Kako se spopasti z občutki krivde po prazničnem uživanju alkohola?

Praznični čas pogosto prinaša druženje, slavja in povečano uživanje alkohola. Ko se januar začne, se mnogi soočajo z občutkom krivde zaradi prekomernega pitja, hkrati pa se sprašujejo, ali je njihovo vedenje res problematično ali le del družbeno sprejetih norm.

Psihološki vidik prazničnega pitja

Kot piše WebMD, občutek krivde po prazničnem pitju ni nujno znak resne težave, temveč pogosta reakcija na preseganje osebnih ali družbenih pričakovanj. Dr. George Koob z Nacionalnega inštituta za zlorabo alkohola in alkoholizem opozarja, da so praznični meseci običajno povezani z večjim socialnim pritiskom, kar lahko poveča količino zaužitega alkohola.

Praznični vzorci pitja

Po podatkih Mayo Clinic ljudje pogosto povečajo vnos alkohola zaradi treh glavnih dejavnikov: socialne dinamike, stresnega obdobja in običajne spremembe rutine. Dr. Sarah Wakeman, specialistka za odvisnosti iz Harvard Medical School, pojasnjuje, da povečano pitje ni le fiziološko vprašanje, temveč kombinacija navad, pričakovanj in čustvenih sprožilcev.

icon-expand Alkohol in prazniki FOTO: AdobeStock

Fiziološke posledice povečane porabe alkohola

WebMD navaja, da prekomerno uživanje alkohola vodi do dehidracije, motenj spanja, nihanja razpoloženja in začasnega povečanja telesne teže. Dolgoročno pa lahko povečano pitje prispeva k kroničnim boleznim, kot so bolezni jeter, kardiovaskularne težave in povečano tveganje za odvisnost.

Kako zmanjšati občutek krivde in ohraniti realnost

Kot piše Verywell Health, je pomembno ločiti med občutkom krivde in dejanskim tveganjem za zdravje. Dr. Christine Garner, specialistka za preventivno medicino, svetuje, da posamezniki po praznikih naredijo realen pregled svojega pitja: koliko je bilo občasno, koliko pogosto in ali obstajajo vzorci, ki bi lahko predstavljali tveganje.

icon-expand Alkohol FOTO: AdobeStock

Strategije, ki jih priporoča Health, vključujejo: - Dnevno ali tedensko spremljanje vnosa alkohola, - postavljanje realnih meja pri družabnih dogodkih, - osredotočanje na kakovost spanja, hidracije in prehrane, - iskanje podpore, če občutki krivde ali vzorci pitja vplivajo na duševno zdravje. Praznični pitni običaji pogosto sprožijo občutek krivde, vendar ne pomenijo vedno resne težave z alkoholom. Strokovnjaki priporočajo, da se posamezniki osredotočijo na uravnotežen pregled navad, postavitev realnih mej in osveščen pristop k pitju. S tem je mogoče ohraniti duševno in fizično zdravje ter preprečiti, da bi občutek krivde postal samopotrjujoči stresor.