Bi lahko česnovo ustno vodico kmalu razglasili za novi zlati standard?

Znanstveniki menijo, da bi lahko prav česen postal osnova prihodnjih ustnih vodic, ki bi bile učinkovitejše od številnih izdelkov, ki jih uporabljamo danes.

Česen je že dolgo znan po svojih protimikrobnih lastnostih, vendar je nova raziskava pokazala, da je lahko še veliko bolj uporaben, kot smo mislili. Znanstveniki so se osredotočili na alicin, spojino, ki nastane, ko česen zdrobimo ali narežemo. Prav alicin je tisti, ki daje česnu značilen vonj, hkrati pa deluje izjemno močno proti bakterijam.

Po poročanju ScienceAlert alicin deluje tako, da bakterijam onemogoči pravilno delovanje beljakovin, ki jih potrebujejo za preživetje. To pomeni, da bakterije ne morejo vzdrževati svojih osnovnih funkcij in hitro odmrejo. Raziskovalci poudarjajo, da je ta mehanizem delovanja izjemno pomemben, saj bakterijam otežuje razvoj odpornosti, kar je velik problem pri številnih sodobnih antiseptikih in antibiotikih.

Znanstveniki so pripravili ustno vodico na osnovi alicina in jo primerjali z običajnimi komercialnimi izdelki. Ugotovili so, da je česnova različica delovala hitreje in učinkoviteje proti bakterijam, ki povzročajo bolezni dlesni. V nekaterih primerih je bila celo bolj učinkovita od klorheksidina, ki velja za enega najmočnejših antiseptikov v ustnih vodicah. Raziskava je pokazala tudi, da alicin deluje proti širokemu spektru bakterij, kar pomeni, da bi lahko česnova ustna vodica pomagala pri različnih težavah, ne le pri vnetjih dlesni.

Raziskovalci menijo, da bi lahko česnova ustna vodica postala pomemben del prihodnje ustne higiene. Po poročanju ScienceAlert je njena prednost v tem, da deluje hitro, učinkovito in na način, ki bakterijam otežuje razvoj odpornosti. To je ključnega pomena v času, ko se bakterije vse pogosteje prilagajajo obstoječim antiseptikom. Seveda pa česnova ustna vodica prinaša tudi izziv: njen vonj. Raziskovalci priznavajo, da bo treba razviti formulacije, ki bodo ohranile učinkovitost alicina, hkrati pa zmanjšale intenziven česnov vonj, ki bi lahko odvrnil uporabnike.

Po poročanju ScienceAlert bi lahko česnova ustna vodica postala ena najbolj obetavnih rešitev za ustno higieno. Alicin, ključna spojina v česnu, deluje izjemno učinkovito proti bakterijam in bi lahko postal osnova prihodnjih izdelkov, ki bodo bolj učinkoviti od številnih današnjih ustnih vodic. Če bodo znanstveniki uspeli obdržati učinkovitost in zmanjšati vonj, bi lahko česen postal nepričakovan zmagovalec v boju proti bakterijam v ustni votlini.