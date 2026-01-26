Vizita.si
Zdravje

Bariatrična operacija želodca: komu je namenjena in zakaj pomaga pri zdravljenju debelosti

N.R.A.
26. 01. 2026 09.54
0

Bariatrična operacija je kirurški poseg na želodcu, ki dokazano pomaga pri zdravljenju hude debelosti in z njo povezanih bolezni. Več kot 75 kilogramov je tudi s pomočjo te operacije v dobrem letu dni izgubil 25-letni Matic. Ta kirurški poseg zmanjša volumen želodca in vpliva na presnovo, kar omogoča trajno hujšanje in izboljšanje zdravstvenega stanja.

Matic Schwarzmann
Matic SchwarzmannFOTO: POP TV

25-letni Matic v dobrem letu dni izgubil več kot 75 kilogramov

V televizijski Viziti in na 24ur.com so predstavili zgodbo 25-letnega Matica Schwarzmanna, ki se je dolga leta boril s prekomerno telesno težo in kljub številnim poskusom (različne diete, fitnes) ni dosegel trajnih rezultatov. Ko je tehtnica pokazala 212 kilogramov, se je odločil za bariatrično operacijo, pri kateri odstranijo del želodca, da bi mu pomagali pri izgubi teže. V dobrem letu dni po posegu je izgubil več kot 75 kilogramov.

Matic opisuje, da je že kot najstnik imel težave s težo. Pred letom in pol je dosegel svojo 'zgornjo mejo' in se odločil za operacijo. Pred tem je poskusil hujšanje s pomočjo zdravila Ozempic, ki mu je sicer prineslo začasno izgubo kilogramov, vendar je imel hude stranske učinke (slabost, prebavne težave), zato je zdravljenje prekinil, zaradi česar se je znova zredil. Več si lahko ogledate v spodnjem prispevku:

Kaj je bariatrična operacija želodca

Bariatrična operacija je skupni izraz za kirurške posege, s katerimi zdravniki zmanjšajo volumen želodca ali spremenijo pot prebave, da bolnik zaužije manj hrane in absorbira manj energije. Namen posega ni estetski, temveč terapevtski, saj je debelost kronična bolezen, ki zahteva dolgoročno zdravljenje, kot navaja National Institutes of Health.

Najpogostejše vrste bariatričnih posegov

Med najpogosteje uporabljenimi metodami so vzdolžna resekcija želodca, želodčni obvod in prilagodljivi želodčni trak. Pri vzdolžni resekciji se odstrani večji del želodca, pri želodčnem obvodu pa se spremeni pot hrane skozi prebavila, kar vpliva tudi na hormone lakote, kot piše MayoClinic. Razlike med posegi so pomembne, saj vplivajo na hitrost hujšanja, presnovo in dolgoročne rezultate, o čemer poroča my.clevelandclinic.

Bariatrična operacija
Bariatrična operacijaFOTO: AdobeStock

Zakaj bariatrična operacija pomaga

Učinek bariatrične operacije ni omejen zgolj na manjši vnos hrane. Poseg vpliva na hormonsko ravnovesje, presnovo in občutek sitosti, kar omogoča trajnejše hujšanje, kot navaja Harvard Health.

Vpliv na presnovne bolezni

Po operaciji se pogosto izboljša ali celo izzveni sladkorna bolezen tipa 2, visok krvni tlak in sindrom obstruktivne spalne apneje. Raziskave kažejo, da so presnovni učinki posega deloma neodvisni od same izgube telesne mase, kar poudarja NIH. Kot piše Johns Hopkins Medicine, se izboljšanje krvnega sladkorja lahko pojavi že nekaj dni po operaciji.

Bariatrična operacija
Bariatrična operacijaFOTO: AdobeStock

Zakaj se ljudje odločajo za bariatrično operacijo

Odločitev za operacijo običajno sledi dolgotrajnim neuspešnim poskusom hujšanja s prehrano, telesno dejavnostjo in zdravili. Bariatrična kirurgija se pogosto obravnava kot zadnja možnost pri zdravljenju hude debelosti, kot poroča WebMD.

Kdaj je poseg medicinsko upravičen

Poseg je praviloma indiciran pri indeksu telesne mase nad 40 ali nad 35 ob prisotnosti resnih spremljajočih bolezni. Zdravniki pred posegom opravijo celovito oceno telesnega in duševnega zdravja, kar opisuje Verywell Health.

Bariatrična operacija
Bariatrična operacijaFOTO: AdobeStock

Česa se morajo bolniki zavedati pred posegom

Bariatrična operacija ni hitra rešitev, temveč začetek vseživljenjskega procesa. Bolniki se morajo zavedati, da poseg zahteva trajne spremembe prehranskih navad, redno telesno dejavnost in dosledno medicinsko spremljanje, kot piše Health.

Tveganja in dolgoročne obveznosti

Kot pri vsakem kirurškem posegu obstajajo tveganja, vključno z zapleti med operacijo, pomanjkanjem vitaminov in mineralov ter potrebo po rednih kontrolah. Po navedbah my.clevelandclinic je dosledno jemanje prehranskih dopolnil ključno za preprečevanje zapletov.

Bariatrična kirurgija je eno najučinkovitejših zdravljenj za hudo debelost, vendar uspeh ni odvisen le od operacije, temveč od dolgoročne zavezanosti bolnika spremembam življenjskega sloga, poudarja dr. Ali Aminian, specialist bariatrične kirurgije na Cleveland Clinic, kot navaja Science Alert.

Bariatrična operacija
Bariatrična operacijaFOTO: AdobeStock

Odstranjevanje odvečne kože po hujšanju

Po večji izgubi telesne mase se pri številnih bolnikih pojavi odvečna koža, ki lahko povzroča vnetja, bolečine in psihološko stisko. Plastična kirurgija za odstranitev odvečne kože je ločen poseg, ki se običajno opravi šele, ko se telesna teža stabilizira, kot piše Johns Hopkins Medicine. Zdravniki poudarjajo, da gre za funkcionalni in ne zgolj estetski poseg, kar potrjuje tudi Harvard Health.

Bariatrična operacija je torej medicinsko utemeljeno zdravljenje kronične bolezni, ki lahko bistveno izboljša kakovost življenja. Zahteva premišljeno odločitev, dobro informiranost in dolgoročno sodelovanje z zdravstvenim timom, vendar številnim bolnikom omogoči izboljšanje zdravja, ki ga z drugimi metodami niso mogli doseči.

Viri: Verywell Health, WebMD, Health, Johns Hopkins Medicine, my.clevelandclinic, MayoClinic, Harvard Health, National Institutes of Health, Science Alert

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
