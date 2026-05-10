Bi radi shujšali? Preverite pomen cirkadianega ritma pri obrokih

Splošno znano je, da je naša telesna teža odvisna od tega, kaj in koliko pojemo, vendar najnovejše ugotovitve kažejo, da bi bil lahko odgovor tudi v vprašanju 'kdaj', piše net.hr. Strokovnjaki iz Barcelone so v obsežni raziskavi ugotovili, da imajo ljudje, ki uživajo zajtrk zgodaj zjutraj in vzdržujejo daljše časovno obdobje brez hrane ponoči, v povprečju nižjo telesno težo. Raziskava je zajela odrasle osebe med 40. in 65. letom starosti, ki so poročale o svojih prehranjevalnih navadah in teži. Ugotovili so, da ni pomembna le kakovost hrane, temveč tudi to, kako dolg je odmor med zadnjim obrokom prejšnjega dne in prvim obrokom naslednjega dne. Nočni post se je izkazal za naraven in učinkovit način, ki pomaga telesu vzdrževati ravnovesje brez potrebe po ekstremnih dietah.

Zakaj je vaš zajtrk ob rani uri ključ do uspeha

Glavni razlog, zakaj sta zgodnji zajtrk in nočni post tako uspešna pri nadzoru teže, je v tem, da sta ti dve navadi usklajeni z našo naravno biološko uro. Naše telo je čez dan naravno programirano za predelavo hrane in ustvarjanje energije, ponoči pa za počitek in obnovo. Če jemo zgodaj zvečer in nato podaljšamo post do zgodnjega jutra, omogočimo telesu, da bolj učinkovito porablja shranjeno energijo. Po besedah raziskovalke Pons-Muzzo zgodnejše prehranjevanje zagotavlja boljšo regulacijo apetita, kar pomeni, da smo čez dan manj nagnjeni k poseganju po nezdravih prigrizkih. Takšen pristop ni le dieta, temveč način, kako s pomočjo naravne inteligence telesa preprečiti odvečne kilograme.

Zgodnji obroki v harmoniji z vašo notranjo biološko uro so pot do manjše lakote in boljšega nadzora nad vašo telesno težo.

Vse metode posta niso enako dobre za vašo postavo, kažejo rezultati iz Španije. Študija je namreč ugotovila, da preskakovanje zajtrka – ki je sicer priljubljena oblika posta – pri določenih skupinah moških sploh ni imelo vpliva na zmanjšanje teže. Namesto tega se zdi, da je ključ prav v nočnem obdobju brez hrane. Raziskovalka Camille Lassale pojasnjuje, da je pri osebah s prekomerno težo zmanjšanje vnosa kalorij še vedno ena najučinkovitejših metod. Strokovnjaki kljub spodbudnim rezultatom opominjajo, da je za dokončne medicinske nasvete potrebnih še več dokazov. Vendar pa je že zdaj jasno, da uravnotežen časovni razpored brez preskakovanja osnovnih obrokov ponuja najbolj obetavne rezultate za vaše zdravje.

Majhni koraki, ki vodijo do velike spremembe na tehtnici

Pri hujšanju ni bližnjic, obstajajo pa varni načini, kako priti do cilja. Britanski strokovnjaki iz NHS svetujejo, da bodite fizično aktivni vsaj 150 minut na teden in si zadate cilj izgubiti do en kilogram tedensko. Preberite nalepke na hrani in raje izbirajte tisto z manj maščobami in sladkorjem. Namesto sladkih sokov pijte vodo, ki ji lahko dodate limono za boljši okus. Prav tako je pametno, da v hiši nimate nezdravih prigrizkov; namesto čipsa imejte raje pokovko ali sadje. Ne pozabite deliti svojih ciljev z nekom, ki mu zaupate, saj vam podpora lahko pomaga ohraniti motivacijo tudi v težjih trenutkih. Najpomembneje pa je, da ohranite potrpljenje in ne obupate ob prvih ovirah.