko zmedeno, zato so kardiologi in nutricionisti pripravili jasne smernice za vse starejše od 60 let. Poudarek ni na drastičnih ukrepih, temveč na razumevanju novih potreb telesa po energiji in hranilih. Zdravje v zrelih letih je rezultat premišljenih izbir, ki podpirajo vitalnost brez nepotrebnega odrekanja.

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Beljakovine: ključ do ohranjanja mišične moči in neodvisnosti

Nutricionisti poudarjajo, da je v zrelih letih ključno, da ne pozabimo na meso, jajca, mlečne izdelke ali rastlinske beljakovine. Sarkopenija ali razpad mišic se zgodi skoraj vsakomur, če ne ukrepamo pravočasno. Poleg vadbe je hrana naše najmočnejše orožje. Dietetičarka Courtney Pelitera svetuje, naj starejši odrasli stremijo k vsaj 20 gramom beljakovin pri vsakem glavnem obroku. Če želite ohraniti svojo moč in mobilnost, je beljakovinska hrana nepogrešljiv del vašega jedilnika, saj neposredno vpliva na to, kako hitro se boste utrudili pri vsakodnevnih opravilih.

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Pijte vodo, čeprav niste žejni: Občutek za žejo se z leti zmanjša, zato je nujno piti po urniku in zaužiti vsaj liter in pol tekočine dnevno za energijo in boljšo prebavo.

Preproste prehranske izbire za boljšo prebavo in močne kosti

Da bi se izognili težavam s prebavo in ohranili zdravo srce, morate na svoj jedilnik uvrstiti čim več vlaknin. Te najdete v sadju, zelenjavi in semenih. Prav tako ne pozabite na vitamin D, ki je nujen za močne kosti in imunski sistem. Ker ga naše telo na soncu z leti težje tvori, ga moramo poiskati v hrani, kot so losos, tuna in jajca. Še en pomemben nasvet je redno pitje vode. Tudi če niste žejni, vaše celice potrebujejo vlago za delovanje. Colette Micko, strokovnjakinja za prehrano, priporoča vsaj 1,4 litra vode dnevno, kar pomaga pri uravnavanju telesne temperature in mazanju sklepov.

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Zakaj je 150 minut hoje na teden zlati standard zdravja

Če bi lahko naredili le eno stvar za svoje srce, bi to morala biti hoja. Zdravniki priporočajo 150 minut gibanja tedensko. To niso ure in ure v telovadnici; dovolj je 20 do 30 minut hoje vsak dan. Telesna aktivnost pomaga nadzorovati težo, sladkor v krvi in zmanjšuje vnetja v telesu. Dr. Eldad Einav izpostavlja, da vadba pomaga celo pri boljšem spancu in kognitivnih sposobnostih. Ob tem pa zdravniki svetujejo še opustitev slabih navad, kot so kajenje, prekomerno uživanje alkohola in uživanje visoko predelane hrane, ter poudarjajo pomen socialnega druženja ob zdravih obrokih.