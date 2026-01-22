Vizita.si
Zdravje

Ali lahko pitje lastnega urina v sili reši življenje?

N.R.A.
22. 01. 2026 03.48
0

V izjemno zahtevnih razmerah, ko je dostop do vode omejen ali popolnoma onemogočen, se lahko ljudje zatečejo k različnim metodam hidracije.

Ena izmed pogosto omenjenih, a strokovno sporno predstavljenih praks je pitje lastnega urina. Čeprav se morda zdi, da gre za hitro rešitev, ki bi lahko preprečila dehidracijo, znanstvena razlaga jasno kaže, da urin ni primeren vir tekočine. Urin je izloček, ki ga telo odstrani zato, ker vsebuje snovi, ki jih ne želi več obdržati, zato njegovo ponovno zaužitje ne predstavlja varne strategije preživetja. Razumevanje delovanja ledvic, sestave urina in tveganj, povezanih z njegovo ponovno uporabo, je ključno za pravilno presojo v izrednih razmerah.

Kako nastane urin in zakaj ga telo izloča?

Kot navaja ScienceAlert, ledvice vsak dan prefiltrirajo približno 180 litrov plazme, da ohranijo ravnovesje tekočin in snovi v telesu. Pri tem vrnejo približno 99 odstotkov filtrirane tekočine nazaj v krvni obtok, medtem ko se odpadne snovi izločijo z urinom.

Urin
UrinFOTO: Adobe Stock

Sestava urina in njegova fiziološka vloga

Urin predstavlja približno 95 odstotkov vodea, preostanek pa predstavljajo urea, kreatinin, soli, beljakovine in drugi presnovni odpadki. Gre za fiziološki odpadek, ki ga telo odstrani, ker ga ne more več uporabiti. Sestava urina se spreminja glede na hidracijo, prehrano, presnovo in zdravila.

ScienceAlert poroča, da je urin v dobro hidriranem stanju bolj razredčen, vendar še vedno vsebuje odpadne snovi, ki jih telo želi izločiti. V razmerah dehidracije pa se urin močno zgosti, kar pomeni, da vsebuje bistveno višje koncentracije uree in drugih presnovnih produktov.

Zakaj pitje urina v sili ni varno?

Kopičenje odpadnih snovi in tveganje za uremijo! V ekstremnih razmerah, kjer pride do izgube tekočine zaradi potenja in izhlapevanja, ledvice zadržujejo čim več vode, zato postane urin zelo koncentriran. Zaužitje takšnega urina pomeni vnos snovi, ki jih telo poskuša izločiti, kar lahko povzroči kopičenje toksinov.

ScienceAlert pojasnjuje, da lahko visoke koncentracije uree in drugih presnovnih odpadkov povzročijo slabost, bruhanje, mišične krče, srbenje, zmedenost in spremembe zavesti. V hujših primerih lahko pride do uremije, stanja, ki je lahko življenjsko ogrožajoče.

Urin
UrinFOTO: AdobeStock

Bakterijsko tveganje in možnost okužb

Urin, ki zapusti ledvice, je lahko sterilen, vendar se med prehodom skozi mehur in sečnico sreča z bakterijami, ki so naravno prisotne v spodnjem delu sečil. Ob zaužitju lahko te bakterije vstopijo v prebavila. V normalnih okoliščinah jih želodčna kislina pogosto uniči, vendar v pogojih dehidracije, vročinskega stresa ali podhranjenosti obrambni mehanizmi oslabijo. To poveča tveganje, da bakterije preidejo v krvni obtok in povzročijo resne okužbe, kar je v situaciji preživetja izjemno nevarno.

Pitje lastnega urina v sili ne predstavlja varne ali učinkovite metode hidracije. Gre za zaužitje tekočine, ki jo telo izloči prav zato, ker je ne želi več obdržati, kar lahko dodatno obremeni ledvice, poveča tveganje za zastrupitev z odpadnimi snovmi in povzroči nevarne okužbe. V situacijah, ko je dostop do vode omejen, je bistveno poiskati druge vire hidracije, saj pitje urina dolgoročno poslabša stanje in ne izboljša možnosti preživetja.

Vir: ScienceAlert

