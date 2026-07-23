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Beljakovine
Zdravje

Ali beljakovine pred spanjem dejansko izboljšajo spanec?

N.R.A.
23. 07. 2026 03.23
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Preberite, kako beljakovinski prigrizki vplivajo na lakoto in spanec. Ključno je vprašanje količine in časa zaužitja, da se izognete prebavnim težavam ponoči.

Vas mika prigrizek pred spanjem? Majhen obrok z beljakovinami lahko poteši lakoto in vam prepreči, da bi hodili do hladilnika. Vendar ne pričakujte, da boste zaradi njih lažje zaspali. Strokovnjakinja Johannah Katz poudarja, da so beljakovine koristne predvsem za obnovo mišic. Za dober spanec je pomembno le to, kaj, koliko in kako pozno pojeste pred odhodom v posteljo.

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Manj motenj spanca zaradi lakote

Če se odpravite v posteljo lačni, boste težje zaspali. Beljakovine pomagajo ublažiti občutek lakote, zato se boste počutili bolj siti. Nutricionisti svetujejo, da si pred spanjem privoščite lahek obrok, kot je na primer grški jogurt, ki vas bo nasitil, a vas ne bo preobremenil.

Beljakovine
BeljakovineFOTO: AdobeStock

Večerni prigrizek naj bo strateška izbira, ne pa samodejna navada.

Ali proteini res pomagajo zaspati?

Čeprav nekateri verjamejo, da beljakovinski napitki izboljšajo spanec, za to ni jasnih znanstvenih dokazov. Beljakovine so koristne predvsem za obnovo mišic, vendar ne pomagajo nujno pri hitrejšem uspavanju. Tudi trditve o stabilizaciji sladkorja v krvi so nezanesljive. Čeprav beljakovine vsebujejo triptofan za tvorbo spalnega hormona, ta v telesu težko premaga druge snovi, zato njihov učinek na spanje pogosto izostane.

Beljakovine
BeljakovineFOTO: AdobeStock

Koliko beljakovin je preveč pred spanjem?

Koliko beljakovin pojesti pred spanjem? Strokovnjaki priporočajo približno 7 gramov, kar nas nasiti, ne da bi obremenilo želodec. Preveliki obroki lahko povzročijo prebavne težave in zgago, zato je pomembno, da poslušate svoje telo. Če se zjutraj ne počutite dobro ali ste nemirno spali, naslednjič jejte manjši prigrizek ali pa ga popolnoma izpustite.

Beljakovine
BeljakovineFOTO: Adobe Stock

Dodatni nasveti za zares dober počitek

Za dober spanec ni dovolj le beljakovinski prigrizek. Ustalite svoj spalni ritem, tako da hodite spat in se zbujate ob isti uri. Kavo popijte najpozneje šest do osem ur pred spanjem. Poskrbite, da bo v spalnici hladno, temno in tiho. Redna vadba vam bo prav tako pomagala do boljšega počitka, zato izberite dejavnost, ki vas veseli.

Vir: index.hr

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