Naslovna slika
Zdravje

Ali lahko iste nogavice obujete več kot enkrat? Znanstvena razlaga, ki vas bo presenetila

N.R.A.
11. 12. 2025 03.52
0

Čeprav je povsem običajno, da večkrat oblečete iste kavbojke ali pulover, je vprašanje nogavic povsem druga zgodba.

Članek The Conversation razkriva, kaj se v resnici dogaja v vaših nogavicah po enem samem dnevu nošenja in zakaj bi si morda želeli premisliti, preden jih ponovno obujete.

Kaj se dogaja v vaših nogavicah po enem dnevu nošenja

Vaša stopala so dom mikroskopski 'džungli' bakterij in gliv, ki lahko vključuje tudi do 1.000 različnih vrst. Kot pojasnjuje vir, imajo stopala več glivičnih vrst kot kateri koli drug del telesa, poleg tega pa vsebujejo eno največjih koncentracij žlez znojnic.

Nogavice
NogaviceFOTO: Dreamstime

Toplota, vlaga in znoj ustvarijo idealno okolje za mikrobe

Mikrobi se najraje zadržujejo med prsti, kjer se hranijo z vašim znojem in odmrlimi kožnimi celicami. Odpadne snovi, ki jih proizvajajo, so razlog za neprijeten vonj nog, čevljev in nogavic. Ker nogavice ujamejo vlago, postanejo popolno gojišče za te mikrobe.

Zakaj ponovno nošenje nogavic ni dobra ideja

Bakterije lahko preživijo na tkanini več mesecev

Po podatkih iz članka lahko bakterije na bombažu preživijo tudi do 90 dni. Če nogavice ponovno obujete, jim omogočite, da se še hitreje razmnožujejo.

Nogavice
NogaviceFOTO: Shutterstock

Nogavice imajo največ mikrobov med vsemi oblačili

V raziskavi, ki jo povzema The Conversation, so imele nogavice po enem nošenju 8–9 milijonov bakterij, medtem ko jih je bilo na majici približno 83.000. To pomeni, da so nogavice daleč najbolj kontaminiran kos oblačila.

V nogavicah niso le 'vaše' bakterije

Mikrobi prihajajo tudi iz okolja:

- domača tla,

- telovadnice,

- garderobe,

- zunanja površina.

Med njimi so lahko tudi potencialno nevarne glive, kot so Aspergillus, Candida in Cryptococcus, ki lahko povzročijo okužbe kože, dihal ali prebavil.

Tveganje za širjenje okužb

Mikrobi iz umazanih nogavic se prenašajo na čevlje, posteljo, kavč in tla. To pomeni, da lahko ponovno nošenje nogavic prispeva k širjenju glivičnih okužb, kot je atletsko stopalo, ki je zelo nalezljivo.

Nogavice
NogaviceFOTO: Shutterstock

Kako zmanjšati neprijeten vonj in tveganje okužb

Članek poudarja nekaj učinkovitih ukrepov:

- umivanje stopal vsaj enkrat dnevno,

- uporaba antiperspirantov za stopala,

- izogibanje obutvi in nogavicam, ki povzročajo pretirano potenje.

Umazane nogavice
Umazane nogaviceFOTO: Adobe Stock

Antimikrobne nogavice so izjema

Nogavice, ki vsebujejo srebro ali cink, lahko uničujejo bakterije in glive. Bambusove nogavice omogočajo boljše kroženje zraka in hitrejše izhlapevanje znoja.

Članek The Conversation jasno poudarja: čeprav se zdi ponovno nošenje nogavic nedolžno, lahko v resnici pomeni izpostavljanje milijonom bakterij in gliv, ki lahko povzročijo neprijeten vonj in celo okužbe. Najboljša praksa je preprosta. Nogavice zamenjajte vsak dan in poskrbite za dobro higieno stopal.

Vir: The Conversation

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
nogavice higiena stopal bakterije glivice nevarnosti za zdravje

