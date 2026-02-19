Ali pršice prispevajo k smrčanju?

Skriti prebivalci vaše postelje in njihov vpliv na dihanje

Kot navaja Ameriško združenje za pljuča (American Lung Association), so pršice drobni organizmi, ki živijo v posteljnini, vzmetnicah, oblazinjenem pohištvu, preprogah in zavesah. Rade imajo toplo in vlažno okolje ter se hranijo z odmrlimi kožnimi celicami, ki jih vsak dan odlagate na posteljo. V številnih domovih so prisotne v vsaj eni postelji, zato se jim v praksi skoraj ni mogoče popolnoma izogniti.

Preberi še Vse, kar morate vedeti o alergiji na pršice

Kako pršice in prah obremenjujejo dihalne poti

Ameriška akademija za alergijo, astmo in imunologijo (AAAAI) pojasnjuje, da so pršice in drugi notranji alergeni (prah, plesni, živalski prhljaj) pogost vzrok celoletnih alergijskih simptomov. Pri občutljivih osebah imunski sistem te delce prepozna kot 'vsiljivce' in sproži alergijsko reakcijo. To se lahko kaže kot zamašen nos, kihanje, izcedek iz nosu, srbenje v nosu, žrelu ali očeh. Ko so dihalne poti zaradi alergije otečene in zamašene, je pretok zraka otežen. Kot poudarja SnoreLab, je zamašen nos eden ključnih dejavnikov, ki prispevajo k smrčanju, saj zrak skozi ožji prehod povzroča vibracije tkiv v žrelu. Posledica so značilni zvoki smrčanja, ki so lahko izrazitejši v prostorih z veliko prahu in alergeni.

icon-expand Pršice FOTO: AdobeStock

Alergija na pršice in povezava s smrčanjem

WebMD opisuje alergijo na pršice kot reakcijo na drobne organizme, ki živijo v hišnem prahu. Pri alergiji na pršice se lahko pojavljajo simptomi, podobni prehladu, kot so kihanje, zamašen nos, kašelj in občutek stalne 'zamašenosti'. Pri nekaterih ljudeh se lahko razvije tudi astma, kar dodatno obremeni dihanje.

Kako zamašen nos vodi v smrčanje

Zamašen nos spremeni način dihanja med spanjem. Če ne morete normalno dihati skozi nos, začnete dihati skozi usta. Dihanje skozi usta poveča verjetnost, da se mehka tkiva v žrelu sprostijo in vibrirajo, kar povzroča smrčanje. Tudi delna zapora nosnih poti lahko povzroči 'vlečenje' zraka skozi ožji kanal, kar še dodatno spodbuja vibracije.

icon-expand Pršice FOTO: AdobeStock

Pri osebah z alergijo na pršice se simptomi pogosto poslabšajo ponoči ali zjutraj, ko so najdlje v stiku s posteljnino. Mayo Clinic navaja, da se pri alergiji na pršice simptomi pogosto okrepijo v postelji ali med čiščenjem, ko se prah in alergeni dvignejo v zrak. To pomeni, da je spalno okolje lahko pomemben sprožilec težav z dihanjem in posledično smrčanja.

Kako zmanjšati izpostavljenost pršicam in alergenom v posteljnini

Strokovne organizacije poudarjajo, da popolna odstranitev pršic ni realna, je pa mogoče bistveno zmanjšati njihovo število in s tem obremenitev dihalnih poti. Redno pranje posteljnine American Lung Association priporoča redno pranje posteljnine v vroči vodi (nad približno 60 stopinj Celzija), saj visoka temperatura pomaga uničiti pršice in zmanjšati količino alergenov. Prevleke za vzglavnike in rjuhe je smiselno prati vsaj enkrat na teden, še posebej pri osebah z alergijskimi težavami.

icon-expand Kako pogosto pa vi menjate posteljnino? FOTO: Shutterstock

Zaščitne prevleke za vzmetnice in vzglavnike AAAAI in American Lung Association poudarjata, da lahko posebne neprepustne zaščitne prevleke za vzmetnice in vzglavnike zmanjšajo stik z alergeni, ki se kopičijo v notranjosti teh izdelkov. Takšne prevleke delujejo kot pregrada med vami in pršicami ter njihovimi izločki, ki so glavni sprožilec alergijskih reakcij. Nadzor vlage in prezračevanje Pršice uspevajo v vlažnem okolju. Strokovni viri priporočajo, da v bivalnih prostorih vzdržujete nižjo relativno vlažnost in redno prezračujete spalnico. Sušje okolje otežuje razmnoževanje pršic in zmanjšuje rast plesni, ki prav tako lahko draži dihalne poti.

icon-expand Alergija na pršice FOTO: AdobeStock

Dodatni ukrepi za občutljive posameznike

WebMD in SnoreLab navajata, da lahko pri izrazitejši občutljivosti pomaga tudi zmanjšanje količine tekstila v spalnici (težke zavese, preproge, številne blazine), saj ti materiali zadržujejo prah. Pri nekaterih ljudeh lahko dodatno korist prinese tudi uporaba zračnih filtrov, ki zmanjšajo koncentracijo delcev v zraku, vendar to ne nadomesti osnovne higiene posteljnine. Smrčanje ni vedno povezano le z anatomijo dihalnih poti ali telesno težo. Pomembno vlogo igra tudi okolje, v katerem spite. Pršice in drugi notranji alergeni v posteljnini lahko povzročijo zamašen nos, draženje sluznice in oteženo dihanje, kar poveča verjetnost smrčanja. Z rednim pranjem posteljnine v vroči vodi, uporabo zaščitnih prevlek, nadzorom vlage in zmanjšanjem prašnih površin v spalnici lahko zmanjšate izpostavljenost alergenom. S tem ne skrbite le za čistejše spalno okolje, temveč tudi za bolj sproščeno dihanje in potencialno manj smrčanja.