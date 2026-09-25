Antibiotiki pri prehladu: zakaj ne pomagajo in kdaj jih zdravnik vendarle predpiše

Zakaj antibiotik pri prehladu ne pomaga?

Antibiotik ne more uničiti virusa, ki povzroča prehlad, zato ne skrajša njegovega trajanja in ne ublaži značilnih simptomov, kot so zamašen nos, kihanje, kašelj ali boleče grlo. Večina prehladov mine sama od sebe, običajno v približno 7 do 10 dneh. Pomagajo predvsem počitek, dovolj tekočine in ukrepi za lajšanje simptomov. Tudi rumen ali zelen izcedek iz nosu sam po sebi še ne pomeni, da gre za bakterijsko okužbo. Barva sluzi zato ni razlog za antibiotik.

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Kdaj ga zdravnik vendarle predpiše?

Prehlad se lahko včasih zaplete z bakterijsko okužbo. Takrat je zdravljenje z antibiotikom lahko upravičeno. Med bakterijskimi okužbami, pri katerih se antibiotiki uporabljajo, so na primer streptokokno vnetje žrela, bakterijska pljučnica in nekatere okužbe srednjega ušesa ali sinusov.

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Pri sinusitisu zdravniki antibiotika praviloma ne predpišejo takoj, saj je veliko okužb virusnih. Mayo Clinic navaja, da so pri presoji pomembni predvsem trajanje in potek simptomov, denimo, če trajajo več kot 10 dni, so izrazito hudi ali se po začetnem izboljšanju znova poslabšajo.

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Zakaj ni dobro jemati antibiotikov 'za vsak primer'?

Nepotrebno jemanje lahko povzroči neželene učinke, hkrati pa spodbuja razvoj bakterij, odpornih proti antibiotikom. Zaradi odpornosti lahko zdravila, ki so nekoč učinkovito zdravila določene bakterijske okužbe, postanejo manj učinkovita.

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Če se prehlad slabša, traja nenavadno dolgo, se pojavijo visoka vročina, težko dihanje, bolečina v prsih ali drugi izraziti simptomi, je smiseln posvet z zdravnikom. Takrat je pomembno ugotoviti, ali gre še vedno za virusno okužbo ali se je razvila bakterijska.