Nekdanji alkoholik svari tri skupine ljudi: 'Za vas je pitje alkohola še posebej nevarno'

N.R.A.
15. 05. 2026 03.05
Odpoved alkoholu je lahko priložnost za nov začetek. Izpoved zdravnika, ki je premagal svoje težave s pitjem, ponuja navdih in praktične nasvete za vse, ki iščejo pot do bolj uravnoteženega, zdravega in izpolnjenega življenja.

Britanski zdravnik Alex George je novembra 2023 obeležil prvo obletnico popolne abstinence, kot piše net.hr. V svojem strokovnem prispevku je opozoril na tveganja, ki jih uživanje alkohola predstavlja za določene skupine posameznikov. Pri tem je izpostavil pomemben napredek v kakovosti svojega življenja, pri čemer je poudaril, da sta se njegova psihofizična pripravljenost in splošno počutje od trenutka, ko se je odpovedal alkoholu, občutno izboljšala.

Poudaril je, da je uživanje alkohola za tri določene skupine ljudi zlasti nevarno. Vsem osebam iz navedenih skupin zato svetuje, da se v največji možni meri oziroma povsem odpovedo uživanju alkoholnih pijač. ''Ne pijte alkohola, če imate ADHD (motnja pomanjkanja pozornosti in hiperaktivnosti). Pitje alkohola z ADHD je kot polivanje bencina na ogenj. Impulzivnost se poslabša. Veliko simptomov, ki jih ne želimo, se okrepi,'' je pojasnil.

AlkoholFOTO: AdobeStock

Pojasnil je tudi negativen vpliv alkohola na tiste, ki trpijo za depresijo: ''Če se borite z depresijo, ne pijte alkohola. Ne gre samo za anksioznost. Če pijete večkrat na teden v obdobju tednov in mesecev, lahko povzroči depresijo v vaših možganih. Zavira dobro energijo in dobre občutke v možganih.''

Na koncu je svetoval, naj se alkohola izogibajo tudi posamezniki, ki imajo neizpolnjene cilje, še posebej tisti, ki verjamejo, da bi lahko bili boljši. "Če ne dosegate svojih ciljev in želja v življenju ali če se počutite 'ujete', vam lahko alkohol prepreči, da bi postali oseba, ki bi lahko bili, in dosegli svoj resnični potencial. Ni vedno tako, a če mislite, 'Ne morem se motivirati, ne morem se prebiti, ne morem uresničiti svojih sanj,' pozabite na alkohol. Poskusite za šest mesecev in morda boste opazili razliko,'' je povedal Alex George.

Za konec je povedal še, zakaj se je sam odločil, da se odpove alkoholu: ''Alkohol je grozna kombinacija z ADHD, ni pravih koristi za naše fizično ali duševno zdravje, a kljub temu sem redno pil. Začel sem se spraševati, zakaj to počnem. Kot pri vsakem odnosu do nečesa ali z nekom, je dobro, da razumemo, kako nam nekaj služi, ali so razlogi, zaradi katerih to počnemo, še vedno pomembni ali koristni, in ali se je dinamika spremenila. Večino napak ali slabih odločitev, ki sem jih sprejel, sem sprejel med pitjem. Prepiri s partnerji, prijatelji ali družino – pitje. Izguba telefona, denarnice ali ključev,'' je pojasnil, še poroča net.hr.

Vir: net.hr

KOMENTARJI (1)

toxicox 09. 07. 2024 15.40
ne pij če imaš otroke
