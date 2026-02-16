Vizita.si
Pitje vode
Zdravje

Ali lahko pitje vroče vode res pomaga pri izgubi telesne teže?

N.R.A.
16. 02. 2026 03.08
0

Strokovnjaki pojasnjujejo, kaj vroča voda dejansko zmore.

Kaj pravijo strokovnjaki o vplivu vroče vode

Kot poroča ScienceAlert, se je v zadnjih letih razširilo prepričanje, da pitje vroče vode pospešuje izgubo telesne teže. Strokovnjaki opozarjajo, da takšna trditev nima znanstvene podlage, saj vroča voda sama po sebi ne povzroča pomembnih presnovnih sprememb. Čeprav lahko vpliva na občutek sitosti, to ne pomeni, da neposredno vpliva na porabo energije ali topljenje maščobnih zalog.

Vpliv temperature vode na presnovo

Raziskovalci poudarjajo, da telo porabi zelo malo energije za uravnavanje temperature zaužite tekočine. Ta poraba je tako majhna, da nima merljivega vpliva na telesno težo. Pitje vroče vode lahko sicer začasno ustvari občutek topline in sprostitve, vendar to ne pomeni, da se zaradi tega pospeši presnova ali poveča poraba kalorij.

Pitje vode
Pitje vodeFOTO: AdobeStock

Zakaj se ljudje po pitju vroče vode počutijo bolj siti

Ena od razlag, zakaj nekateri ljudje poročajo o manjšem apetitu po pitju vroče vode, je povezana z občutkom polnosti v želodcu. Kot piše ScienceAlert, lahko to pomaga zmanjšati količino zaužite hrane, vendar gre za posreden učinek, ki ni specifičen za vročo vodo. Podoben občutek lahko dosežete tudi s pitjem tople ali hladne vode, saj je ključni dejavnik volumen tekočine, ne njena temperatura.

Vroča voda in prebava

Strokovnjaki dodajajo, da lahko topla voda pomaga sprostiti gladke mišice prebavil, kar lahko olajša prebavo. To ne pomeni, da vroča voda vpliva na izgubo telesne teže, temveč zgolj podpira udobje v prebavnem traktu. Takšen učinek je blag in ne predstavlja strategije za uravnavanje telesne teže.

Pitje vode
Pitje vodeFOTO: AdobeStock

Kaj to pomeni za vaše vsakodnevne navade

Pitje vroče vode je lahko prijetno in lahko podpira hidracijo, kar je pomembno za splošno zdravje. Vendar strokovnjaki poudarjajo, da vroča voda sama po sebi ne bo povzročila izgube telesne teže. Kot poroča ScienceAlert, je za dolgoročne rezultate ključna kombinacija uravnotežene prehrane, redne telesne dejavnosti in ustreznih življenjskih navad.

Če vam pitje tople vode pomaga pri sprostitvi ali zmanjšanju apetita, jo lahko vključite v svojo rutino, vendar ne pričakujte, da bo imela neposreden vpliv na presnovo. Najbolj učinkovite strategije za uravnavanje telesne teže ostajajo tiste, ki temeljijo na celostnem pristopu k zdravju.

Vir: ScienceAlert

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
vroča voda hujšanje miti o hujšanju zdravje prebava
KOMENTARJI (0)

