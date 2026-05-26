Vam zmanjka sape, ko hodite po stopnicah? Zdravniki razkrivajo, kdaj je to opozorilni znak

26. 05. 2026 03.09
Spoznajte razloge za zadihanost pri hoji po stopnicah, kateri simptomi so povsem normalni in kdaj bi morala biti težava s sapo povod za obisk vašega zdravnika.

Verjetno se vam je že kdaj zgodilo, da ste po vzponu po stopnicah v drugo ali tretje nadstropje začutili močno razbijanje srca in zadihanost, piše net.hr. Čeprav se nam v takšnih trenutkih zdi, da nismo v najboljši formi, strokovnjaki pomirjajo, da je to običajno le znak, da naše telo trdo dela.

Hoja po stopnicah je namreč bistveno bolj zahtevna kot hoja po ravni podlagi, saj premikamo celotno telesno težo proti gravitaciji. Mišice v tistem trenutku potrebujejo hitro in obilno oskrbo s kisikom, zato morata srce in pljuča prestaviti v višjo prestavo. Pravzaprav vzpon zahteva bistveno več energije kot običajno sedenje, zato je kratek premor za ulovitev sape povsem naravna posledica fizične aktivnosti.

Stopnice
StopniceFOTO: Profimedia

Zakaj se zadihamo: od slabe kondicije do bolezenskih stanj

Glavni razlog, zakaj nekateri z lahkoto pretečejo pet nadstropij, drugi pa so zadihani že v prvem, je naša kondicija. Če večino dneva presedite, bodo stopnice za vaše telo vedno predstavljale velik šok. "Zadihanost, ki traja minuto ali dve, po kateri se dihanje normalizira, običajno ni razlog za skrb," pravi Karl Erickson iz klinike Mayo. Vendar pa obstajajo tudi drugi dejavniki. Slabokrvnost oziroma pomanjkanje železa lahko oteži prenos kisika po telesu, prav tako pa na naše dihanje vplivajo astma ali morebitne težave s srcem. Če se hitro utrudite kljub temu, da ste sicer aktivni, so to lahko tihi signali telesa, ki zahtevajo malo več pozornosti.

Če potrebujete več kot tri minute, da po stopnicah zadihate normalno, je čas, da o tem spregovorite z osebnim zdravnikom.

Kdaj je zadihanost več kot le utrujenost in potrebuje pregled

Kako torej ločiti med navadno zadihanostjo in nečim resnejšim? Prvi znak je, če opazite, da so stopnice, ki so vam bile včasih v užitek, postale pravi projekt. Če se zadihanost sčasoma slabša, ne odlašajte z obiskom zdravnika. Prav tako bodite pozorni na uro – če potrebujete več kot tri minute, da se po vzponu umirite in ponovno zadihate normalno, to ni običajno. Zdravstveno pomoč pa poiščite takoj, če poleg pomanjkanja zraka začutite še bolečine v prsih, omotičnost, imate nenadne glavobole, zamegljen vid ali če opazite otekanje nog. Ti simptomi lahko nakazujejo na resnejše težave, ki niso povezane le z vašo telesno formo.

Hoja
HojaFOTO: AdobeStock

Kako izboljšati svojo kondicijo in lažje premagovati stopnice

Če ni zdravstvenih razlogov za vaše težave, je rešitev preprosta: trening. Vaše telo se prilagodi vsemu, kar od njega zahtevate. Namesto dvigala pogosteje izberite stopnice, vendar začnite počasi. Sčasoma boste opazili, da vzpon postaja lažji. Da bi okrepili srce, strokovnjaki svetujejo vsaj dve uri in pol zmerne telesne aktivnosti na teden. Hitra hoja, plavanje ali kolesarjenje so odlični za boljšo pljučno kapaciteto. Ne pozabite tudi na vaje za noge, kot so počepi, ki bodo vašim mišicam dali potrebno moč za stopnice. Zdrava teža in življenje brez cigaret sta seveda ključna pogoja za to, da bodo vaše poti navzgor manj naporne.

Vir: net.hr

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
zadihanost hoja po stopnicah kondicija srčne bolezni pljučne težave fizični napor zdravje srca
