Ali lahko klimatska naprava vpliva na krvni tlak? Strokovnjaki pojasnjujejo, kaj se dogaja s telesom

Ko temperatura preseže 30 stopinj, se telo zaradi vročine močneje napreza. Klimatske naprave nam v tem času nudijo nujno ohladitev, vendar se poraja vprašanje, ali lahko nenadne spremembe temperature ali bivanje v hladnih prostorih škodijo našemu krvnemu tlaku. Odgovor na to vprašanje ni povsem preprost.

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Vročina ima na krvni tlak večji vpliv kot klimatska naprava

Vročina povzroči širjenje krvnih žil in izgubo telesnih tekočin, kar lahko zniža krvni tlak. Ker telo ob vročini težje uravnava delovanje srca, so bolj ogroženi predvsem starejši in kronični bolniki. Klimatska naprava v teh razmerah zmanjša toplotni stres in s tem razbremeni delovanje srca.

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Ali hladen zrak lahko dvigne krvni tlak?

Mraz vpliva na telo, saj se zaradi nizkih temperatur krvne žile skrčijo, da bi ohranile toploto. To lahko začasno zviša krvni tlak. To je nevarno predvsem za ljudi s povišanim krvnim tlakom, srčnimi težavami ali slabšo prekrvavitvijo. Največjo težavo predstavljajo hitre temperaturne spremembe zaradi premočnega hlajenja s klimo. Če je razlika med zunanjo in notranjo temperaturo prevelika, lahko doživite glavobol, vrtoglavico, slabost ali preveč obremenite srce in žilni sistem. Zato strokovnjaki svetujejo, da prostor hladite zmerno.

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Ali lahko klima povzroči visok krvni tlak?

Pri zdravih ljudeh sama klimatska naprava praviloma ne povzroči kronično povišanega krvnega tlaka. Visok krvni tlak je predvsem povezan z dejavniki, kot so : - genetika, - starost, - telesna teža, - prehrana, - premalo gibanja, - stres, - kajenje, - prekomerno uživanje alkohola. Klimatska naprava lahko vpliva predvsem kratkotrajno, zaradi temperaturnih sprememb ali odziva telesa na mraz.

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Zakaj se nekateri v klimatiziranih prostorih počutijo slabo?

Čeprav klima običajno ne vpliva neposredno na krvni tlak, lahko nekateri ljudje občutijo neprijetne simptome. Presuh zrak : Dolgotrajno delovanje klimatske naprave lahko zmanjša vlažnost zraka, kar lahko povzroči suhe oči, razdraženo grlo ali občutek nelagodja. Slabo vzdrževana naprava : Če filtri niso redno očiščeni, se lahko v prostoru povečajo količine prahu, alergenov in drugih delcev, kar lahko poslabša počutje pri občutljivih ljudeh. Premalo gibanja : Poleti pogosto več časa preživimo v zaprtih, klimatiziranih prostorih, kar lahko pomeni manj telesne aktivnosti – ta pa je pomemben dejavnik za uravnavanje krvnega tlaka.

Kako pravilno uporabljati klimo, če imate težave s krvnim tlakom?

Kako pravilno uporabljati klimo: za vaše dobro počutje priporočamo upoštevanje naslednjih pravil: ne hladite prostora preveč, izogibajte se velikim temperaturnim razlikam med zunanjostjo in notranjostjo, pijte dovolj vode in ne usmerjajte hladnega zraka neposredno vase. Klimatsko napravo redno čistite in bodite pozorni na to, kako se ob hlajenju počutite. Idealno je, če je prostor le nekaj stopinj hladnejši od zunanjega zraka, saj se tako izognemo prevelikim obremenitvam za telo.

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Kdaj je treba biti posebej previden?

Posebna previdnost je priporočljiva pri ljudeh, ki: - imajo visok krvni tlak, - imajo srčno popuščanje, - so starejši, - jemljejo zdravila za krvni tlak ali odvajanje vode, - težko prenašajo vročino. Če se pojavijo simptomi, kot so močna vrtoglavica, bolečina v prsih, težko dihanje ali nenadna slabost, to ni več običajen odziv na temperaturo in zahteva zdravniško presojo.

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Torej: je klima prijatelj ali sovražnik krvnega tlaka?

Za večino ljudi je odgovor preprost: pravilno uporabljena klimatska naprava je prej pomoč kot nevarnost. V vročini lahko celo zmanjša obremenitev telesa, saj preprečuje pregrevanje. Težava nastane predvsem takrat, ko so temperaturne razlike prevelike ali ko se telo ne more prilagoditi hitrim spremembam. Najboljša rešitev ni odpoved klimi, ampak pametna uporaba.