Ali lahko prehranska dopolnila res ščitijo pred soncem?

N.R.A.
01. 06. 2026 03.16
0

Tablete za zaščito pred soncem, kapsule za lepšo porjavelost, antioksidanti proti UV-žarkom – ponudba prehranskih dopolnil, ki obljubljajo zaščito kože pred soncem, je vse večja.

Toda koliko teh trditev dejansko drži? Lahko kapsula res nadomesti zaščitno kremo? Strokovnjaki opozarjajo, da prehranska dopolnila niso nadomestilo za zaščito pred soncem, lahko pa pri nekaterih ljudeh predstavljajo dodatno podporo koži.

Kaj sploh vsebujejo "tablete za sonce"?

Večina prehranskih dopolnil za zaščito kože vsebuje antioksidante in rastlinske spojine, ki naj bi pomagale zmanjševati oksidativni stres, ki nastaja zaradi UV-sevanja. Najpogostejše sestavine so:

– beta karoten,

– likopen,

– lutein,

– astaksantin,

– vitamini C in E,

– selen,

– polifenoli,

– izvleček praproti Polypodium leucotomos.

Gre predvsem za snovi, ki pomagajo nevtralizirati proste radikale, ki nastajajo ob izpostavljenosti soncu.

Prehranska dopolnilaFOTO: AdobeStock

Ali dejansko delujejo?

Nekatere raziskave kažejo, da lahko določeni antioksidanti nekoliko povečajo odpornost kože proti UV-poškodbam. Pri določenih sestavinah so opazili:

– manjšo občutljivost kože na sonce,

– nekoliko manj rdečine po UV-izpostavljenosti,

– zmanjšanje oksidativnega stresa,

– podporo kožni barieri.

Toda učinek je omejen in bistveno manjši od zaščite, ki jo nudi kakovostna krema z zaščitnim faktorjem. Dermatologi poudarjajo, da nobeno prehransko dopolnilo ne more preprečiti sončnih opeklin ali nadomestiti SPF-zaščite.

Največja težava: lažen občutek varnosti

Prav tu se skriva največje tveganje. Nekateri ljudje po jemanju takšnih dopolnil dobijo občutek, da lahko na soncu ostanejo dlje ali da zaščitna krema ni več nujna. To ne drži. UV-žarki še vedno poškodujejo DNK v kožnih celicah, pospešujejo staranje kože in povečujejo tveganje za kožnega raka. Prehranska dopolnila tega ne morejo ustaviti.

Največja težava: lažen občutek varnosti.
Največja težava: lažen občutek varnosti.FOTO: AdobeStock

Beta karoten ni za vsakogar

Posebno previdnost strokovnjaki priporočajo pri visokih odmerkih beta karotena. Nekatere starejše raziskave so pokazale povezavo med visokim vnosom beta karotena in povečanim tveganjem za pljučnega raka pri kadilcih. Zato dolgoročno jemanje visokih odmerkov brez posveta z zdravnikom ni priporočljivo.

Kaj pa "priprava kože na sonce"?

Pogosto slišimo, da je treba kožo pred poletjem "pripraviti" s kapsulami za sončenje. Res je, da lahko prehrana, bogata z antioksidanti, nekoliko podpira zdravje kože, vendar učinki niso čudežni. Veliko pomembnejši so:

– postopno izpostavljanje soncu,

– redna uporaba SPF-zaščite,

– izogibanje opoldanskemu soncu,

– dovolj tekočine,

– zaščitna oblačila in pokrivala.

Prehranska dopolnilaFOTO: AdobeStock

Hrana lahko pomaga bolj kot kapsule

Dermatologi pogosto poudarjajo, da ima uravnotežena prehrana več koristi kot pretirano poseganje po dodatkih. Za kožo koristna živila so predvsem:

– paradižnik,

– korenje,

– lubenica,

– jagodičevje,

– oreščki,

– mastne ribe,

– zelena listnata zelenjava.

Takšna prehrana vsebuje številne naravne antioksidante, ki podpirajo delovanje kože in organizma.

Kdo mora biti še posebej previden?

Prehranska dopolnila niso primerna za vsakogar. Previdnost je priporočljiva pri:

– nosečnicah,

– kroničnih bolnikih,

– ljudeh, ki jemljejo zdravila,

– alergikih,

– kadilcih,

– osebah z boleznimi jeter ali ledvic.

Pred rednim jemanjem je smiselno preveriti sestavo in se po potrebi posvetovati z zdravnikom ali farmacevtom.

Zaščita pred soncemFOTO: AdobeStock

Kaj torej res pomaga?

Če želite zmanjšati škodo zaradi sonca, strokovnjaki še vedno priporočajo preverjene ukrepe:

– zaščitna krema SPF 30 ali več,

– senca med 10. in 17. uro,

– sončna očala,

– pokrivala,

– izogibanje opeklinam,

– redni pregledi znamenj.

Prehranska dopolnila so lahko le dodatna podpora, nikakor pa ne zaščita sama po sebi.

Sonca ni mogoče "pojesti"

Ideja, da bi se pred UV-žarki zaščitili zgolj s kapsulo, zveni privlačno, vendar realnost ni tako preprosta. Koža pred soncem še vedno potrebuje predvsem fizično zaščito in pametno vedenje na soncu. Prehranska dopolnila lahko pomagajo kot del širše skrbi za kožo, ne morejo pa nadomestiti zaščitne kreme ali zmanjšati tveganja zaradi pretiranega sončenja.

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
zaščita pred soncem prehranska dopolnila UV žarki dermatologija zdravje kože
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

